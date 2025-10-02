💎🔥💎 Τα διαμάντια κρύβονται στις στάχτες

Επιμέλεια: Κώστας Στούπας

🥇 🥇 Χρυσός: Τα δύο σενάρια

✨ Ο χρυσός συνεχίζει το ράλι με τους ταλαντωτές να χτυπάνε κόκκινο στις υπεραγορασμένες ζώνες.

Κάθε μέρα που περνά και κάθε δολάριο ψηλότερα μας φέρνει πιο κοντά σε μια διόρθωση.

Όμως, όπως ξέρουμε, μια τάση μπορεί να κρατήσει περισσότερο απ’ όσο μπορούν να αντέξουν ακόμη και οι πιο υπομονετικοί.

📊 Στο γράφημα ξεχωρίζουν δύο βασικά σενάρια:

📈 Συνέχιση ανόδου με στόχο πάνω από τα 4.000$/oz (κόκκινο σενάριο).

📉 Βίαιη διόρθωση/απομόχλευση (market washing) προς τα 3.200–3.400$/oz, πριν ακολουθήσει ακόμα μεγαλύτερη νομισματική ώθηση (μπλε σενάριο).

💡 Ανάλυση

🏛️ Δημοσιονομική κυριαρχία

Τα κράτη έχουν «παραδοθεί» στις δαπάνες. Ελλείμματα και χρέος χρηματοδοτούνται από την τυπογραφία, όχι από ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει διαρκής αποδυνάμωση του νομίσματος.

⚡ Απομόχλευση – το σοκ

Μια απότομη πτώση μπορεί να προκύψει από margin calls, fund stress, τραπεζικά επεισόδια. Όμως θα είναι προσωρινή, γιατί η απάντηση θα είναι πάντα: περισσότερη χαλάρωση.

🥇 Χρυσός ως νομισματική αντιστροφή

Ο χρυσός λειτουργεί ως αντίβαρο στην παρακμή του νομίσματος. Όσο η αγορά συνειδητοποιεί ότι η υποτίμηση είναι μόνιμη στρατηγική, η ζήτηση θα φουντώνει.

🔄 Νέο νομισματικό παράδειγμα

Η ακανόνιστη κίνηση (zig-zag) δεν είναι αδυναμία αλλά σκαλοπάτια προσαρμογής. Κάθε διόρθωση οδηγεί σε ακόμη υψηλότερες κορυφές.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Ο χρυσός είναι νομισματικό «αντίβαρο» – όχι trading εργαλείο της στιγμής.

📌 Περίμενε διόρθωση, αλλά μην την φοβάσαι: είναι σκαλοπάτι για νέα υψηλά.

📌 Οι κυβερνήσεις δεν θα σταματήσουν να τυπώνουν – αυτό είναι η μακροπρόθεσμη τάση.

📌 Διακράτηση > Κυνηγητό κορυφών.

📌 Το νέο νομισματικό παράδειγμα γράφεται… σε

🏛️ 🏛️Government Shutdowns & Wall Street

Τι έδειξε η ιστορία για τον S&P 500

📊 Από το 1976 έως το 2018, οι ΗΠΑ βίωσαν 20 shutdowns. Κάθε φορά οι αγορές «δοκιμάστηκαν», αλλά η εικόνα είναι ξεκάθαρη: οι επιπτώσεις είναι βραχύβιες και συχνά ακολουθεί ανάκαμψη.

🔻 Πριν το shutdown:

Κατά μέσο όρο –0,1%. Οι επενδυτές φοβούνται την πολιτική αβεβαιότητα.

📉 Κατά τη διάρκεια:

Μηδενική μέση επίδραση (0,0%). Μικρές διακυμάνσεις, αλλά όχι κατάρρευση.

📈 Μετά το τέλος:

+0,9% την εβδομάδα μετά – συχνά εμφανίζεται rebound καθώς αποκαθίσταται η κανονικότητα.

📌 Παραδείγματα:

1976: –3,4% στο shutdown και –1,6% μετά → αρνητικό σοκ.

1981: +0,2% στο shutdown, +3,8% μετά → ισχυρό ράλι.

1995–96 (21 ημέρες): Ουδέτερη επίδραση.

2018 (34 ημέρες, το μεγαλύτερο): +10,3% στη διάρκεια, +2,9% μετά → bullish case.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Τα shutdowns δεν «ρίχνουν» την αγορά από μόνα τους.

