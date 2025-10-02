Κακό πράγμα οι αυταπάτες

Μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, η Ευρωπαία εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι δεν έριξε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μπορεί να το κάνει λίγο αργότερα, πριν το χάραμα, αλλά μέχρι στιγμής ο Κούλης παραμένει πρωθυπουργός.

Βέβαια, η κυρία εισαγγελέας ευχαρίστησε τον υπουργό Δικαιοσύνης για τη συνεργασία τους, εξήρε την εξάρθρωση της μαφίας των κοντέινερ στον ΟΛΠ και ζήτησε από τον Γιώργο Φλωρίδη να ενισχύσει το ελληνικό τμήμα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. Περίεργα μου ακούγονται όλα αυτά. Εγώ περίμενα χειροπέδες και βλέπω συγχαρητήρια. Λάουρα, δεν μας τα λες καλά!

Έτσι, φαίνεται ότι η ατμόσφαιρα δεν μυρίζει μπαρούτι, μάλλον την βλέπω αγαπησιάρικη, αλλά η ελπίδα των αντιμητσοτακικών πεθαίνει τελευταία. Μπορεί η Κοβέσι να πάρει ανάποδες στροφές την τελευταία στιγμή και να πει στον Μητσοτάκη «φύγε!» Το έχει ακούσει κι άλλες φορές ο Κυριάκος αυτό το «φύγε», αλλά δε βλέπω να φεύγει. Θέλει, λέει, να εξαντλήσει την τετραετία και να διεκδικήσει εκ νέου την πρωθυπουργία.

Κάτι τέτοια κάνει και έχει τρελάνει πολύ κόσμο, που καταφεύγει είτε στις πολιτικές καφετζούδες είτε στις ομαδικές ψυχοθεραπείες. Πάντως, για να είμαι ειλικρινής, στην Κοβέσι, αριστεροί και σούπερ - δεξιοί, πόνταραν τα ρέστα τους έχοντας την ψευδαίσθηση πως θα ασχοληθεί με κάθε τι που το φτωχό τους το μυαλό έχει βαφτίσει σκάνδαλο.

Η κατάσταση όλων αυτών επιδεινώθηκε κι άλλο, καθώς δέχθηκαν ακόμα ένα πλήγμα. Αίφνης διαπίστωσαν πως ο φίλος τους ο Ερντογάν έφυγε από τη συνάντησή του με τον Τραμπ χωρίς να πάρει τίποτα, παρά τα περί αντιθέτου θρυλούμενα. Ή μάλλον πήρε, αλλά δεν είναι κόσμιο να γράψω τι πήρε, αν δεχθώ αυτολεξεί τη δήλωση του δημοσιογράφου Χουσεϊν Γκιουνάι. Τι ακριβώς είπε ο δημοσιογράφος;

«Ναι πήραμε, αλλά πήραμε τον π…ο. Μίλησαν για τα CAATSA, τα F-35, αλλά έθεσαν όρους. Όπως αν εκδιωχθούν οι Παλαιστίνιοι από τα μέρη τους, να τους πάρει η Τουρκία. Επίσης, του είπε να σταματήσει να αγοράζει φυσικό αέριο από τη Ρωσία και να μην κάνει εμπόριο με την Κίνα και να μεταφέρει χρήματα στην Παλαιστίνη. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα από αυτά.»

Ο δικός μας ο Πάνος θα έλεγε - κάνοντας και την προσφιλή σε αυτόν γηπεδική χειρονομία - πως ο Ερντογάν βγήκε από τη συνάντηση στα τέσσερα.

Στη συνέχεια ο Γκιουνάι αναφέρθηκε στον πόλεμο που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Χακάν Φιντάν και του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος Ερντογάν, σε σημείο που σχολιαστές να μιλούν ακόμα και για αντικατάσταση του Ερντογάν εν κινήσει. Προφανώς, οι Τούρκοι σχολιαστές ζήλεψαν τους ημεδαπούς οι οποίοι ξυπνούν και κοιμούνται με το όνειρο της εν κινήσει διαδοχής Μητσοτάκη.

Αυτό το σενάριο το ακούμε σχεδόν επί ένα χρόνο και οι διακινητές του δεν μπήκαν στον κόπο κάπως να το αλλάξουν. Έχει καταντήσει ανιαρό πλέον και δεν πουλά.

Προειδοποιώ καλοπροαίρετα το Εθνικό Αντιμητσοτακικό Μέτωπο (ΕΑΜ), ότι όπου να ναι έρχεται η νέα Αμερικανίδα πρέσβειρα και να μην πέσουν σε κατάθλιψη αν κομίσει πρόσκληση του Κούλη στον Λευκό Οίκο. Να αντιμετωπίσουν με ψυχραιμία και αξιοπρέπεια την κατάσταση. Όπως πρέπει.