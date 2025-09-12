Νέες Συσκευές Gaming Lenovo™ Legion, AI Tablet και Λογισμικό με Τεχνητή Νοημοσύνη

Σήμερα, στο Lenovo Innovation World 2025, η Lenovo ανακοίνωσε τις νεότερες προσθήκες στις σειρές συσκευών gaming, tablet και λογισμικού για καταναλωτές, οι οποίες περιλαμβάνουν μια σειρά νέων συσκευών, οθονών και λογισμικού Legion και LOQ με επεξεργαστές AMD—συμπεριλαμβανομένου του νέου Lenovo Legion Go (8.8", 2), καθώς και του νέου Legion Pro 7 με επεξεργαστές της σειράς Ryzen™ 9000 HX της AMD.

Τη νέα σειρά gaming συσκευών συμπληρώνουν τρείς οθόνες Legion Pro OLED κατασκευασμένες για gamers που απαιτούν ευκρίνεια, ταχύτητα και ακρίβεια χρωμάτων. Παράλληλα, σήμερα παρουσιάζεται και η δωρεάν ενημέρωση λογισμικού για τα Legion Glasses Gen 2, τα οποία ανακοινώθηκαν για πρώτη φορά στην CES 2025 και υποστηρίζουν μετατροπή 3D για πάνω από 20 παιχνίδια AAA – με τη λίστα να ανανεώνεται διαρκώς. Τέλος, τα νέα Yoga Tab και Idea Tab Plus έχουν σχεδιαστεί για να είναι οι απόλυτοι σύντροφοι για τους λάτρεις της ψηφιακής τεχνολογίας που είναι διαρκώς εν κινήσει και χρειάζονται ισχυρές συσκευές για να απογειώσουν την παραγωγικότητα και τη δημιουργικότητά τους.

Αυτά τα προϊόντα αντιπροσωπεύουν τη δέσμευση της Lenovo για καινοτομία με επίκεντρο τον άνθρωπο γιατί έχουν σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια των χρηστών. Έτσι είναι προϊόντα που προωθούν την καινοτομία του κλάδου, ενώ παράλληλα ανταποκρίνονται απόλυτα στις ανάγκες των χρηστών.

«Με την κυκλοφορία των νέων gaming συσκευών και λογισμικού, η Lenovo αποδεικνύει για άλλη μια φορά τη δέσμευσή της να φέρει στην αγορά τεχνολογία υψηλής ποιότητας σε συνεργασία με τους καλύτερους του κλάδου», δήλωσε ο Jun Ouyang, Senior Vice President & General Manager, Consumer Segment, Intelligent Devices Group της Lenovo. «Η προσθήκη των πιο πρόσφατων και πιο ισχυρών τσιπ της AMD στα Lenovo Legion Go (8.8", 2) και Lenovo Legion Pro 7 (16", 10) δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες μας να επιλέξουν την τέλεια συσκευή για τις δικές τους ανάγκες, με την αυτοπεποίθηση που προσφέρει η επιλογή μιας συσκευής Lenovo».

«Η Lenovo συνεχίζει να ανεβάζει τον πήχη στην απόδοση και τα έξυπνα σχεδιασμένα προϊόντα που προσαρμόζονται στις εξελισσόμενες ανάγκες των gamers, των δημιουργών και των απλών καταναλωτών», δήλωσε ο Johnson Jia, Senior Vice President of Intelligent Devices Group’s Global Innovation Center στη Lenovo. «Οι πιο πρόσφατες οθόνες Legion και τα tablet Yoga και Idea Tab επόμενης γενιάς καταδεικνύουν τη δέσμευσή μας στην πελατοκεντρική καινοτομία με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, με συσκευές που προσφέρουν μοναδικά καθηλωτικές εμπειρίες και ανεβάζουν την απόδοση και τη δημιουργικότητα σε νέα ύψη».