📌 Ο πραγματικός οδηγός είναι τα επιτόκια, ο πληθωρισμός και τα κέρδη εταιρειών.

📌 Οι βραχυπρόθεσμοι επενδυτές βλέπουν μεταβλητότητα, αλλά οι μακροπρόθεσμοι δεν έχουν λόγο πανικού.

📌 Αν υπάρξει βουτιά στις πρώτες μέρες, συχνά αποτελεί ευκαιρία αγορών.

🏦 💸 Alpha Bank: Μερίσματα, Buyback και… ράλι εμπιστοσύνης

💸 Μερισματική απόδοση – «δώρο» στους μετόχους

Η Alpha Bank (ΑΛΦΑ) προσφέρει μια από τις υψηλότερες συνολικές αποδόσεις της αγοράς, 3,74%, συνδυάζοντας προμέρισμα και πρόγραμμα επαναγοράς. Οι μέτοχοι θα εισπράξουν τον Δεκέμβριο το προμέρισμα των 111 εκατ. ευρώ (0,048€/μετοχή), ενώ τρέχει buyback με διαθέσιμα ακόμη 198 εκατ. ευρώ από το συνολικό ποσό των 308 εκατ.

🔄 Buyback – στήριξη στη μετοχή

Το πρόγραμμα επαναγοράς (170 εκατ. μετοχές, διάρκεια 15 μήνες) λειτουργεί ως «δίχτυ ασφαλείας», δείχνοντας πως η τράπεζα επιστρέφει ουσιαστικά κεφάλαιο στους μετόχους και παράλληλα ενισχύει την αξία της μετοχής.

📈 Στόχοι κερδοφορίας – διψήφια ανάπτυξη

Ο CEO Βασίλης Ψάλτης έθεσε στόχο μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης EPS 9% για την τριετία 2025–2027. Το πλάνο στηρίζεται σε:

ισχυρή πορεία της ελληνικής οικονομίας, επέκταση σε νέα προϊόντα, υψηλά περιθώρια κερδοφορίας.

🚀 Ράλι απόδοσης 2025

Η μετοχή της ΑΛΦΑ «τρέχει» ήδη +124% μέσα στο 2025, σημειώνοντας ένα από τα καλύτερα εννεάμηνα της ιστορίας της. Σημασία δεν έχει μόνο η απόδοση, αλλά και η ποιότητα της ανόδου, που αντανακλά τη σταθερότητα και τη στρατηγική της διοίκησης.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η ΑΛΦΑ προσφέρει ένα σπάνιο συνδυασμό: άμεση απόδοση (μέρισμα + buyback) και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη (EPS growth).

📌 Το buyback δημιουργεί «πάτωμα» για τη μετοχή, μειώνοντας την πίεση στις διορθώσεις.

📌 Το +124% της χρονιάς δείχνει υπεραπόδοση, αλλά η στήριξη με μερίσματα και κέρδη ενισχύει την ανθεκτικότητα.

📌 Παραμένει από τις πιο ελκυστικές τραπεζικές επιλογές στο ΧΑ, με ισχυρό case για τους θεσμικούς.

🛣 🏗 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ηγετική πορεία με παραχωρήσεις, έργα και ρευστότητα-ρεκόρ

🚦 Κερδοφορία σε νέα τροχιά

Το α’ εξάμηνο του 2025 βρίσκει τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με ισχυρά αποτελέσματα: καθαρά κέρδη 68,1 εκατ. ευρώ (+36,7%) και προσαρμοσμένο EBITDA 317,5 εκατ. ευρώ (+84,4%). Η επιτυχής ομολογιακή έκδοση ενίσχυσε τη ρευστότητα στα 2 δισ. ευρώ, με τα διαθέσιμα να φτάνουν 1,464 δισ. ευρώ.

🛣 Παραχωρήσεις: Ο νέος πυλώνας ανάπτυξης

Η απόκτηση της Αττικής Οδού αποδίδει άμεσα: σχεδόν 299.000 διελεύσεις ημερησίως, έσοδα 59,4 εκατ. ευρώ και EBITDA margin 77,8%. Ο τομέας παραχωρήσεων διπλασιάστηκε σε έσοδα (258,9 εκατ.), με EBITDA 166,8 εκατ. ευρώ. Η ορατότητα έργων φτάνει τα 9,2 δισ. ευρώ (75% ιδιωτικά), εξασφαλίζοντας σταθερές ροές για εξαετία.

