Lenovo: Προηγμένες Οθόνες για Επαγγελματίες

H νέα, κυρτή ultrawide οθόνη ThinkVision P40WD-40 είναι σχεδιασμένη για σοβαρό multitasking και για επαγγελματίες που αναζητούν μεγαλύτερες οθόνες και ανώτερη οπτική εμπειρία. Με εκπληκτική ανάλυση 5120x2160, η οθόνη 39,7 ιντσών με αναλογία διαστάσεων 21:9 προσφέρει αξιόπιστη χρωματική ακρίβεια και πλούσιες αντιθέσεις, υποστηριζόμενη από χρωματική γκάμα 98% DCI-P3 και τεχνολογία IPS Black. Σχεδιασμένη για δημιουργούς, σχεδιαστές και multitaskers, η κυρτή οθόνη 2500R περιβάλλει τον χρήστη με καθηλωτικά γραφικά, ενόσω δημιουργεί το επόμενό του αριστούργημα, ή καθώς συγκρίνει δεδομένα σε πολλά υπολογιστικά φύλλα ή απλώς απολαμβάνει το αγαπημένο του show σε streaming.

Προσφέροντας πολλά περισσότερα από μια απλή οθόνη, η ThinkVision P40WD-40 είναι ένας κόμβος που προάγει την παραγωγικότητα, αφού διαθέτει: λύση σύνδεσης καλωδίου Thunderbolt 4, εξόδους DisplayPort, φόρτιση PD3.1 έως 140 W και θύρα 2,5G RJ45 Ethernet. Η οθόνη είναι παράλληλα εντυπωσιακά αποδοτική με το DisplayPort Power Saving[i], ένα μοναδικό χαρακτηριστικό της Lenovo που χρησιμοποιεί τεχνολογία panel replay για δυναμική προσαρμογή των ρυθμών ανανέωσης, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα εικόνας.[ii] Η ThinkVision P40WD-40, η πρώτη επιτραπέζια οθόνη με μεταβλητό ρυθμό ανανέωσης 24 έως 120 Hertz, καταναλώνει έως και 34% λιγότερη ενέργεια από τα[iii] πρότυπα ENERGY STAR 8.0.





Η ThinkVision P40WD-40







Νέα, Έξυπνα Docks για Αναβάθμιση των Χώρων Εργασίας

Οι πελάτες μπορούν να απολαύσουν μια νέα εποχή συνδεσιμότητας και επέκτασης με τα νέα, έξυπνα docks ThinkPad. Το Lenovo ThinkPad Thunderbolt 5 Smart Dock 7500 έχει σχεδιαστεί για να αποτελεί τον εγκέφαλο πίσω από τον χώρο εργασίας του χρήστη, συνδυάζοντας την κορυφαία απόδοση Thunderbolt™ 5 με την απρόσκοπτη διαχείριση που βασίζεται στο cloud. Η Thunderbolt™ 5 παρέχει αστραπιαίο εύρος ζώνης έως 120 Gbps, ιδανικό για επαγγελματίες που απαιτούν μεγαλύτερη επιφάνεια οθόνης και ευκρινέστερη ανάλυση. Η έξυπνη βάση σύνδεσης υποστηρίζει έως 3 οθόνες x 8K @ 60Hz, συν 1 x 4K @ 60Hz ή -για εξαιρετικά ομαλή αναπαραγωγή- 2 οθόνες x 4K @ 240Hz και 2 x 4K @ 120Hz. Επιπλέον, το PD 3.1 υποστηρίζει έως και 180W.



Το ThinkPad Thunderbolt 5 Smart Dock 7500







Το ThinkPad Thunderbolt 4 Smart Dock Gen 2 7500 έχει επανασχεδιαστεί από μέσα προς τα έξω και έχει κατασκευαστεί με γνώμονα τον σύγχρονο επαγγελματία. Σχεδιασμένο για multitaskers, αυτό το dock υποστηρίζει έως μία οθόνη x 8K @ 60Hz ή δύο οθόνες 4K @ 144 Hz, ιδανικές για εξαιρετικά λεπτομερή γραφικά και ομαλούς ρυθμούς ανανέωσης. Επιπλέον, με ισχύ έως 100 W μέσω PD 3.1 και τέσσερις θύρες USB συνεχούς φόρτισης, διατηρεί τις συσκευές του χρήστη παραγωγικές και με άπλετη ισχύ.

Το ThinkPad USB4 Smart Dock 5500 συμβάλλει στον επαναπροσδιορισμό της εμπειρίας σύνδεσης, μέσω της τεχνολογία USB4 επόμενης γενιάς. Αυτό το νέο μοντέλο βελτιώνει την καθημερινή ροή εργασίας, με υποστήριξη τελευταίας τεχνολογίας για οθόνες και πρωτοποριακή σχεδίαση που αναπτύσσεται ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών και προσφέρει 4 φορές το εύρος ζώνης των παραδοσιακών docks USB-C® 3.2 Gen 2. Το νέο, έξυπνο dock αναβαθμίζει τον χώρο εργασίας του χρήστη γιατί υποστηρίζει μία εξαιρετικά ευκρινή οθόνη 8K στα 60 Hz ή δύο οθόνες 4K στα εξαιρετικά ομαλά 144 Hz. Παράλληλα, με το USB PD 3.1, οι χρήστες απολαμβάνουν έως και 100W απίστευτα γρήγορης φόρτισης.

