Α. Δρυμιώτης: Η τυμβωρυχία των Τεμπών, το κόμμα Τσίπρα και το σενάριο αυτοδυναμίας

Τη θέση ότι συγκεκριμένα πολιτικά κέντρα, με πρωτεργάτη τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, επιχειρούν με κάθε τρόπο να καθυστερήσουν τη διαδικασία της δίκης για την υπόθεση των Τεμπών, εκφράζει ο πολιτικός αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης, σε συνέντευξή του στο Liberal.

Επισημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία προοπτική κυβερνησιμότητας για ένα νέο κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού, ενώ χαρακτηρίζει άτοπο και άκαιρο το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός νέου κόμματος, με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα, «καθώς το αφήγημά του έχει τελειώσει».

Ο γνωστός πολιτικός αναλυτής εκτιμά πως είναι απολύτως εφικτή η αυτοδυναμία για τη ΝΔ στις εκλογές του 2027.

Συνέντευξη στον Χρήστο Θ. Παναγόπουλο

Κύριε Δρυμιώτη, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την υπόθεση των Τεμπών. Υπάρχει το αίτημα των οικογενειών, ώστε να γίνει εκταφή, ενώ την ίδια στιγμή η κυβέρνηση μιλά για προσπάθεια καθυστέρησης της δίκης. Τι ακριβώς συμβαίνει; Ποιοι είναι αυτοί που θέλουν να καθυστερήσει η δίκη και γιατί;

Εγώ θα σας πω πολύ απλά ότι δεν είναι μόνο προσπάθεια να καθυστερήσει η δίκη, αλλά είναι μια προσχηματική ιστορία. Προσωπικά είμαι υπέρ του να γίνει η εκταφή. Το ζήτημα, όμως, είναι τι θα μας προσδώσει η εκταφή. Αν είναι να γίνει για την ταυτοποίηση, αυτό είναι κάτι που το έχει κρίνει η αρμόδια Εισαγγελία.

Εάν είναι να γίνει η εκταφή, ώστε να δούμε αν και από τι κάηκαν ορισμένα από τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας, κανείς δεν αμφισβητεί ότι ορισμένοι κάηκαν. Μάλιστα και στην έκθεση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, αναφέρει ότι από τα 57 θύματα, 5 έως 7 άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί. Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω σε τι αποσκοπεί όλο αυτό.

Θα ήθελα, στο σημείο αυτό, να σας διαβάσω κάτι που δημοσιεύτηκε σε ένα site αριστερών τοποθετήσεων και έχει τίτλο «Ένας απεργός πείνας θα ρίξει την κυβέρνηση». Γράφει, λοιπόν, ο συντάκτης του συγκεκριμένου πονήματος: «Οι στιγμές μπορεί να αποδειχθούν ιστορικές κι ένας απεργός πείνας μπορεί να φέρει στο φως όσα κρατούνται στο σκοτάδι, αλλά και να ρίξει εν τέλει μία κυβέρνηση όπως η σημερινή». Δηλαδή, βλέπετε ποια είναι η προσπάθεια που γίνεται και είναι ολοκάθαρη.

Βλέποντας ότι δεν έχουν άλλα επιχειρήματα, προσπαθούν τώρα – με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο – να δημιουργήσουν πρόβλημα στην κυβέρνηση. Κι επειδή, ο περισσότερος κόσμος ενημερώνεται επιφανειακά κυρίως από τα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «περνάει» προς τα έξω αυτή η ιστορία.

Άρα, πιστεύετε ότι κάποιος προσπαθεί εσκεμμένα να καθυστερήσει τη διαδικασία της δίκης;

Θα σας το πω ξεκάθαρα: Ήδη, η κυρία Καρυστιανού, μετά τη μερική αποδοχή του αιτήματος από τον εισαγγελέα, προχώρησε στην εξής δήλωση: «Τι μεγάλη πρωτοτυπία! Η “δικαιοσύνη” ακολούθησε και συμπορεύτηκε με την προαναγγελία του υπουργού Δικαιοσύνης. Απόλυτα αναμενόμενο, αφού είναι στενότατη η σχέση τους από την αρχή της υπόθεσης».

Βλέπετε, λοιπόν, ποιος ήταν ο σκοπός; Εάν, από τη μία μεριά, έλεγαν ότι η Δικαιοσύνη δεν προχωρούσε στην αποδοχή του αιτήματος των οικογενειών, τότε θα έλεγαν «αυτή είναι η Δικαιοσύνη». Εάν παρέμβαινε η κυβέρνηση, τότε θα έλεγαν «να, αυτή είναι η κυβέρνηση, ποδηγετεί τη Δικαιοσύνη». Είναι όλα προσχηματικά, για μένα και είναι όλα έργα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία είναι… μαέστρος σε αυτό το θέμα. Αυτή είναι η τακτική της.

Είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα και συζητούσαμε διαρκώς περί λαθραίου φορτίου στην εμπορική αμαξοστοιχία. Ξέρετε πόσο κοστίζουν 200 τόνοι ξυλολίου; 5.000 ευρώ. Και σας ρωτώ: ποιος «αξιοπρεπής» λαθρέμπορος θα δουλέψει για 5.000 ευρώ;

Θα το πω απλά, κύριε Παναγόπουλε: Σε όλη αυτή την ιστορία των Τεμπών δεν υπήρξε πουθενά ένας σταθμός, ένα σημείο καμπής, ώστε επιτέλους να λογικευτούμε.

