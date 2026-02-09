Δήμος Θεσσαλονίκης: Από το σχέδιο στην πράξη η κοινωνική κατοικία - Τα πρώτα μισθωτήρια, οι δικαιούχοι και η επόμενη μέρα

Με την υπογραφή του πρώτου μισθωτηρίου σε δημοτικό ακίνητο και την επικείμενη παράδοση και δεύτερης κατοικίας στο κέντρο της πόλης, ο δήμος Θεσσαλονίκης περνά από τον σχεδιασμό στην πράξη στον τομέα της κοινωνικής κατοικίας, ενεργοποιώντας ένα πλέγμα διακριτών αλλά αλληλοσυμπληρούμενων προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το πιλοτικό πρόγραμμα «Κοινωνική Στέγαση για τις πλέον ευάλωτες ομάδες», μέσω του οποίου δόθηκε, στα μέσα Ιανουαρίου, το πρώτο μισθωτήριο σε ευάλωτη μονογονεϊκή οικογένεια για διαμέρισμα ιδιοκτησίας του δήμου, ενώ εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να αποδοθεί και δεύτερη κατοικία σε δικαιούχο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.