Το Legion Go (8.8", 2) με χειριστήρια TrueStrike συνδεδεμένα μέσω της υποδοχής φόρτισης Legion Go



Αυτό είναι το Παιχνίδι—Το Lenovo Legion Go (8.8", 2)

Το Legion Go (8.8", 2) παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ως πρωτότυπη συσκευή στην CES 2025 και τώρα κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο. Αυτή η φορητή συσκευή PC gaming με Windows 11 βασίζεται στην επιτυχία της πρώτης γενιάς του Legion Go (8.8", 1) και, ενώ διατηρεί το DNA του αρχικού μοντέλου, ενσωματώνει βασικές βελτιώσεις βασισμένες στα σχόλια των χρηστών του Legion. Το νέο Legion Go (8.8", 2) επιτρέπει στους gamers να προσαρμόσουν την εμπειρία στις δικές τους συγκεκριμένες ανάγκες, σε οποιοδήποτε περιβάλλον.

Το Legion Go (8.8", 2) διαθέτει μια native landscape οθόνη OLED 8.8" WUXGA 144Hz VRR1*, που προσφέρει πλούσια, ζωντανά χρώματα, πιστοποίηση HDR TrueBlack 1000 για πραγματικά βαθύ μαύρο χρώμα και ομαλή εμπειρία χρήσης ανεξάρτητα από το παιχνίδι, χάρη στην υποστήριξη του μεταβλητού ρυθμού ανανέωσης 30Hz-144Hz1*. Αυτή η όμορφη οθόνη δίνει στον επεξεργαστή έως και AMD Ryzen Z2 Extreme και έως και 32GB RAM 8000MHz2* χώρο για να ζωντανέψει τόσο παιχνίδια AAA, αλλά και ανεξάρτητα και ρετρό παιχνίδια και οτιδήποτε άλλο μπορεί να υπάρχει στον πλούσιο κατάλογο ενός gamer. Με αποθηκευτικό χώρο έως και 2TB PCIe Gen 42* και με υποδοχή microSD για υποστήριξη έως και 2TB επιπλέον μνήμης, αυτός ο πλούσιος κατάλογος μπορεί να σας ακολουθεί παντού, ενώ με την αναβαθμισμένη μπαταρία 74Whr το νέο Legion Go (8.8", 2) έχει πάνω από 50% υψηλότερη χωρητικότητα3* από αυτό της προηγούμενης γενιάς.









Τα αποσπώμενα χειριστήρια Legion TrueStrike έχουν επανασχεδιαστεί με πιο εργονομικές γραμμές για πιο ομαλή αίσθηση χρήσης, αλλά και πιο έξυπνη διάταξη κουμπιών, ενώ εξακολουθούν να διαθέτουν λειτουργία FPS, μετατρέποντας το δεξί χειριστήριο σε κάθετο ποντίκι για πιο φυσικό έλεγχο κατά τη διάρκεια παιχνιδιών FPS. Τα αποσπώμενα χειριστήρια TrueStrike προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερη ελευθερία, αφού προσφέρουν τις λειτουργίες console mode, tablet mode και handheld mode. Τα τρία κουμπιά που μπορούν να προγραμματιστούν από τον χρήστη μέσω του Legion Space, προσθέτουν ένα ακόμη επίπεδο βελτιστοποιημένου ελέγχου για τους gamers που χρειάζονται πρόσβαση στις σωστές εντολές, με ένα μόνο πάτημα. Τα joystick με εφέ Hall παρέχουν ακριβή έλεγχο, ενώ το μεγάλο περιστρεφόμενο D-pad προσφέρει μια ομαλή, φυσική εμπειρία όταν παίζετε παιχνίδια μάχης ή ρετρό παιχνίδια. Παράλληλα, τα χειριστήρια TrueStrike μπορούν να αποσπαστούν από τη συσκευή, επιτρέποντας στον χρήστη να δίνει ανεμπόδιστα εντολές, από όπου θέλει. Τέλος, για τους κατόχους της πρώτης γενιάς Legion Go (8,8", 1), τα επανασχεδιασμένα χειριστήρια Legion TrueStrike είναι πλήρως συμβατά με παλαιότερες εκδόσεις.