🏗 Κατασκευές: Δυναμική ανάκαμψη

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε 42,2% στα 813,5 εκατ. ευρώ, με EBITDA 89,6 εκατ. (+50,3%). Νέα έργα 700 εκατ. έχουν ήδη υπογραφεί, ενώ pipeline 2,9 δισ. είναι υπό αξιολόγηση – από δημόσιες συμβάσεις έως το Ελληνικό.

🏢 Ακίνητα & στρατηγικές κινήσεις

Με χαρτοφυλάκιο 122 εκατ. ευρώ, ο Όμιλος αξιοποιεί ώριμα ακίνητα (Κέρκυρα, ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης) και αναπτύσσει νέες παραχωρημένες εκτάσεις (π.χ. παραλίμνιο πάρκο Ιωαννίνων).

💡 Στρατηγική & επόμενα βήματα

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εδραιώνεται ως ηγέτιδα δύναμη σε παραχωρήσεις και υποδομές, με ισχυρή ρευστότητα και pipeline έργων. Το συνδυαστικό μοντέλο (σταθερές ροές από παραχωρήσεις + δυναμικές κατασκευές) προσφέρει ανθεκτικότητα και ευελιξία, με προοπτικές περαιτέρω διεθνούς επέκτασης.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Παραχωρήσεις = ο νέος χρυσός της ΓΕΚΤΕΡΝΑ, με υψηλά margins.

📌 Η Αττική Οδός μετατρέπεται σε cash cow για την επόμενη δεκαετία.

📌 Η κατασκευαστική δραστηριότητα τροφοδοτεί το pipeline αλλά και την υπεραξία από παραχωρήσεις.

📌 Ρευστότητα 2 δισ. = «πυρομαχικά» για νέες εξαγορές ή διεθνείς κινήσεις.

📌 Σταθερό long-term growth story, με premium αποτίμηση στον κλάδο.

🏦 🏦🏦 ΕΤΕ: Καθαρός ισολογισμός – Καθαρό μήνυμα στην αγορά

Η Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ) συνεχίζει τη στρατηγική εξυγίανσης ➡️ προχωρώντας σε πωλήσεις χαρτοφυλακίων NPEs που μειώνουν περαιτέρω την έκθεσή της σε «κόκκινα» δάνεια ➡️ Η κίνηση αυτή ενισχύει την κεφαλαιακή βάση και απελευθερώνει πόρους για νέες χορηγήσεις

📈 Το πρώτο εξάμηνο του 2025 έδειξε καθαρά τη δυναμική:

➡️ Ισχυρή αύξηση καθαρών κερδών με διψήφιο ποσοστό

➡️ Άνοδος καθαρών εσόδων από τόκους

➡️ Μείωση κόστους κινδύνου

➡️ Βελτίωση στη σχέση κόστους/εσόδων

➡️ Υγιείς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας

💰 Το αφήγημα της ΕΤΕ σήμερα είναι τριπλό:

1.Απαλλαγή από τις παλιές αδυναμίες (NPEs)

2. Ισχυρή ρευστότητα με στοχευμένη πιστωτική ανάπτυξη

3. Μερισματικές αποδόσεις που στηρίζονται σε καθαρό ισολογισμό και οργανική κερδοφορία

🚀 Η αγορά εξακολουθεί να δίνει premium σε τράπεζες με σταθερό ισολογισμό ➡️ και η ΕΤΕ βρίσκεται σε προνομιακή θέση ➡️

Οι επόμενοι καταλύτες είναι:

➡️ Περαιτέρω βελτίωση ποιότητας ενεργητικού

➡️ Σαφής πολιτική μερισμάτων

➡️ Ενίσχυση δραστηριοτήτων σε επενδυτική τραπεζική & private banking

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η ΕΤΕ δείχνει έτοιμη να κεφαλαιοποιήσει τη σταθερή κερδοφορία με υψηλότερες διανομές

📌 Το καθαρότερο ενεργητικό περιορίζει τον κίνδυνο αποτιμήσεων

📌 Σε περιβάλλον premium για τις ισχυρές τράπεζες, η μετοχή έχει θετικό momentum

🏗️🟦 Ελλάκτωρ: Restart με αιχμή τη Μαρίνα Αλίμου & projects φιλοξενίας

Η Ελλάκτωρ αλλάζει σελίδα, αφήνοντας πίσω της το βαρύ αποτύπωμα κατασκευών και περιβάλλοντος και περνώντας σε μια νέα φάση, με επικέντρωση σε real estate ανάπτυξη και τουρισμό.

