Ξυπνήστε, σύντροφοι…

Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που το πραγματικό προλεταριάτο της μεταβιομηχανικής καταναλωτικής μας οικονομίας, οι ήρωες του λιανεμπορίου και του delivery, προσλαμβάνονταν για 4ωρα και δούλευαν 8ωρα, χαμογελώντας κιόλας. Τώρα, με την ηλεκτρονική κάρτα και με την έλλειψη εργατικών χεριών λόγω δημογραφικής γήρανσης, οι συνθήκες έχουν βελτιωθεί – με τον λογαριασμό φυσικά να τον πληρώνουμε όλοι στις τιμές. Μήπως πιστεύει κανείς ότι υπάρχει επιχείρηση που δεν θα μετακυλήσει το κόστος; Αν δεν μπορεί να το μετακυλήσει θα κλείσει.

Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ακούω στο ραδιόφωνο διαφήμιση για απεργία ενάντια στο… «13ωρο». Πανικός! Μήπως ξαναγυρίσαμε στην εποχή των «Αθλίων» του Ουγκό; Μήπως ξεχάστηκε το Σικάγο και το 8ωρο;

Όχι βέβαια. Αυτό που αλλάζει είναι ότι οι τρεις ώρες υπερωρίας γίνονται τέσσερις και το μέγιστο από 12ωρο γίνεται 13ωρο – με τον εργαζόμενο νομικά θωρακισμένο αν αρνηθεί.

Αλλά το ΠΑΜΕ βλέπει πάλι «ματωμένα κάτεργα». Το ίδιο ΠΑΜΕ που μας έλεγε για τον σοβιετικό παράδεισο, δηλαδή για τη χώρα όπου, για να βρεις λάδι, έκανες ουρά 3 ωρών.

Στην πραγματικότητα, αυτό που επιχειρείται είναι περισσότερη ευελιξία ώστε να έρθει καμιά επένδυση να βάλει και λίγη προστιθέμενη αξία σ’ αυτή τη χώρα. Ούτε η δουλοπαροικία επιστρέφει, ούτε ο Μαρξ έχει την τιμή να επιβεβαιωθεί. Αντιθέτως, πάμε ολοταχώς σε έναν κόσμο όπου οι αυτοματισμοί και η τεχνητή νοημοσύνη θα καταργήσουν τις περισσότερες θέσεις εργασίας. Εκεί είναι το πρόβλημα, όχι στο φάντασμα του 13ωρου.

Τα τελευταία 2-3 χρόνια παρατηρούμε στους δρόμους να ξεφυτρώνουν τα υβριδικά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Σε μια δεκαετία θα βλέπετε ανθρωποειδή ρομπότ να κάνουν δουλειές στο σπίτι, στο εργοστάσιο, στο χωράφι. Αλλά οι «σύντροφοι» θα συνεχίσουν να στήνουν πανό για τα δικαιώματα του εργάτη, που σύντομα θα είναι… εφαρμογή στο κινητό.

Η προαιώνια αντίθεση και συνέργεια μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας πάνω στην οποία στήθηκαν όλοι οι πολιτισμοί θα εκμηδενιστεί. Για την ακρίβεια το κεφάλαιο δεν θα χρειάζεται την εργασία, πολύ περισσότερο του συνδικαλιστές να βιοπορίζονται εκπροσωπώντας και χειραγωγώντας την εργασία των άλλων.

Και μιας και δεν έχουν ούτε Μαρξ, ούτε Αλτουσέρ να τους εξηγήσει τη νέα «πλέμπα», ίσως θα έπρεπε να ρίξουν μια ματιά στη ρωμαϊκή ιστορία: όταν οι σκλάβοι έκαναν όλη τη δουλειά στα λατιφούντια, το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού μαζεύτηκε στην Ρώμη όπου διαβιούσε επιδοτούμενο με άρτους και θεάματα.

Έτσι γεννήθηκε η «πλέμπα». Η επερχόμενη κατάργηση των περισσότερων θέσεων εργασίας δημιουργεί νέα δεδομένα κυρίως γιατί ο άνθρωπος που δεν έχει ανάγκη να εργάζεται, να προσπαθεί και να αγωνίζεται να βελτιωθεί, σαπίζει.

Ξυπνήστε, σύντροφοι… Το μέλλον δεν είναι το 13ωρο. Είναι το 0ωρο.

Τα συγχαρητήρια μου για την, όπως αποδείχτηκε, ψύχραιμη και έγκυρη πρόσφατη εκτίμηση σας των όσων η Τουρκία "έλαβε", η όχι, πρόσφατα στις ΗΠΑ.

Οι δυο πρόσφατες εξελίξεις με τις δηλώσεις του Φινταν και του δημοσιογράφου είναι αποκαλυπτικές και σας δικαιώνουν απόλυτα.

2) Μία άποψη αναφορικά με τον υβριδικό πόλεμο

Είναι εμφανές ότι τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες δυτικές χώρες, διάφορα εξωθεσμικά κέντρα διακινούν ψευδείς ειδήσεις προκειμένου να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα προκαλώντας εξελίξεις που τα κέντρα αυτά επιθυμούν. Η ιστορία με τα Τέμπη και τα ξυλόλια είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα. Πρόκειται για υβριδικό πόλεμο.

Αυτό που δεν καταλαβαίνω, είναι γιατί οι κυβερνήσεις δεν παίρνουν τα μέτρα τους. Τι εννοώ; Θα έπρεπε σε όλα τα πολιτικά πρόσωπα (από πρωθυπουργούς και αρχηγούς κομμάτων μέχρι δημάρχους) να γίνεται αυστηρός εξονυχιστικός έλεγχος των χρηματοδοτών τους και εάν προκύπτουν χρηματοδοτήσεως από Ρωσία ή Χαμάς ή οτιδήποτε αντίστοιχο, να επισύρονται οι αντίστοιχες αυστηρές ποινές. Και όλα αυτά να επικοινωνούνται στους πολίτες άμεσα. Ποιος πληρώνεται από τη Ρωσία.

Αντίστοιχα, θα πρέπει η κοινή γνώμη να προστατεύεται από άτομα που διακινούν ψέματα. Θα έπρεπε να απαγορεύεται ο κάθε τσαρλατάνος, να χρησιμοποιεί άδεια από το κράτος για ραδιοφωνική ή τηλεοπτική γραμμή, και πχ να πωλεί μέσω αυτών θεραπεία της καράφλας ή του καρκίνου με ματζούνια.

Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί στην ελληνική τηλεόραση επιτρέπονται αυτά, τουλάχιστον στις άλλες δυτικές χώρες αυτό δεν επιτρέπεται.

Και να ξεκαθαρίσω: άλλο η ελευθερία του λόγου και άλλο η διακίνηση ψεμάτων πχ αυτή η αλοιφή θεραπεύει την καράφλα. Αυτή η επιστολή είναι από τον Ιησού.

Καταλήγω: δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι κυβερνήσεις ( και η ελληνική) δεν παίρνουν τα μέτρα τους, γρήγορα και αποφασιστικά. Και πώς γίνεται δημόσια πρόσωπα να ψεύδονται και να μην υπάρχει καμία συνέπεια.