Άλλα χαρακτηριστικά του Legion Go (8.8", 2) περιλαμβάνουν: μια στιβαρή βάση για τα αποσπόμενα χειριστήρια, θύρες στο πάνω και στο κάτω μέρος της συσκευής για ευκολότερη πρόσβαση, ανεξάρτητα από το αν η συσκευή είναι στην βάση της, ακουμπισμένη σε τραπέζι ή στα χέρια του χρήστη και, τέλος, αναγνώστη δακτυλικών αποτυπωμάτων ενσωματωμένο στο κουμπί λειτουργίας, για ταχύτερη σύνδεση.





Η οθόνη Legion Pro 32UD-10

Επαναπροσδιορίζοντας το Παιχνίδι—Οι Οθόνες Lenovo Legion Pro 32UD-10, 27UD-10 και 27Q-10

Η πιο πρόσφατη σειρά οθονών gaming της Lenovo Legion δημιουργήθηκε για να καλύπτει τις ανάγκες των gamers για πιστότητα, ακρίβεια χρωμάτων και αστραπιαίους χρόνους απόκρισης και ρυθμούς ανανέωσης, ώστε να απολαμβάνουν κορυφαία αποτελέσματα ανεξάρτητα από το παιχνίδι που παίζουν. Με χρώματα 99%sRGB και DCI-P3 και ακρίβεια χρωμάτων Delta E<2, υποστήριξη Dolby Vision®, HDR TrueBlack 400, AMD FreeSync™ Premium Pro και VESA Adaptive Sync, αυτές οι νέες προσθήκες στη σειρά οθονών Legion προσφέρουν ακριβή χρώματα, υψηλές ταχύτητες και απρόσκοπτες επιλογές υποστήριξης για να ζωντανέψουν κάθε παιχνίδι.

Η οθόνη Legion Pro 32UD-10 και η ελαφρώς μικρότερη Legion Pro 27UD-10, διαθέτουν OLED UHD PureSight 31,5" ή 26,5" με ρυθμό ανανέωσης 240Hz4* και χρόνο απόκρισης 0,03ms, ενώ είναι σχεδιασμένες για gamers που δεν θέλουν να κάνουν καμία θυσία στην οπτική πιστότητα, την ταχύτητα και την ακρίβεια. Η Legion Pro 32UD-10 διαθέτει 140 pixel ανά ίντσα, ενώ η Legion Pro 27UD-10 διαθέτει 166 pixel ανά ίντσα, προσφέροντας ευκρινείς λεπτομέρειες σε κάθε μέρος της οθόνης κατά τη διάρκεια του έντονου gaming.





Διαθέσιμές θύρες στις οθόνες Legion Pro 32UD-10 και 27UD-10

Η συνδεσιμότητα είναι απλή με το USB-C® με ένα μόνο καλώδιο, ενώ οι επιλογές θύρας HDMI 2.1, DP 1.4 και θύρας USB hub προσφέρουν μια πληθώρα επιλογών συνδεσιμότητας που ταιριάζουν σε ένα ευρύ φάσμα ρυθμίσεων. Παράλληλα, οι οθόνες διαθέτουν εργονομικά ρυθμιζόμενες βάσεις για μέγιστη άνεση.





Διαθέσιμες θύρες στο Legion Pro 27Q-10 Monitor



Η Legion Pro 27Q-10 διαθέτει οθόνη OLED QHD PureSight 26,5” και αστραπιαίο ρυθμό ανανέωσης 280Hz5* με χρόνο απόκρισης 0,03ms. Οι θύρες HDMI 2.1, DP 1.4 και οι ενσωματωμένες θύρες USB παρέχουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών συνδεσιμότητας, ανεξάρτητα από την περιπλοκότητα των ρυθμίσεων κάθε παιχνιδιού.