⚓ Νέα Μαρίνα Αλίμου

Το εμβληματικό έργο των 210 στρεμμάτων βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής. Έχοντας ολοκληρωθεί οι οριστικές μελέτες, αναμένεται η έκδοση αδειών μέσα στο φθινόπωρο. Η ανάπτυξη θα περιλαμβάνει εμπορικούς και κοινόχρηστους χώρους, λύσεις βιώσιμης κινητικότητας και περιβαλλοντικό αποτύπωμα νέας γενιάς.

🏨 The Fiction Athens

Στο Μαρούσι, το ξενοδοχείο των 5.725 τ.μ. ανακαινίζεται και θα λειτουργήσει στα τέλη του 2025 υπό τη διαχείριση της REDS Hospitality. Η τοποθεσία, στην «καρδιά» της επιχειρηματικής Αθήνας, δίνει προβάδισμα σε επαγγελματικά ταξίδια και υψηλού επιπέδου φιλοξενία.

🏘 Απόκτηση ATHENS PROPERTIES BV

Η εξαγορά ενίσχυσε σημαντικά το χαρτοφυλάκιο, με 10 ακίνητα στο κέντρο της Αθήνας, εκ των οποίων τα 8 ήδη λειτουργούν ως πολυτελή serviced apartments μέσω της HESTIA ΙΚΕ, δίνοντας σταθερές ροές εσόδων στον όμιλο.

💰 Ρευστότητα & Επόμενα Βήματα

Με ταμειακά διαθέσιμα άνω των 260 εκατ. ευρώ, η Ελλάκτωρ διατηρεί ισχυρό “μαξιλάρι” για νέες κινήσεις. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται τα ακίνητα πέριξ του Smart Park και περιουσιακά στοιχεία στη Ρουμανία, που μπορεί να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της στροφής σε τουρισμό και ανάπτυξη γης.

➡️ Ο όμιλος επανεκκινεί με σαφή στρατηγική: τουρισμός – φιλοξενία – real estate, αφήνοντας πίσω του την παλιά εικόνα του κατασκευαστικού κολοσσού.

💻🔐Space Hellas (ΣΠΕΙΣ): Νοικοκυρεμένη εικόνα και σταθερή πορεία

Η Space Hellas στο α’ εξάμηνο του 2025 παρουσιάζει μια σημαντικά βελτιωμένη εικόνα, με ισχυρότερη ρευστότητα, χαμηλότερη μόχλευση και καθαρότερο προφίλ εκτέλεσης έργων. Το λειτουργικό ταμείο γύρισε θετικό, τα περιθώρια κερδοφορίας ανέβηκαν, ενώ η διανομή μερίσματος ενισχύει το μήνυμα σταθερότητας προς την αγορά.

💶 Χρηματοοικονομική θέση

Ο δανεισμός μειώθηκε κατά 8,5% συνολικά (βραχυπρόθεσμα -14,7%, μακροπρόθεσμα -5,1%).

Τα τραπεζικά δάνεια υποχώρησαν κατά 16,4%, ενώ τα ομολογιακά αυξήθηκαν κατά 13,5%.

Το μέσο επιτόκιο παραμένει στο 4,492%.

Η ρευστότητα ενισχύθηκε: γενική +9,3% στο 138,68%, άμεση +11,6% στο 120,02%, ταμειακή +21,8% στο 22,61%.

Το κεφάλαιο κίνησης βελτιώθηκε +33,3%, δείχνοντας πιο άνετη καθημερινή χρηματοδότηση.

📈 Κεφαλαιακή διάρθρωση & αποδοτικότητα

Ο δείκτης ξένα/ίδια κεφάλαια μειώθηκε κατά 7,8%,

οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις/ίδια κατά 16,3%,

ενώ τα ίδια/σύνολο υποχρεώσεων ενισχύθηκαν +8,4%.

Το περιθώριο μικτού κέρδους ανέβηκε στο 23,16% (+16,3%) και το καθαρό στο 3,11% (+15,2%).

