Νέοι γονικοί έλεγχοι για το ChatGPT - Τι ανακοίνωσε η OpenAI για τους εφήβους

Η OpenAI παρουσίασε την Τρίτη γονικούς ελέγχους ChatGPT καθώς οι έφηβοι στρέφονται όλο και περισσότερο στην πλατφόρμα για βοήθεια με τα σχολικά τους μαθήματα, την καθημερινή τους ζωή και την ψυχική τους υγεία.

Όπως μετέδωσαν οι New York Times, οι νέες λειτουργίες ήρθαν μετά την αγωγή για αδικαιολόγητο θάνατο που κατατέθηκε εναντίον της OpenAI από τους γονείς του ενός 16χρονου που πέθανε τον Απρίλιο στην Καλιφόρνια.

Τα γονικά φίλτρα του ChatGPT, που ανακοινώθηκαν στις αρχές Σεπτεμβρίου, αναπτύχθηκαν από την OpenAI σε συνεργασία με την Common Sense Media, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που παρέχει στους γονείς αξιολογήσεις ψυχαγωγίας και τεχνολογίας με βάση την ηλικία.

Οι γονείς μπορούν να εποπτεύουν τους λογαριασμούς των εφήβων τους

Για να ρυθμίσουν τους ελέγχους, οι γονείς πρέπει να προσκαλέσουν τα παιδιά τους να συνδέσουν τον λογαριασμό τους στο ChatGPT με τον λογαριασμό ενός γονέα.

Στη συνέχεια, οι γονείς θα αποκτήσουν κάποιο έλεγχο στον λογαριασμό του παιδιού, όπως την επιλογή να μειώσουν το ευαίσθητο περιεχόμενο.

Οι γονείς μπορούν να ορίσουν συγκεκριμένες ώρες κατά τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ChatGPT. Η λειτουργία φωνής του bot, η αποθήκευση μνήμης και οι λειτουργίες δημιουργίας εικόνων μπορούν να ενεργοποιηθούν και να απενεργοποιηθούν.

Υπάρχει επίσης μια επιλογή για να αποτρέψετε το ChatGPT από το να χρησιμοποιεί τις συνομιλίες του με εφήβους για να βελτιώσει τα μοντέλα του.

Οι γονείς θα ειδοποιούνται για πιθανούς αυτοτραυματισμούς

Η OpenAI ανέφερε ότι οι γονείς θα ειδοποιούνται μέσω email, SMS ή push alert εάν το ChatGPT αναγνωρίσει «πιθανά σημάδια ότι ένας έφηβος μπορεί να σκέφτεται να βλάψει τον εαυτό του», εκτός εάν ο γονέας έχει επιλέξει να μην λαμβάνει τέτοιες ειδοποιήσεις. Οι γονείς θα λαμβάνουν προειδοποίηση για κίνδυνο ασφάλειας χωρίς συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις συνομιλίες του παιδιού τους.

Το ChatGPT έχει εκπαιδευτεί να ενθαρρύνει τους γενικούς χρήστες να επικοινωνούν με μια γραμμή βοήθειας εάν εντοπίσει σημάδια ψυχικής δυσφορίας ή αυτοτραυματισμού. Όταν εντοπίζει τέτοια σημάδια σε έναν έφηβο, «μια μικρή ομάδα ειδικά εκπαιδευμένων ατόμων εξετάζει την κατάσταση», ανέφερε η OpenAI.