Οπτικοποίηση λειτουργίας 3D στα Legion Glasses Gen 2

Ζήστε το Παιχνίδι—Με τη Λειτουργία 3D στα Legion Glasses Gen 2

Τα Lenovo Legion Glasses Gen 2 προσέφεραν στους χρήστες μια πιο λεπτή, ελαφρύτερη και φωτεινότερη οθόνη, ώστε να απολαμβάνουν τα αγαπημένα τους παιχνίδια και πολυμέσα. Οι κάτοχοι των Legion Glasses Gen 2 έχουν πλέον να περιμένουν την δωρεάν ενημέρωση λογισμικού που φέρνει την υποστήριξη της Λειτουργίας 3D Mode σε μια συνεχώς αυξανόμενη λίστα υποστηριζόμενων παιχνιδιών 2D. Σύντομα, η λειτουργία 3D Mode θα είναι διαθέσιμη μέσω του Legion Space σε όλα τα laptop Lenovo Legion 10ης γενιάς με Windows 11, αλλά και στo Legion Go (8,8”, 2), και θα υποστηρίζει πάνω από 20 παιχνίδια, ενώ θα προστίθενται περισσότερα συνεχώς.



To Legion Pro 7 (16”, 10)

Apex Predator Gaming—Το Lenovo Legion Pro 7 (16", 10)

Η νεότερη σειρά Ryzen 9 9000 HX της AMD είναι τώρα διαθέσιμη στο Lenovo Legion Pro 7, επιτρέποντας στους λάτρεις του είδους να αξιοποιήσουν τη δύναμη του απόλυτου gaming και της δημιουργικής απόδοσης σε έναν επεξεργαστή. Με την υποστήριξη των Windows 11, το Legion Pro 7, εξοπλισμένο με έως και AMD Ryzen 9955HX3D, διαθέτει NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 laptop GPU, η οποία, σε συνδυασμό με την Legion Coldfront: Vapor με ενσωματωμένη θερμική τεχνολογία hyperchamber, προσφέρει μέγιστη TDP 275W ώστε να μπορεί να υποστηρίξει ακόμα και τα πιο απαιτητικά παιχνίδια, με τις υψηλότερες απαιτήσεις στις υψηλότερες ρυθμίσεις. Παράλληλα προσφέρει χώρο αποθήκευσης SSD Gen 5 2280 PCIe έως και 2TB2* για ταχύτερη πρόσβαση σε περισσότερα αρχεία παιχνιδιών.

Το Legion Pro 7 (16", 10") διαθέτει οθόνη OLED 16" PureSight 240Hz6* WQXGA με χρόνο απόκρισης 0,08ms και έως 32GB DDR5 RAM2* 5600MHz για αστραπιαία και ζωντανά γραφικά και υπεραρκετό χώρο μνήμης, ακόμα και για τα πιο απαιτητικά παιχνίδια.



Το Lenovo LOQ Tower 26ADR10 με διαφανές πλαϊνό πάνελ και προσαρμόσιμο ARGB

Μεγαλύτερο και Καλύτερο—Το Lenovo LOQ Tower 26ADR10

To πρώτο LOQ tower 26L της Lenovo τροφοδοτείται από επεξεργαστές AMD Ryzen σειράς 8000 και GPU NVIDIA σειράς 50, οι οποίες προσφέρουν πρωτοποριακές δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης στους gamers που αναζητούν ένα tower που μπορεί να κυριαρχήσει από την πρώτη κιόλας στιγμή. Με την υποστήριξη των Windows 11, το LOQ Tower 26ADR10 διαθέτει προσαρμόσιμο φωτισμό ARGB ορατό μέσα από το διαφανές πλαϊνό πάνελ, αλλά και άφθονο χώρο για αναβαθμίσεις ώστε να προσφέρει μεγαλειώδες gaming για πολλά χρόνια. Παρόλο που με έως και 64GB μνήμη DDR5 RAM2* 5200MHz και έως 4TB PCIe Gen 4 SSD2* με 2 υποδοχές επέκτασης σκληρού δίσκου, οι αναβαθμίσεις είναι μεν εύκολες, αλλά όχι απαραίτητες.