Τα ThinkPad Smart Docks της Lenovo υποστηρίζονται από το Lenovo Accessories Fleet Manager, έτσι ώστε οι ομάδες IT να μπορούν να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται συσκευές σε ολόκληρη την επιχείρηση - απομακρυσμένα, αβίαστα και σε πραγματικό χρόνο.

Προσαρμόσιμοι AI Agents για Εξυπνότερη Ροή Εργασίας

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης συνεργασίας της με την Intel, η εταιρεία εφαρμόζει πιλοτικά το Lenovo AI Agent Pilot Program, το οποίο υποστηρίζεται από το AI Assistant Builder της Intel — μια πολυτμηματική «εργαλειοθήκη» λογισμικού που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους οργανισμούς να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν ασφαλείς λύσεις AI on-device, προσαρμοσμένες στις δικές τους ανάγκες. Σε μια proof-of-concept επίδειξη χρήσης που αναπτύχθηκε για τους συντάκτες των εκδόσεων IEEE, (Journals of Institute of Electrical and Electronics Engineers) ο Bοηθός αυτοματοποιεί χρονοβόρες πτυχές της διαδικασίας αξιολόγησης, όπως ο έλεγχος της μορφοποίησης χειρόγραφων, ο εντοπισμός ειδικευμένων αναθεωρητών και η σύνθεση σχολίων - διατηρώντας παράλληλα τα ευαίσθητα δεδομένα, ασφαλή, τοπικά και σε συμμόρφωση με αυστηρές απαιτήσεις απορρήτου.

Αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα αντιπροσωπεύει ένα μόνο παράδειγμα της ευρύτερης λύσης AI PC Fast Start της Lenovo, μια προσφορά που βασίζεται σε υπηρεσίες και βοηθά τους οργανισμούς να ξεκλειδώσουν την πραγματική αξία από τους υπολογιστές AI πιο γρήγορα, με προσαρμόσιμη ενσωμάτωση, εργαλειοθήκες και υποστήριξη από ειδικούς. Σχεδιασμένο για να επιτρέπει την έγκαιρη και ασφαλή ανάπτυξη λύσεων AI on-device χρησιμοποιώντας δεδομένα του κάθε πελάτη, το AI Fast Start δίνει τη δυνατότητα σε οργανισμούς από κλάδους όπως οι εκδόσεις, η υγειονομική περίθαλψη και τα χρηματοοικονομικά να ξεκινήσουν δυναμικά το ταξίδι τους στο AI, με μετρήσιμη αύξηση παραγωγικότητας και βελτιωμένη αποδοτικότητα IT.

Το ThinkCentre™ neo Ultra Gen 2

Το ThinkCentre neo Ultra Gen 2 που παρουσιάστηκε νωρίτερα φέτος, αναβαθμίζεται για να αποδείξει ότι παρόλο το μέγεθός του, μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερο. Τώρα με την υποστήριξη της NVIDIA RTX 5060 Ti dGPU, αυτός ο ΑΙ υπολογιστής παρέχει βελτιωμένες δυνατότητες AI για τοπική ανάπτυξη LLM, καθιστώντας τον ιδανικό για τοπικό AI computing, μηχανική εκμάθηση, deep learning και πολλά άλλα. Επιπλέον, είναι σε θέση να συνδεθεί σε έως και 7 οθόνες.

Το Magic Bay Tiko Pro Concept Έγινε Πραγματικότητα

Παρουσιάστηκε αρχικά ως Magic Bay Tiko Pro, αλλά πλέον το νέο Lenovo Magic Bay HUD θα είναι σύντομα διαθέσιμο ως αξεσουάρ ή ως μέρος ενός πακέτου με επιλεγμένα μοντέλα ThinkBook 16p Gen 6, σε περιορισμένες αγορές. Αυτό το heads-up display (HUD) συνδέεται μαγνητικά μέσω του Pogo Pin και προσφέρει στους χρήστες έναν βολικό τρόπο για να επεκτείνουν τον χώρο εργασίας τους, για έξυπνο multitasking χωρίς οθόνη. Είναι ιδανικό για να προβάλλει εργασίες όπως η μεταγραφή κειμένου, οι σημειώσεις και οι ειδοποιήσεις εκτός της κύριας οθόνης. Το πάντα ενεργό HUD ενσωματώνεται απρόσκοπτα με τη βοήθεια του Lenovo AI Now, επιτρέποντας μια πιο εστιασμένη και αποτελεσματική ροή εργασίας.