Οι λειτουργικές δαπάνες περιορίστηκαν κατά 2,2%.

💵 Ταμειακές ροές & μερίσματα

Λειτουργικές ροές: θετικό πλεόνασμα.

Επενδυτικές εκροές: -52,2%.

Χρηματοδοτικές εκροές: αντικατοπτρίζουν πολιτική απομόχλευσης.

Διανεμήθηκε μέρισμα 0,15 €/μετοχή, ένδειξη συνέπειας και μερισματικής σταθερότητας.

🏆 Εταιρικές εξελίξεις & έργα

Βράβευση “OT Partner of the Year 2024” από τη Fortinet.

Πολλαπλά BITE Awards 2025 (μετεωρολογικά ραντάρ, δίκτυο σταθμών, αναβάθμιση Δήμου Αθηναίων).

Διακρίσεις για SingularLogic & SenseOne (ενεργειακή μείωση 27%).

Αύξηση εγγυητικών επιστολών +5,7%, δείχνοντας ισχυρή παρουσία σε νέες συμβάσεις.

Γ.Σ. Ιουνίου: έγκριση καταστάσεων & μερισματικής πολιτικής, φορολογικός έλεγχος χωρίς επιφυλάξεις.

📌 Συμπέρασμα:

Η Space Hellas δείχνει μια πιο ώριμη, ισορροπημένη και κερδοφόρα εικόνα, με θετικό cash flow, μερισματική συνέπεια και βραβεύσεις που ενισχύουν το brand της. Τα ρίσκα από επιτόκια και δημόσια έργα παραμένουν, αλλά η εταιρεία εμφανίζεται με καλύτερες αντοχές και προοπτικές σε στρατηγικούς τομείς όπως η κυβερνοασφάλεια και οι κρίσιμες υποδομές.

💧 💧 Unibios: Από την παραδοσιακή βιομηχανία στο “Water Tech” στοίχημα

🔹 Η Unibios (ΒΙΟΣΚ) δείχνει πλέον ξεκάθαρα πως αφήνει πίσω της την παλιά βιομηχανική της ταυτότητα και χτίζει ένα αφήγημα γύρω από το νερό, τις υποδομές και τη βιωσιμότητα. Σε μια συγκυρία που η αγορά επιβραβεύει με premium τις “πράσινες” εταιρείες, η στροφή αυτή δεν είναι μόνο στρατηγική, αλλά και επενδυτικά ελκυστική.

📈 Αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2025

Έσοδα: διψήφια αύξηση, με αιχμή τις λύσεις αφαλάτωσης & διαχείρισης νερού σε Ελλάδα και εξωτερικό.

EBITDA: περιθώριο βελτιωμένο >3 μ.μ., ένδειξη ότι οι επενδύσεις αποδίδουν.

Καθαρά κέρδη: άνοδος >20%, ενισχύοντας την καθαρή κερδοφορία.

Χρέος: -15% σε σχέση με το τέλος του 2024, βελτιώνοντας μόχλευση.

Ταμειακές ροές: θετικές, με δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης ανάπτυξης.

🌍 Στρατηγική & προοπτικές

Η διοίκηση στρέφεται όλο και περισσότερο σε εξαγωγές και έργα σε χώρες με υψηλή ζήτηση για υποδομές νερού. Το ESG positioning ενισχύει την πιθανότητα συνεργασιών με θεσμικούς επενδυτές, ενώ τα έργα βιωσιμότητας την φέρνουν σε ένα διεθνές “radar”.

📊 Μετοχή & καταλύτες

Η μετοχή βγήκε από φάση συσσώρευσης και αποκτά προσοχή. Καταλύτες:

ενίσχυση ανεκτέλεστου,

νέες συνεργασίες εκτός Ελλάδας,

βελτίωση περιθωρίων.

⚠️ Ρίσκα: καθυστερήσεις έργων, κόστος χρηματοδότησης.

✨ Συμπέρασμα: Η Unibios εξελίσσεται σε “niche ESG play” στο ελληνικό ταμπλό, με σαφή προσανατολισμό στο μέλλον της αγοράς νερού – για όσους επενδυτές θέλουν να ποντάρουν σε μια αγορά που υπόσχεται να γίνει «το νέο πετρέλαιο».

