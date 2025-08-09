Τέλος εποχής για τη Microsoft Lens, μια απλή εφαρμογή που αντικαθίσταται από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Μερικές φορές είναι ωραίο να έχεις μια απλή εφαρμογή που κάνει μια ενέργεια καλά χωρίς πολλές περιπλοκές.

Το Microsoft Lens ήταν μια τέτοια εφαρμογή: ένας φορητός σαρωτής εγγράφων που μετέτρεπε έντυπα έγγραφα, επαγγελματικές κάρτες, αποδείξεις και οτιδήποτε άλλο σε εύκολα αναγνώσιμα ψηφιακά αρχεία. Τώρα η εφαρμογή αυτή καταργείται, σύμφωνα με την Microsoft, η οποία κατευθύνει τους χρήστες της προς την εφαρμογή συνομιλίας Copilot AI.

Σύμφωνα με ένα νέο έγγραφο υποστήριξης, η Lens θα αποσυρθεί από τις συσκευές iOS και Android από τις 15 Σεπτεμβρίου 2025 και στη συνέχεια θα αφαιρεθεί από το Apple App Store και το Google Play στις 15 Νοεμβρίου 2025. Οι υπάρχοντες χρήστες θα μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες σάρωσης της εφαρμογής μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2025. Μετά από αυτή την ημερομηνία, δεν θα είναι δυνατή η πραγματοποίηση νέων σαρώσεων, αλλά η πρόσβαση σε προηγούμενες σαρώσεις θα παραμείνει στην εφαρμογή, εφόσον αυτή παραμείνει στη συσκευή του χρήστη.

Το Microsoft Lens (τότε γνωστό ως Office Lens) κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2015 και εξελίχθηκε από μια εφαρμογή που είχε αρχικά σχεδιαστεί για συσκευές Windows Phone. Αν και η βασική του λειτουργικότητα ήταν παρόμοια με άλλες εφαρμογές σάρωσης για κινητά, δεν προσπαθούσε να χρεώσει επιπλέον τους χρήστες για συγκεκριμένες λειτουργίες ή να τους ωθήσει να εγγραφούν σε συνδρομή - κάτι σπάνιο στο σημερινό App Store.

Αντ' αυτού, εκτελούσε την αποστολή του να μετατρέπει οποιαδήποτε σημείωση - χειρόγραφη ή μη - έγγραφο, απόδειξη, επαγγελματική κάρτα ή ακόμα και σημειώσεις σε πίνακα σε μορφή αρχείου της επιλογής σας, όπως PDF, Word, PowerPoint, Excel ή εικόνες. Προσέφερε επίσης μια ποικιλία ενσωματωμένων φίλτρων για να βελτιώσει την τελική εικόνα, να φωτίσει το έγγραφο, να το μετατρέψει σε μια πιο ευκρινή ασπρόμαυρη κόπια και πολλά άλλα.

Στη συνέχεια, μπορούσατε να αποθηκεύσετε το αρχείο σε μία από τις εφαρμογές της Microsoft, σε άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες ή στο άλμπουμ της κάμερας σας. Ήταν απλό και λειτουργούσε καλά.

Η επικείμενη διακοπή λειτουργίας της εφαρμογής εντοπίστηκε για πρώτη φορά από τον ιστότοπο Bleeping Computer, ο οποίος επισημαίνει ότι οι χρήστες κατευθύνονται στην εφαρμογή Microsoft 365 Copilot, η οποία δεν διαθέτει όλες τις λειτουργίες που υπάρχουν στο Lens.

Ενώ το Copilot μπορεί να χειριστεί τη σάρωση, δεν υποστηρίζει την αποθήκευση αυτών των σαρώσεων απευθείας στο OneNote, το Word ή το PowerPoint, ούτε αποθηκεύει σαρώσεις επαγγελματικών καρτών στο OneNote. Επίσης, δεν διαθέτει τις λειτουργίες προσβασιμότητας του Lens, όπως η ενσωμάτωση της λειτουργίας ανάγνωσης και του Immersive Reader, σημειώνει ο ιστότοπος.

Παρά την ηλικία του, το Lens παραμένει αρκετά δημοφιλές, έχοντας συγκεντρώσει πάνω από 322.000 λήψεις στο App Store και το Google Play τις τελευταίες 30 ημέρες, σύμφωνα με στοιχεία του παρόχου πληροφοριών για εφαρμογές Appfigures. Από τον Ιανουάριο του 2017, έχει κατεβαστεί 92,3 εκατομμύρια φορές, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας.

Η Microsoft δεν έχει ακόμη απαντήσει σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με την απόφασή της να κλείσει το Lens.

Πηγή: TechCrounch.com





