Lenovo Innovation World 2025: Εξυπνότερη Τεχνητή Νοημοσύνη για όλους

Η Lenovo™, παγκόσμιος ηγέτης στην τεχνολογική καινοτομία, ανακοινώνει μια σειρά από πιο έξυπνα, πρωτοποριακά προϊόντα και υπηρεσίες στο Lenovo Innovation World 2025, καθένα από τα οποία έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει και να επιταχύνει λύσεις AI για επιχειρήσεις, αλλά και να ενισχύει την παραγωγικότητα.

Οι νέες τεχνολογίες παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση στο Βερολίνο. Τα κυριότερα σημεία περιλαμβάνουν το νέο mobile workstation ThinkPad™ P16 Gen 3 που διαθέτει τους πιο πρόσφατους επεξεργαστές Intel® Core™ Ultra 200HX series με έως 24 πυρήνες και ενσωματωμένη NPU για γρήγορη και αποτελεσματική επεξεργασία AI, αλλά και την κυρτή, ultrawide οθόνη ThinkVision™ P40WD-40 που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει ανώτερη επαγγελματική εμπειρία εργασίας. Η Lenovo παρουσίασε επίσης- ως μέρος των πιο πρόσφατων λύσεων σύνδεσής της - το νέο ThinkPad Thunderbolt™ 5 Smart Dock 7500, με αυξημένη ταχύτητα και ισχύ, καθώς και άλλες προσθήκες στο χαρτοφυλάκιο ThinkPad Smart Dock. Μαζί, αυτά τα προϊόντα αποτελούν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα για ισχυρούς χρήστες.

Επιπλέον, νέα προϊόντα περιλαμβάνουν τα ThinkPad P1 Gen 8, ThinkPad P16v Gen 3 και τα mobile workstations ThinkPad P16s i Gen 4 και ThinkPad P14s i Gen 6, καθώς και μια εντυπωσιακή νέα εμφάνιση για το ThinkPad X9 Aura Edition, που θα είναι σύντομα διαθέσιμο στο κομψό χρώμα Glacier White.

Η Lenovo ανακοίνωσε επίσης τολμηρά, νέα concept για την ενίσχυση της παραγωγικότητας των χρηστών PC. Αυτά περιλαμβάνουν το Lenovo ThinkBook™ VertiFlex Concept, μία από τις πρώτες περιστρεφόμενες οθόνες PC 14 ιντσών, και τη Lenovo Smart Motion Concept, μία από τις πρώτες, έξυπνες, multi-directional βάσεις για laptop στην αγορά, αλλά και πολλά άλλα.

«Καθώς οι επιχειρήσεις προσπαθούν να ξεκλειδώσουν πραγματική αξία από την τεχνητή νοημοσύνη, η Lenovo δεσμεύεται να προσφέρει τον σωστό συνδυασμό συσκευών, λύσεων και υπηρεσιών που θα τους βοηθήσουν να κινούνται ταχύτερα και να εργάζονται πιο έξυπνα», δήλωσε ο Eric Yu, Senior Vice President και General Manager of Lenovo’s Commercial Product Center & SMB Segment. «Με το συνεχώς διευρυνόμενο χαρτοφυλάκιο υπολογιστών AI, τα πρωτοποριακά proof-of-concept και την υποστήριξη εταιρικού επιπέδου, επιτρέπουμε στους οργανισμούς να αγκαλιάσουν με σιγουριά την εποχή του AI με τους δικούς τους όρους».

Πρωτοποριακά Proof-of-Concept





Η Lenovo διευρύνει τα όρια της καινοτομίας στον τομέα της πληροφορικής επιχειρήσεων με νέα τολμηρά, proof-of-concept που απογειώνουν την παραγωγικότητα και την εμπειρία χρήσης. Το Lenovo ThinkBook VertiFlex Concept είναι ένα από τα πρώτα notebooks στην αγορά με περιστρεφόμενη οθόνη 14 ιντσών. Εξαιρετικά λεπτό (17,9 μμ) και ελαφρύ (1,39 κ.), το notebook αυτό προσφέρει περιστρεφόμενο σύστημα οθόνης που υποστηρίζει την εναλλαγή λειτουργίας, ανάμεσα σε οριζόντιό και κάθετο κάδρο. Η λειτουργία κατακόρυφης προβολής είναι ιδανική για περιπτώσεις χρήσης όπως: multitasking με διαχωρισμένη οθόνη, απεικόνιση κώδικα και αναθεώρηση εγγράφων. Όσο βρίσκεται σε λειτουργία κάθετης οθόνης, μπορείτε να συνδέσετε το smartphone σας απρόσκοπτα στον υπολογιστή μέσω του Lenovo Smart Connect, ώστε να μεταφέρετε αρχεία ή να προβάλλετε την οθόνη του κινητού στο notebook.





ThinkBook VertiFlex Concept



Με το Lenovo Smart Motion Concept, η εταιρεία παρουσιάζει μία από τις πρώτες, έξυπνες multidirectional βάσεις για laptop στην αγορά. Το νέο σύστημα συνεργάζεται με τις κάμερες, τα μικρόφωνα και τα ηχεία του laptop για να παρέχει αυτόματο facial tracking, φωνητικό έλεγχο και εργονομικά χαρακτηριστικά υγείας. Μαζί, περιλαμβάνεται επίσης ένα AI ring που επιτρέπει τον έλεγχο της περιστροφής της βάσης μέσω χειρονομιών.







Lenovo Smart Motion Concept



Η Lenovo συνεχίζει να ηγείται στην καινοτομία όσον αφορά στις οπτικές εμπειρίες. Η Lenovo NaturaSynth Display είναι μια proof-of-concept οθόνη που φέρνει την άνεση των ματιών στο επόμενο επίπεδο. Εξοπλισμένη με τεχνολογία μηδενικού μπλε φωτός στο hardware της, η οθόνη LCD μιμείται τον φυσικό φωτισμό, με λιγότερο από 1% περιεκτικότητα σε μπλε φως, ώστε να συμβάλει σημαντικά στην μείωση της κόπωσης και να βελτιώσει συνολικά την άνεση των ματιών.