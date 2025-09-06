Lenovo: Mobile Workstation Με Ισχύ Χωρίς Συμβιβασμούς

Κατασκευασμένα για εργασίες κρίσιμης σημασίας, τα πρόσφατα αναβαθμισμένα mobile workstation της Lenovo διαθέτουν πιστοποίηση ISV[i] και είναι έτοιμα για οποιαδήποτε υλοποίηση. Τα νέα workstations της σειράς ThinkPad P είναι έτοιμα για πληθώρα χρηστών: από data scientists, μηχανικούς και designers - που εκτελούν ροές εργασίας με υψηλές απαιτήσεις δεδομένων - έως ερευνητές, δημιουργούς και σπουδαστές που έχουν επίγνωση της αξίας και αρνούνται να συμβιβαστούν στην υπολογιστική ισχύ.

Το πρόσφατα επανασχεδιασμένο Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 είναι το απόλυτο workstation για επαγγελματίες που απαιτούν ανώτερη απόδοση, αξιοπιστία και καινοτομία. Τώρα με πιο φορητή σχεδίαση στο σασί του, συνεχίζει να είναι μία εξαιρετική επιλογή αντί για desktop, επιτρέποντας στους χρήστες να εκτελούν απαιτητικούς φόρτους εργασίας, οπουδήποτε και αν βρίσκονται.

To ThinkPad P16 διαθέτει τους πιο πρόσφατους επεξεργαστές Intel® Core™ Ultra 200HX series με έως 24 πυρήνες και ενσωματωμένη NPU για γρήγορη και αποτελεσματική επεξεργασία AI, ενώ εξασφαλίζει ομαλή και αποτελεσματική ροή εργασίας ακόμα και για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές. Με κάρτα γραφικών έως NVIDIA RTX PRO™ 5000 Blackwell και VRAM 24 GB σε διακριτή σχεδίαση GPU, ο P16 προσφέρει μέγιστη απόδοση για τις πιο απαιτητικές εργασίες γραφικών, από παιχνίδια έως σύνθετο 3D rendering.



Το προηγμένο hardware του ThinkPad P16, μαζί με το καλύτερο λογισμικό και υπηρεσίες στην κατηγορία του - που παρέχουν αξιόπιστοι συνεργάτες της Lenovo, βοηθά τους επαγγελματίες να δημιουργήσουν, να κλιμακώσουν και να προστατεύσουν την ροή εργασίας τους με AI. Το Lenovo AI Developer είναι μια νέα σουίτα λύσεων ανάπτυξης full stack AI η οποία ενσωματώνει κορυφαία εργαλεία ανοιχτού κώδικα, βιβλιοθήκες AI και frameworks, όλα με το ανώτερο workstation hardware της Lenovo. Διαβάστε περισσότερα εδώ και δείτε πώς τα workstations όπως το ThinkPad P16 απογειώνουν τις καθημερινές εργασίες ενός υπολογιστή AI, για να τροφοδοτήσουν προηγμένους φόρτους εργασίας και ανάπτυξης AI.

Για να επιταχύνει την πραγματική αξία από τους υπολογιστές AI, η Lenovo προσφέρει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών AI PC που βοηθούν τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν πέρα από τις συσκευές, παρέχοντας εξατομικευμένες, παραγωγικές και ασφαλείς εμπειρίες χρήσης σε κλίμακα. Μέσω λύσεων όπως το AI PC Fast Start, το Care of One™ και το AI PC Premier Support, η Lenovo επιτρέπει ταχύτερη ανάπτυξη, διαμόρφωση βάσει προφίλ χρήστη (persona-based) και προληπτική διαχείριση συσκευών. Αυτές οι υπηρεσίες βελτιστοποιούν την ενσωμάτωση, αυτοματοποιούν την υποστήριξη και προστατεύουν τις συσκευές, βοηθώντας τους οργανισμούς να μεγιστοποιήσουν την παραγωγικότητα και να επιτύχουν ταχύτερη απόδοση επένδυσης από κάθε υπολογιστή με δυνατότητα AI.

