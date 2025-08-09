H OpenAI νίκησε το Grok του Ίλον Μασκ σε τουρνουά σκακιού Τεχνητής Νοημοσύνης

Η OpenAI, δημιουργός του ChatGPT, νίκησε το Grok του Ίλον Μασκ στον τελικό ενός τουρνουά για την ανάδειξη του καλύτερου παίκτη σκακιού Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Ιστορικά, οι εταιρείες τεχνολογίας έχουν συχνά χρησιμοποιήσει το σκάκι για να αξιολογήσουν την πρόοδο και τις ικανότητες ενός υπολογιστή, με τις σύγχρονες μηχανές σκακιού να είναι σχεδόν ανίκητες ακόμη και έναντι των κορυφαίων ανθρώπινων παικτών.

Ωστόσο, σύμφωνα με το BBC, αυτός ο διαγωνισμός δεν αφορούσε υπολογιστές σχεδιασμένους για σκάκι, αλλά πραγματοποιήθηκε μεταξύ προγραμμάτων AI σχεδιασμένων για καθημερινή χρήση.

Το μοντέλο o3 της OpenAI αναδείχθηκε αήττητο στο τουρνουά και νίκησε το μοντέλο Grok 4 της xAI στον τελικό, ρίχνοντας λάδι στη φωτιά της συνεχιζόμενης αντιπαλότητας μεταξύ των δύο εταιρειών.

Ο Μασκ και ο Σαμ Άλτμαν, συνιδρυτές της OpenAI, ισχυρίζονται ότι τα τελευταία τους μοντέλα είναι τα πιο έξυπνα στον κόσμο.

Το μοντέλο Gemini της Google κατέκτησε την τρίτη θέση στο τουρνουά, αφού νίκησε ένα διαφορετικό μοντέλο της OpenAI.

Ωστόσο, αυτά τα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης, αν και είναι ταλαντούχα σε πολλές καθημερινές εργασίες, εξακολουθούν να βελτιώνονται στο σκάκι, με το Grok να κάνει μια σειρά από λάθη κατά τη διάρκεια των τελικών αγώνων, συμπεριλαμβανομένης της επανειλημμένης απώλειας της βασίλισσας.

«Μέχρι τους ημιτελικούς, φαινόταν ότι τίποτα δεν θα μπορούσε να σταματήσει το Grok 4 στην πορεία του προς τη νίκη», δήλωσε ο Πέντρο Πινχάτα, συγγραφέας του Chess.com.

«Παρά μερικές στιγμές αδυναμίας, το AI του X φαινόταν να είναι μακράν ο ισχυρότερος παίκτης σκακιού... Αλλά η ψευδαίσθηση έσβησε την τελευταία μέρα του τουρνουά».

Είπε ότι το «αγνώριστο» και «αδέξιο» παιχνίδι του Grok επέτρεψε στο o3 να κερδίσει μια σειρά από «πειστικές νίκες».

«Το Grok έκανε τόσα πολλά λάθη σε αυτά τα παιχνίδια, αλλά το OpenAI δεν έκανε», δήλωσε ο μεγάλος μαέστρος του σκακιού Χικάρου Nακαμούρα κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης του τελικού.