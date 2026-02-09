Κομισιόν: Προειδοποίηση σε Meta για το μπλοκάρισμα ανταγωνιστικών AI assistants στο WhatsApp

Η Κομισιόν προειδοποίησε τη Meta τη Δευτέρα ότι ενδέχεται να διατάξει προσωρινά μέτρα για να αναγκάσει το WhatsApp να ανοίξει ξανά την πλατφόρμα του σε ανταγωνιστικούς βοηθούς Tεχνητής Nοημοσύνης (AI assistants), λέγοντας ότι η μητρική εταιρεία του Facebook ενδέχεται να έχει παραβιάσει τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ αποκλείοντας τους ανταγωνιστές.

Η αρχή ανταγωνισμού της ΕΕ δήλωσε ότι έστειλε στη Meta μια δήλωση αντιρρήσεων στην οποία περιγράφει την προκαταρκτική της άποψη ότι «η εταιρεία καταχράται τη δεσπόζουσα θέση της αποκλείοντας βοηθούς Τεχνητής Νοημοσύνης γενικής χρήσης τρίτων από το WhatsApp».

Η Meta άλλαξε τους Όρους Χρήσης της WhatsApp Business Solution τον Οκτώβριο, μια κίνηση που τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο και άφησε τη Meta AI ως τον μοναδικό βοηθό Tεχνητής Nοημοσύνης διαθέσιμο στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων, σύμφωνα με την Κομισιόν.

Η Κομισιόν δήλωσε ότι η πολιτική αυτή ενέχει τον κίνδυνο να εμποδίσει τους ανταγωνιστές να εισέλθουν ή να επεκταθούν στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των βοηθών Τεχνητής Νοημοσύνης και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή και ανεπανόρθωτη ζημία στον ανταγωνισμό, εάν επιτραπεί να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Το WhatsApp είναι πιθανό να κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για τις εφαρμογές επικοινωνίας των καταναλωτών και αποτελεί βασική πύλη για τους βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης να προσεγγίσουν τους χρήστες, ανέφερε η Επιτροπή στην προκαταρκτική της αξιολόγηση.

Πρόσθεσε ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για προσωρινά μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί ο περιθωριοποίηση των μικρότερων ανταγωνιστών κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Η Επιτροπή κίνησε επίσημη διαδικασία κατά της Meta τον Δεκέμβριο βάσει του άρθρου 102 της Συνθήκης της ΕΕ, το οποίο απαγορεύει την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά.

Οι κύριες δραστηριότητες της Meta περιλαμβάνουν το Facebook, το Instagram, το WhatsApp και το Messenger, καθώς και προϊόντα διαδικτυακής διαφήμισης και εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας.