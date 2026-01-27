Οι πλατφόρμες Meta, TikTok και YouTube θα αντιμετωπίσουν αυτή την εβδομάδα στις ΗΠΑ δικαστική εξέταση σχετικά με τις κατηγορίες ότι τροφοδοτούν μια κρίση ψυχικής υγείας των νέων.

Η δίκη στο Ανώτατο Δικαστήριο της Καλιφόρνια, στην κομητεία του Λος Άντζελες, αφορά μια 19χρονη γυναίκα από την Καλιφόρνια και η οποία (σύμφωνα με τα έγγραφα του δικαστηρίου) ισχυρίζεται ότι εθίστηκε στις πλατφόρμες των εταιρειών σε νεαρή ηλικία λόγω του σχεδιασμού τους που τραβά την προσοχή. Ισχυρίζεται ότι οι εφαρμογές ενέτειναν την κατάθλιψη και τις αυτοκτονικές της σκέψεις και επιδιώκει να καταστήσει τις εταιρείες υπεύθυνες.

Η αγωγή της είναι η πρώτη από μια σειρά υποθέσεων που αναμένεται να εκδικαστούν φέτος και που επικεντρώνονται σε αυτό που οι ενάγοντες αποκαλούν «εθισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» μεταξύ των παιδιών. Θα είναι η πρώτη φορά που οι τεχνολογικοί «κολοσσοί» θα πρέπει να υπερασπιστούν τον εαυτό τους σε δίκη για τη φερόμενη βλάβη που προκάλεσαν τα προϊόντα τους, δήλωσε ο δικηγόρος της ενάγουσας, Μάθιου Μπέργκμαν. «Θα υποβληθούν σε ένα επίπεδο ελέγχου που δεν υπάρχει όταν καταθέτεις ενώπιον του Κογκρέσου», δήλωσε στο Reuters.

Η κριτική επιτροπή θα αποφασίσει εάν οι εταιρείες ήταν αμελείς στην παροχή προϊόντων που έβλαψαν την ψυχική υγεία της 19χρονης και εάν η χρήση των εφαρμογών από την ίδια ήταν ένας ουσιαστικός παράγοντας στην κατάθλιψή της, σε σύγκριση με άλλες αιτίες, όπως το περιεχόμενο τρίτων που έβλεπε στις εφαρμογές ή πτυχές της ζωής της εκτός διαδικτύου.

«Αυτή είναι πραγματικά μια δοκιμαστική υπόθεση», δήλωσε ο Κλέι Κλαβέρτ δικηγόρος μέσων ενημέρωσης στο American Enterprise Institute, ένα φιλοεπιχειρηματικό think tank.

Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, διευθύνων σύμβουλος της Meta, αναμένεται να καταθέσει ως μάρτυρας.

Η εταιρεία θα υποστηρίξει στο δικαστήριο ότι τα προϊόντα της δεν προκάλεσαν προβλήματα ψυχικής υγείας στην 19χρονη, δήλωσαν οι δικηγόροι της Meta στο Reuters πριν από τη δίκη.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Snap, Έβαν Σπίγκελ, αναμένεται επίσης να καταθέσει, καθώς η εταιρεία του κατονομάστηκε ως εναγόμενη στην αγωγή. Η Snap συμφώνησε στις 20 Ιανουαρίου να διευθετήσει την αγωγή της 19χρονης.