Nvidia: Η Κίνα ανησυχεί για υπάρξη κενού ασφαλείας στα τσιπ AI της σειράς H20

Τα τσιπ H20 της Nvidia δημιουργούν ανησυχίες για την ασφάλεια της Κίνας, σύμφωνα με ανάρτηση σε λογαριασμό κοινωνικών μέσων που συνδέεται με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας, την Κυριακή, μετά την έκφραση ανησυχιών από το Πεκίνο για την ύπαρξη «back door» (σ.σ. κενού ασφαλείας) σε αυτά τα τσιπ.

Ως back door είναι μια τυπική κρυφή μέθοδος παράκαμψης της κανονικής πιστοποίησης ή κρυπτογράφησης σε έναν υπολογιστή, προϊόν, ενσωματωμένη συσκευή (π.χ. οικιακός δρομολογητής) ή την ενσωμάτωσή της (π.χ. μέρος ενός κρυπτοσυστήματος, αλγόριθμου, chipset κλπ.).

Τα τσιπ H20 δεν είναι τεχνολογικά προηγμένα ούτε φιλικά προς το περιβάλλον, ανέφερε ο λογαριασμός Yuyuan Tantian, που συνδέεται με τον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό CCTV, σε άρθρο που δημοσιεύθηκε στο WeChat.

«Όταν ένας τύπος τσιπ δεν είναι ούτε φιλικός προς το περιβάλλον, ούτε προηγμένος, ούτε ασφαλής, ως καταναλωτές, έχουμε σίγουρα την επιλογή να μην τον αγοράσουμε», κατέληξε το άρθρο.

Τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης H20 της αναπτύχθηκαν από την Nvidia για την κινεζική αγορά μετά την επιβολή περιορισμών στις εξαγωγές προηγμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης από τις ΗΠΑ στα τέλη του 2023.

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απαγόρευσε την πώλησή τους τον Απρίλιο εν μέσω κλιμακούμενων εμπορικών εντάσεων με την Κίνα, αλλά ανακάλεσε την απαγόρευση τον Ιούλιο.

Η κινεζική αρχή εποπτείας του κυβερνοχώρου ανακοίνωσε στις 31 Ιουλίου ότι κάλεσε την Nvidia σε συνάντηση, ζητώντας από τον αμερικανικό κατασκευαστή τσιπ να εξηγήσει εάν τα τσιπ H20 ενέχουν κινδύνους ασφαλείας λόγω «πίσω θυρών» - μιας κρυφής μεθόδου παράκαμψης των κανονικών ελέγχων ταυτότητας ή ασφαλείας.

Η Nvidia δήλωσε αργότερα ότι τα προϊόντα της δεν είχαν «back doors» που θα επέτρεπαν την απομακρυσμένη πρόσβαση ή τον έλεγχο.