Σχεδιασμένο με γνώμονα τον χρήστη που δίνει προτεραιότητα στη φορητότητα, το Lenovo ThinkPad P1 Gen 8 είναι ο τέλειος συνδυασμός τεχνογνωσίας workstation, κορυφαίας απόδοσης, ετοιμότητας για AI και πραγματικής φορητότητας. Με την υποστήριξη των πιο πρόσφατων επεξεργαστών Intel® Core™ Ultra (Series 2), μιας ενσωματωμένης NPU για βελτιωμένη επεξεργασία AI, αλλά και γραφικών έως NVIDIA RTX PRO™ 2000 Blackwell, το P1 είναι ιδανικό για δημιουργούς περιεχομένου, προγραμματιστές παιχνιδιών και ειδικούς στο CAD. Το P1 είναι η απόλυτη λύση για ισχυρούς χρήστες που απαιτούν υψηλή απόδοση και ευελιξία εν κινήσει.





Το ThinkPad P1 8ης γενιάς



Το Lenovo ThinkPad P16v Gen 3 είναι ένα ισχυρό αλλά προσιτό workstation, σχεδιασμένο για ένα ευρύ φάσμα χρηστών με υψηλές απαιτήσεις, από διάφορους κλάδους. Το P16v διαθέτει κομψή νέα σχεδίαση σασί, με οθόνη αναλογίας διαστάσεων 16:10, στενά πλαίσια και υψηλή αναλογία οθόνης προς σώμα, συνδυάζοντας έτσι το στυλ και την ανθεκτικότητα. Προσφέροντας εξαιρετική απόδοση και προηγμένα χαρακτηριστικά, το P16v είναι η ιδανική επιλογή για επαγγελματίες που χρειάζονται ένα αξιόπιστο και αποδοτικό workstation που προσφέρει εξαιρετική αξία.







Το ThinkPad P16v 3ης γενιάς

Τα Lenovo ThinkPad P14s i Gen 6 και 16s i Gen 4 είναι από τα λεπτότερα και ελαφρύτερα workstations στο χαρτοφυλάκιο της Lenovo. Συνδυάζοντας κορυφαία απόδοση και φορητότητα, αυτά τα workstation προορίζονται για επαγγελματίες που αντιμετωπίζουν πολύπλοκους φόρτους εργασίας εν κινήσει.

Το ThinkPad X9 Aura Edition

Το ThinkPad X9 Aura Edition που παρουσιάστηκε αρχικά στην CES 2025, θα είναι σύντομα διαθέσιμο στο εντυπωσιακό νέο φινίρισμα Glacier White - μια τολμηρή σχεδιαστική εξέλιξη που υπογραμμίζει την έμφαση στην premium φύση της σειράς X9. Το Copilot+ PC ThinkPad X9 Aura Edition, με επεξεργαστές Intel Core Ultra και Windows 11, διατίθεται σε 14 και 15 ίντσες και προσφέρει πάνω από 40 TOP, δηλαδή την ΑΙ – enhanced προηγμένη απόδοση που χρειάζονται οι επαγγελματίες, για μια σύγχρονη και ασφαλέστερη εμπειρία χρήσης, η οποία είναι τώρα διαθέσιμη με αναβαθμισμένη αισθητική.





To ThinkPad X9 14 Aura Edition σε Glacier White

Επιπλέον, αργότερα φέτος, η Lenovo θα ξεκινήσει τη μετάβαση της εμπειρίας Smart Share του Lenovo Aura Edition στην εφαρμογή Lenovo Smart Connect. Αυτή η εξέλιξη θα προσφέρει μια πιο απλοποιημένη και ενοποιημένη εμπειρία σε όλα τα συστήματα Lenovo Aura Edition, επιτρέποντας τον εύκολο έλεγχο μεταξύ συσκευών και τη λειτουργία tap-to-share. Οι χρήστες θα απολαμβάνουν απρόσκοπτη κοινή χρήση φωτογραφιών και βίντεο πλήρους ανάλυσης, όλα μέσω μιας διαισθητικής διαδικασίας που έχει σχεδιαστεί για να γεφυρώνει τα ψηφιακά οικοσυστήματα εύκολα και γρήγορα.

Τα επαγγελματικά PC και Workstation Windows 11 της Lenovo προστατεύονται από το ThinkShield™, το χαρτοφυλάκιο λύσεων, λογισμικού και υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας της εταιρείας, το όποιο παρέχει πολυεπίπεδη προστασία: από την αλυσίδα εφοδιασμού έως τις συσκευές και το cloud.