⏳💡 Orsted: Ο Λεμονίδης κόντρα στον Τραμπ

Την ώρα που ο Τραμπ κηρύσσει «πόλεμο» στην υπεράκτια αιολική ενέργεια – ακυρώνοντας άδειες, παγώνοντας έργα και κόβοντας χρηματοδοτήσεις – οι περισσότεροι επενδυτές εγκατέλειψαν τον κλάδο. Όχι όμως ο Τσαρλς Λεμονίδης της ValueWorks.

💨 Η Orsted στο μάτι του κυκλώνα

Η δανική Orsted, κορυφαίος «καθαρός παίκτης» της υπεράκτιας αιολικής, έχασε φέτος 64% της αξίας της. Χρειάζεται 9,4 δισ. $ από αύξηση κεφαλαίου, με τη δανική κυβέρνηση να στηρίζει αγοράζοντας το 50,1% των νέων μετοχών. Ο Λεμονίδης βλέπει ευκαιρία μέσα στον πανικό.

📉 Από την πτώση στη μελλοντική άνοδο

Παρά την κατάρρευση, η Orsted διαθέτει έργα εκτός ΗΠΑ που αξίζουν περισσότερο από την τρέχουσα κεφαλαιοποίησή της. Ο Λεμονίδης αγοράζει «ανάπτυξη σε τιμές αξίας», πιστεύοντας πως η αγορά θα ξαναδεί την Orsted ως growth story.

⏳ Υπομονή και κόντρα παιχνίδι

Η ValueWorks έχει ήδη επενδύσει 10 εκατ. δολ., ποντάροντας ότι η στροφή θα έρθει – είτε σε 6 μήνες είτε σε 6 χρόνια. Στο παρελθόν, αντίστοιχα στοιχήματα σε «καταδικασμένες» μετοχές (π.χ. Equitrans Midstream) του απέδωσαν πολλαπλάσια.

⚡ Contrarian στοίχημα με υψηλό ρίσκο

Η υπεράκτια αιολική σήμερα μοιάζει «νεκρή» στην Αμερική, αλλά οι διεθνείς τάσεις ενεργειακής μετάβασης δείχνουν πως αργά ή γρήγορα θα επανέλθει. Ο Λεμονίδης αγοράζει στον πάτο, προσδοκώντας την επόμενη μεγάλη εκτίναξη.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Οι μεγαλύτερες ευκαιρίες κρύβονται στις στάχτες και τα αποκαΐδια .

📌 Όταν όλοι πουλάνε από φόβο, ο contrarian αγοράζει.

📌 Η πολιτική συγκυρία μπορεί να «θάψει» έναν κλάδο, αλλά δεν ακυρώνει τη μακροπρόθεσμη τάση.

📰 📰 UBS: Το πολιτικό αδιέξοδο δεν τρομάζει τις αγορές

🇺🇸 Παρά τον κίνδυνο νέου shutdown στις ΗΠΑ, η UBS σημειώνει πως οι αγορές παραμένουν ψύχραιμες. Ακόμα και σε παρατεταμένες κρίσεις (2013, 2018) οι απώλειες ήταν μικρές και η ανάκαμψη ήρθε γρήγορα, πριν καν λήξει το πολιτικό δράμα.

🏦 Οι βασικές λειτουργίες – πληρωμές χρέους και δημοπρασίες ομολόγων – συνεχίζονται κανονικά, ενώ η καθυστέρηση σε μακροοικονομικά στοιχεία δεν αλλάζει τη στάση της Fed.

💼 Η στρατηγική UBS:

Στροφή σε ομόλογα υψηλής ποιότητας (safe haven).

Επιλεκτικές μετοχές και δομημένες λύσεις εισοδήματος, ιδίως σε περιόδους διόρθωσης.

💱 Συναλλαγματικές εκτιμήσεις:

Το δολάριο αδυνατίζει το επόμενο διάστημα.

Στροφή σε ευρώ και AUD (αυστραλιανό δολάριο).

🥇 Ο χρυσός λάμπει: Σε ιστορικά υψηλά, με προοπτική νέας ανόδου αν συνεχιστεί ο κύκλος μειώσεων επιτοκίων.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Μην πανικοβάλλεστε από το πολιτικό θόρυβο – οι αγορές κοιτούν μακροπρόθεσμα.

📌 Προτιμήστε ποιοτικά assets σε περιβάλλον αβεβαιότητας.

