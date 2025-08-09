Η NASA και η Google αναπτύσσουν έναν ιατρικό βοηθό Τεχνητής Νοημοσύνης

Καθώς οι αποστολές επανδρωμένων διαστημικών πτήσεων γίνονται όλο και μεγαλύτερης διάρκειας και απομακρύνονται όλο και περισσότερο από τη Γη, η διατήρηση της υγείας των πληρωμάτων γίνεται όλο και πιο δύσκολη.

Οι αστροναύτες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μπορούν να βασίζονται σε κλήσεις σε πραγματικό χρόνο προς το Χιούστον, τακτικές παραδόσεις φαρμάκων και γρήγορη επιστροφή στο σπίτι μετά από έξι μήνες. Όλα αυτά ενδέχεται να αλλάξουν σύντομα, καθώς η NASA και οι εμπορικοί της εταίροι, όπως η SpaceX του Ίλον Μασκ, σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν αποστολές μεγαλύτερης διάρκειας που θα μεταφέρουν ανθρώπους στη Σελήνη και τον Άρη.

Αυτή η επικείμενη πραγματικότητα ωθεί τη NASA να καταστήσει σταδιακά την ιατρική περίθαλψη σε τροχιά πιο «ανεξάρτητη από τη Γη». Ένα από τα πρώτα πειράματα είναι ένας ιατρικός βοηθός Τεχνητής Νοημοσύνης που αναπτύσσει η υπηρεσία σε συνεργασία με την Google.

Το εργαλείο, που ονομάζεται Crew Medical Officer Digital Assistant (CMO-DA), έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους αστροναύτες να διαγιγνώσκουν και να θεραπεύουν συμπτώματα όταν δεν υπάρχει διαθέσιμος γιατρός ή όταν οι επικοινωνίες με τη Γη είναι διακοπμένες.

Το πολυτροπικό εργαλείο, το οποίο περιλαμβάνει ομιλία, κείμενο και εικόνες, λειτουργεί στο περιβάλλον Vertex AI του Google Cloud.

Το σύστημα λειτουργεί στο πλαίσιο μιας συμφωνίας συνδρομής σταθερής τιμής του Google Public Sector, η οποία περιλαμβάνει το κόστος για υπηρεσίες cloud, την υποδομή ανάπτυξης εφαρμογών και την εκπαίδευση μοντέλων, όπως δήλωσε ο David Cruley, μηχανικός πωλήσεων στη μονάδα επιχειρήσεων του Google Public Sector, στο TechCrunch. Η NASA κατέχει τον πηγαίο κώδικα της εφαρμογής και έχει βοηθήσει στη βελτιστοποίηση των μοντέλων. Η πλατφόρμα Google Vertex AI παρέχει πρόσβαση σε μοντέλα από την Google και άλλους.

Οι δύο οργανισμοί έχουν υποβάλει το CMO-DA σε τρία σενάρια: τραυματισμό στον αστράγαλο, πόνο στο πλευρό και πόνο στο αυτί. Τρία άτομα, εκ των οποίων το ένα είναι αστροναύτης, βαθμολόγησαν την απόδοση του βοηθού σε ό,τι αφορά την αρχική αξιολόγηση, τη λήψη ιστορικού, την κλινική συλλογιστική και τη θεραπεία.

Η ομάδα διαπίστωσε υψηλό βαθμό διαγνωστικής ακρίβειας, εκτιμώντας ότι η αξιολόγηση του πόνου στο πλευρό και το σχέδιο θεραπείας ήταν 74% πιθανό να είναι σωστά, ο πόνος στο αυτί 80% και ο τραυματισμός στον αστράγαλο 88%.