Επειδή αναφερθήκατε στην κυρία Καρυστιανού, σύμφωνα με πρόσφατες δημοσκοπήσεις, το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός κόμματος από την ίδια φαίνεται πως ανακατεύει την πολιτική τράπουλα. Ποιον απειλεί μια ενδεχόμενη τέτοια πρωτοβουλία; Έχει προοπτική κυβερνησιμότητας;

Ξεκάθαρα, όχι. Δεν έχει καμία προοπτική κυβερνησιμότητας. Σίγουρα, όμως, μια ενδεχόμενη τέτοια πρωτοβουλία απειλεί όλους εκείνους που τη στήριξαν και νομίζω ότι ειδικά για τα κόμματα της αντιπολίτευσης (ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας) θα είναι ένα είδος «τυφλής Δικαιοσύνης», για όσα υποστήριζαν κατά καιρούς.

Αν τελικά, η κυρία Καρυστιανού αποφασίσει να κάνει κόμμα, τότε σίγουρα θα μαζέψει υλικό απ’ όλους αυτούς.

Αλλά για την προοπτική κυβερνησιμότητας, ας είμαστε σοβαροί. Υπάρχει συναισθηματική φόρτιση, αναμφισβήτητα, για την υπόθεση των Τεμπών. Αλλά, για να φτάσουμε από το ένα άκρο στο άλλο και να υποστηρίξουμε ότι μπορεί να γίνει πρωθυπουργός η κυρία Καρυστιανού… ε, νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν αξίζει σε κανέναν μας.

Ας δούμε, όμως, τι γίνεται και με το λεγόμενο «κόμμα Τσίπρα». Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ολοκληρώνει το βιβλίο του και φαίνεται πως φτιάχνει ομάδα με Κεντροαριστερό προφίλ. Ποιοι οι στόχοι και πόσο επηρεάζει το πολιτικό σκηνικό πιθανή επάνοδός του;

Κατ’ αρχάς, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί πάει να κάνει το κόμμα, αυτή τη στιγμή. Ήταν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, εξελέγη δύο φορές, κέρδισε κι ένα δημοψήφισμα. Όμως, το αφήγημά του έχει τελειώσει. Τότε, επί των ημερών της πρωθυπουργίας του, υπήρχε ένα αφήγημα, το οποίο ακουγόταν εύκολα στ’ αφτιά του κόσμου: «Εγώ είμαι ο Αλέξης Τσίπρας, ο άσπιλος, άχραντος, αμόλυντος, που δεν έχω καμία σχέση με τη χρεοκοπία και το Μνημόνιο. Κι όχι μόνον, αλλά επειδή θα έχω και φρέσκια την λαϊκή εντολή, θα πάω εκεί στην Ευρώπη και θα τους κάνω άνω – κάτω και θα καταργήσω και το Μνημόνιο και τον ΕΝΦΙΑ».

Τώρα, τι ακριβώς να μας πει; Προσωπικά, δεν βρίσκω αφήγημα. Τι να πει; Δοκιμάστηκε, έχασε έξι φορές από τον Μητσοτάκη και πιστεύω ότι θα έχει την ίδια τύχη με τον Γιώργο Παπανδρέου.

Την ίδια στιγμή, κύριε Δρυμιώτη, το ΠΑΣΟΚ έχει μπει για τα καλά σε ένα νέο κύκλο εσωστρέφειας. Ποιοι οι λόγοι που έχουν οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση;

Ενδεχομένως, θα ακουστώ μονότονος, αλλά η αλήθεια είναι αυτή: Όταν σε δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ λαμβάνει ποσοστό 14%-15% και ο Ανδρουλάκης στην καταλληλότητα ως πρωθυπουργός παίρνει 7%, τότε αυτό σημαίνει ότι αυτοί που θέλουν να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ, δεν τον εγκρίνουν. Πιο ξεκάθαρο απ’ αυτό δεν υπάρχει. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο ίδιος, γιατί δεν έχει νόημα να ξαναπάει σε εκλογές και να τις χάσει και μάλιστα με ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά. Λέει «να κερδίσουμε τις εκλογές, έστω και με μία ψήφο διαφορά». Αυτά είναι όνειρα θερινής νυκτός.

Δεν τραβάει ο Ανδρουλάκης, πώς να το κάνουμε; Και δεν το βλέπω εγώ, μόνον, αυτό. Και ναι, είμαι απολύτως σίγουρος πως αυτό το κύμα εσωστρέφειας που έχει καταλάβει το ΠΑΣΟΚ, θα οξυνθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Θα ήθελα ένα σχόλιο για τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις. Δείχνουν τη ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου στο 30% και στην πρόθεση στο 25%. Κατά την άποψή σας, είναι άπιαστος στόχος η αυτοδυναμία;

Για να απαντήσω στο ερώτημά σας, έχω μπροστά μου μία δημοσκόπηση που δίνει στη ΝΔ 27,8%, με την αδιευκρίνιστη ψήφο στο 13,2%. Μοιάζει να είναι πρόσφατη, έτσι δεν είναι; Ε, λοιπόν όχι, δεν είναι. Ξέρετε από πότε είναι; Από τις 23 Απριλίου 2023. Νομίζω ότι αυτό απαντά στην ερώτησή σας. Αυτή η δημοσκόπηση είναι από τον Απρίλιο του 2023. Και τι πήρε η Νέα Δημοκρατία τον Μάιο; 39%. Και τον Ιούνιο; 41%.

Και τώρα είμαστε δύο χρόνια πριν από τις επόμενες εκλογές. Κατά την άποψή μου, λοιπόν, είναι απολύτως εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία.

* Ο Ανδρέας Δρυμιώτης είναι πολιτικός αναλυτής.