📌 Παρακολουθήστε δολάριο, ευρώ και χρυσό ως βασικούς οδηγούς ισορροπίας.

🏦 🏦 ΕΚΤ – Σταθερά τα επιτόκια με τον πληθωρισμό στο 2,2%

🔥 Ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης πήρε ξανά την ανηφόρα τον Σεπτέμβριο, φτάνοντας το 2,2% από 2% τον Αύγουστο, ενώ ο δομικός παρέμεινε στο 2,3%, όπως περίμεναν οι αγορές.

🏦 Η ΕΚΤ, παρά την ελαφρά επιτάχυνση, εμφανίζεται ικανοποιημένη: το κόστος δανεισμού θεωρείται σε ισορροπία και οι προβλέψεις της δεν βλέπουν ουσιαστικές αποκλίσεις από τον στόχο του 2%. Η οικονομία της Ευρωζώνης, σύμφωνα με την ίδια, αντέχει ακόμη και το σοκ από την άνοδο των αμερικανικών δασμών.

🔒 Μετά από 8 διαδοχικές μειώσεις επιτοκίων, οι αναλυτές δεν περιμένουν νέα κίνηση. Το βασικό παρεμβατικό επιτόκιο έχει «κλειδώσει» στο 2% και όλα δείχνουν ότι θα παραμείνει εκεί τουλάχιστον ως την επόμενη συνεδρίαση της 30ης Οκτωβρίου.

💬 Η Christine Lagarde φρόντισε να προϊδεάσει, δηλώνοντας ότι τα ρίσκα για τον πληθωρισμό είναι «αρκετά συγκρατημένα». Μήνυμα σταθερότητας σε μια φάση όπου οι αγορές αναζητούν κατεύθυνση.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Σταθερό το κόστος δανεισμού – καλό νέο για δανειολήπτες & επιχειρήσεις.

📌 Τα ομόλογα πιθανόν να μείνουν σε ήρεμα νερά μέχρι τέλος Οκτωβρίου.

📌 Οι αγορές μετοχών στρέφουν ξανά το βλέμμα στην ανάπτυξη και όχι στα επιτόκια.

🚨🚨Nasdaq: AI Bubble ή déjà vu με το dotcom;

Το διάγραμμα συγκρίνει την τρέχουσα άνοδο του Nasdaq (2023–σήμερα, με αφορμή την έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης) με την πορεία του κατά τη φούσκα του dotcom (1998–2001).

🔵 Η εικόνα είναι εντυπωσιακά παρόμοια:

Το 1999–2000 ο δείκτης εκτινάχθηκε πάνω από τις 5.000 μονάδες, προτού καταρρεύσει σχεδόν 80%.

Σήμερα, η «AI-mania» έχει οδηγήσει τον Nasdaq σε νέα υψηλά, με πρωταγωνιστές την Nvidia, Microsoft, Apple, Meta, Amazon.

⚠️ Η ερώτηση είναι αν βρισκόμαστε σε μια νέα τεχνολογική φούσκα ή σε μια διαρθρωτική επανάσταση που δικαιολογεί υψηλότερες αποτιμήσεις.

Στη δεκαετία του ’90 υπήρχε όραμα (internet), αλλά έλειπαν τα κέρδη.

Σήμερα οι big tech έχουν κερδοφορία-μαμούθ και μονοπωλιακή ισχύ, όμως οι αποτιμήσεις (P/E 40–60 για Nvidia) θυμίζουν επικίνδυνα το dotcom.

🌊 Ιστορία και αγορές επαναλαμβάνονται με διαφορετικά πρόσωπα. Το «AI bubble?» ίσως εξελιχθεί είτε σε νέο 2000, είτε σε νέα βιομηχανική επανάσταση...

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Μην αγνοείτε τον κίνδυνο «μεγάλου ξεφουσκώματος».

📌 Όσοι κατέχουν μετοχές AI, καλό είναι να έχουν stop loss.

📌 Οι πραγματικοί κερδισμένοι θα είναι όσοι επενδύουν σε εταιρείες με πραγματικά έσοδα από την AI.

📌 Ιστορία: μετά το κραχ του 2000 όσες εταιρείες επιβίωσαν βγήκαν ισχυρότερες.

🔔 🔔 «Καμπανάκι» για τις ΑΠΕ – Οι ξένοι επενδυτές αποχωρούν

Ο ελληνικός ενεργειακός χάρτης δέχεται ισχυρό πλήγμα, καθώς μεγάλες διεθνείς εταιρείες εγκαταλείπουν την αγορά των ΑΠΕ. Η αποχώρηση της πορτογαλικής EDPR μέχρι το 2026 και η πρόσφατη έξοδος της γερμανικής ABO Energy είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου, με στελέχη πολυεθνικών να προειδοποιούν πως η Ελλάδα χάνει σταδιακά την ελκυστικότητά της ως προορισμός «πράσινων» επενδύσεων.

⚡ Το πρόβλημα

Η ταχεία διείσδυση ΑΠΕ δημιούργησε πίεση στο σύστημα, με συχνές περικοπές παραγωγής και αρνητικές τιμές. Όμως οι ξένοι επενδυτές δείχνουν κυρίως την αστάθεια του θεσμικού πλαισίου και την έλλειψη διαφάνειας. Χωρίς επενδυτική ορατότητα, οι αποδόσεις των έργων τίθενται σε αμφισβήτηση.

🔋 Οι λύσεις που ζητούν

Εγκατάσταση μπαταριών για απορρόφηση της πλεονάζουσας παραγωγής.

Απελευθέρωση ηλεκτρικών “χώρων” που παραμένουν δεσμευμένοι χωρίς αξιοποίηση.

Αναβάθμιση υποδομών με ιδιωτική συμμετοχή για να στηριχθεί το δίκτυο.

🌍 Ο κίνδυνος

Εάν δεν υπάρξουν διορθώσεις, η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει το «τρένο» των μεγάλων πράσινων επενδύσεων, τη στιγμή που άλλες αγορές –όπως η Ισπανία και η Ιταλία– προσελκύουν ήδη κεφάλαια.

➡️ Το ερώτημα πλέον είναι αν η Αθήνα θα κινηθεί έγκαιρα για να καθησυχάσει την αγορά ή αν θα δούμε περαιτέρω αποεπενδύσεις, με σοβαρές συνέπειες για τον ενεργειακό μετασχηματισμό.

📉 📉 Net-billing σε… αναμονή: Το νέο πλαίσιο παραμένει ανεφάρμοστο



Το εργαλείο που προοριζόταν να στηρίξει την αυτοπαραγωγή ενέργειας στην Ελλάδα κινδυνεύει να μείνει θεωρητικό. Ο λόγος είναι το net-billing, το οποίο, αν και θεσμοθετήθηκε το 2024, δεν μπορεί να εφαρμοστεί λόγω σοβαρών εκκρεμοτήτων στο κανονιστικό πλαίσιο.

⚡ Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ) προειδοποιεί με επιστολή προς το Υπουργείο Ενέργειας ότι η υφιστάμενη ΚΥΑ παρουσιάζει κρίσιμα κενά, εμποδίζοντας:

τη σύναψη συμβάσεων,

την ορθή τιμολόγηση,

την εκκαθάριση συναλλαγών.

🏠 Οι συνέπειες είναι ήδη ορατές: καταναλωτές και ενεργειακές κοινότητες παραμένουν μετέωροι, ενώ νέα έργα καθυστερούν. Ειδικά στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και την Κρήτη, τα προβλήματα με τις διαδικασίες εκκαθάρισης είναι πιο έντονα.

📊 Τα βασικά «αγκάθια» περιλαμβάνουν:

συμψηφισμούς όταν παραγωγή και κατανάλωση είναι σε διαφορετικά επίπεδα τάσης,

πρόσβαση και διάθεση μετρητικών δεδομένων,

μηχανισμούς εκκαθάρισης στα νησιά.

🚨 Παρά τις προτάσεις του ΕΣΠΕΝ ήδη από τον Οκτώβριο 2024, η αναγκαία τροποποιητική απόφαση δεν έχει εκδοθεί. Έτσι, το net-billing παραμένει ανεφάρμοστο, δημιουργώντας σύγχυση στην αγορά και καθυστερώντας την ενεργειακή μετάβαση.

➡️ Το μήνυμα της αγοράς είναι ξεκάθαρο: χωρίς άμεσες διορθώσεις, το net-billing δεν μπορεί να λειτουργήσει – με κόστος για όλους.

[email protected]

*Αποποίηση Ευθύνης: Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δε θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.