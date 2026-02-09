Κεντρική Μακεδονία: Αλλάζει ο υγειονομικός χάρτης - Τα έργα και οι παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν τις παροχές υγείας

Σημαντική προσπάθεια εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης ενός από τους πυλώνες τους κοινωνικού συστήματος, των δομών υγείας, υλοποιείται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Σε εξέλιξη ή σε στάδιο σχεδιασμού βρίσκονται κάποια από τα μεγαλύτερα έργα υγειονομικής περίθαλψης στη χώρα, που αφορούν τον υγειονομικό χάρτη ολόκληρης της Περιφέρειας.Τα μεγάλα έργα υποδομών υγείας

Με στόχο την ποιοτικότερη πρόσβαση σε υπηρεσίας υγείας για τους πολίτες,υλοποιούνται κάποια σημαντικά έργα υπερτοπικού χαρακτήρα, όπως και παρεμβάσεις.