Όπως πάντα, σχεδόν όλες οι συσκευές gaming Lenovo Legion7* συνοδεύονται από τρεις δωρεάν μήνες Game Pass.8* Επιλεγμένες συσκευές Legion ενδέχεται να περιλαμβάνουν πρόσβαση στην υποστήριξη Legion Ultimate Support — την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Lenovo που προσφέρει 24/7 υποστήριξη για gamers, εξειδικευμένη βοήθεια μέσω τηλεφώνου, συνομιλίας ή email, καθώς και επισκευή στο χώρο σας. Η διαθεσιμότητα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή.





Το Lenovo Yoga Tab με Yoga Pen

Για Δημιουργία, Μάθηση και Ότι Άλλο Βάζει ο Νους σας: τα Lenovo Yoga Tab και Idea Tab Plus

Μια πρόσκληση για νέους δημιουργούς να φανταστούν και να δημιουργήσουν από όπου και αν βρίσκονται, το Yoga Tab ανεβάζει την παραγωγικότητα σε νέα επίπεδα, με τις ενσωματωμένες υβριδικές λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και την εκπληκτική εμπειρία πολυμέσων που προσφέρει. Εξοπλισμένο με οθόνη 3.2K PureSight Pro με 800 nits μέγιστης φωτεινότητας9* και ρυθμό ανανέωσης 144Hz1*, το tablet 11,1” ζωντανεύει οποιοδήποτε σκίτσο ή σχέδιο, αναβαθμίζοντας κάθε pixel της φωτογραφίας με AI SuperRes10*. Το tablet ολοκληρώνει την εμπειρία δημιουργίας με ένα σύστημα 4 ηχείων και ήχο από Dolby Atmos®.

Με την υποστήριξη της πλατφόρμας Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile Platform11* με 20 TOPS NPU, το Yoga Tab αξιοποιεί πλήρως την ενσωματωμένη ισχύ της τεχνητής νοημοσύνης που διαθέτει, γιατί ανταποκρίνεται στη φωνή του χρήστη, μαθαίνοντας και προσαρμόζοντας κάθε εντολή, ενώ προβλέπει και προτείνει την επόμενη κίνησή του. Το Lenovo Yoga Tab είναι ένας διαισθητικός και έξυπνος υβριδικός βοηθός τεχνητής νοημοσύνης: δημιουργεί κείμενα, βελτιώνει ιδέες και μεταφράζει πληροφορίες με το Lenovo Smart AI Input12*. Παράλληλα, χάρη στο πακέτο πληκτρολογίου 2 σε 1 με ειδικό Smart Key, δημιουργεί άμεσα μετατροπή φωνής σε κείμενο και έξυπνες περιλήψεις σε πραγματικό χρόνο με το Lenovo AI Live Transcript13*, ενώ προσφέρει Google Gemini και Circle to Search με το Google14*.

Για δημιουργούς που θέλουν να ζωντανέψουν τη φαντασία τους με έναν πιο διαισθητικό και φυσικό τρόπο, το Yoga Tab μπορεί να συνδυαστεί με το premium Lenovo Tab Pen Pro, το οποίο προσφέρει μια μοναδική εμπειρία δημιουργίας με 8192 επίπεδα πίεσης και απτική ανάδραση. Με το Lenovo Tab Pen Pro, οι δημιουργοί μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως την Τεχνητή Νοημοσύνη, καταγράφοντας οποιοδήποτε στοιχείο με ακρίβεια μέσω του Lenovo Smart Capture*, μετατρέποντας τα σκίτσα σε ψηφιακά αριστουργήματα με το Sketch-to-Image, και πολλά άλλα. Το Lenovo Yoga Tab διαθέτει μεταλλικό σχεδιασμό unibody με νέα μπαταρία πυριτίου-άνθρακα, μπορεί να κάνει streaming βίντεο YouTube για έως και 12 ώρες3* και ζυγίζει μόνο 458 γραμμάρια15*. Διαθέτει επίσης προεγκατεστημένα τα Adobe Creative Suite και Perplexity Pro16*.





Το Lenovo Idea Tab Plus με Folio και Pen

Η Lenovo παρουσίασε επίσης το Idea Tab Plus, το ιδανικό λεπτό και ελαφρύ tablet για όσους αγαπούν την ψηφιακή τεχνολογία και αναζητούν τον τέλειο σύντροφο για να μαθαίνουν, να παίζουν και να παραμένουν συνδεδεμένοι. Το Lenovo Idea Tab plus απογειώνει την αποτελεσματικότητά σας με λειτουργίες που υποστηρίζονται από την Τεχνητή Νοημοσύνη, όπως το Lenovo AI Notes για απλοποίηση και βελτίωση της κειμένων, σύνοψη περιεχομένου και το Google Gemini για λειτουργείες τεχνητής νοημοσύνης με βάση το cloud. Όταν συνδυάζεται με το Lenovo Tab Pen, το Pen Plus ή το πληκτρολόγιο, η μάθηση εκτοξεύεται στα ύψη, καθιστώντας τις αλληλεπιδράσεις με εφαρμογές όπως το Circle to Search Google ακόμα πιο αποτελεσματικές και βελτιστοποιημένες.

Σχεδιασμένο για να διευκολύνει τη μάθηση, διαθέτει οθόνη 12,1", ανάλυσης 2,5K με βαθμολογία 96% DCI-P3 και 800 nits9* για ζωντανές και ευκρινείς εικόνες ακόμη και σε εξωτερικούς χώρους, ενώ η εμπειρία χρήσης του γίνεται ακόμα καλύτερη με τα ηχεία Quad Dolby Atmos που διαθέτει. Τροφοδοτείται από έναν οκταπύρηνο επεξεργαστή MediaTek Dimensity 6400, διαθέτει μπαταρία 10.200 mAh και προσφέρει έως και 13 ώρες αναπαραγωγής βίντεο3*. Το Lenovo Idea Tab Plus ζυγίζει λιγότερο από ένα μπουκάλι νερό (περίπου 0,53 κιλά), είναι λεπτότερο από ένα laptop (περίπου 6,29 mm) και διατίθεται σε τρία ξεχωριστά χρώματα που αντανακλούν την προσωπικότητά σας, όπως Luna Grey, Cloud Grey και Sand Rose.

Όλα τα tablet της Lenovo υποστηρίζονται από το παγκόσμιο δίκτυο υποστήριξης της Lenovo, με αποκλειστική εξυπηρέτηση πελατών, κάλυψη εγγύησης και επιλογές επισκευής σχεδιασμένες για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.



Το Lenovo FlickLift στο YogaBook 9i

Βελτιστοποιημένη Επεξεργασία Εικόνων μεταξύ Εφαρμογών—Lenovo FlickLift

Το Lenovo FlickLift είναι μια εφαρμογή που επιτρέπει στους χρήστες να χειρίζονται γρήγορα και απρόσκοπτα εικόνες σε όλες τις εφαρμογές. Το FlickLift εκτελείται στο παρασκήνιο και εμφανίζεται αυτόματα όταν ανιχνεύει το ποντίκι σας πάνω σε μια εικόνα, ενώ υποστηρίζεται από πολλές εφαρμογές που βασίζονται στα Windows 11, επιτρέποντας στους χρήστες να αυξάνουν αυτόματα την ευκρίνεια της εικόνας, να αυξάνουν την ευκρίνεια σε πρόσωπα σε μία φωτογραφία, να μεγεθύνουν ή να κυκλώνουν ένα θέμα σε μια εικόνα για να αφαιρέσουν το φόντο, αλλά και να αποθηκεύουν την επεξεργασία στα πρόχειρα.

Το FlickLift βελτιστοποιεί την επεξεργασία εικόνας, εξοικονομώντας χρόνο σε δημιουργικές εργασίες και θα είναι προεγκατεστημένο σε συσκευές Yoga 10ης γενιάς και σε επιλεγμένες συσκευές Legion και IdeaPad.17*