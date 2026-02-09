Πώς το ανθρώπινο δυναμικό συνδέεται με την ανάπτυξη -Η περίπτωση της Κ. Μακεδονίας σε όρους παραγωγικότητας και κατά κεφαλήν ΑΕΠ

Ο σκοπός του παρόντος άρθρου είναι αφενός μεν να αποτυπώσει την εικόνα του ανθρώπινου δυναμικού στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και αφετέρου να αναδείξει τους παράγοντες εκείνους οι οποίοι λειτουργούν ενισχυτικά ή ανασταλτικά στην ανάπτυξη μιας περιοχής και συγκεκριμένα κάθε νομού της εν λόγω Περιφέρειας.

Πέραν των παραπάνω, το παρόν άρθρο το οποίο είναι μέρος μιας ευρύτερης μελέτης και έρευνας κι έρχεται να παρουσιάσει σε μία διαχρονική και συγκριτική αξιολόγηση τους επτά νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας όσον αφορά στην ποσότητα και ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού.