Κίνα: Επιταχύνεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός μεταξύ των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη βιομηχανική βάση

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός επιταχύνεται μεταξύ των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη βιομηχανική βάση της βορειοανατολικής Κίνας, βοηθούμενος από το σύστημα τεχνικών υπηρεσιών, αλλά και το βιομηχανικό οικοσύστημα που αναπτύσσεται ταχύτατα.

Στην πόλη Γουφάνγκντιανγκ, η οποία αποτελεί την πιο σημαντική βιομηχανική βάση στην επαρχία Λιαονίνγκ της βορειοανατολικής Κίνας, οι επιχειρήσεις βιομηχανικής παραγωγής εξερευνούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

Στις περισσότερες επιχειρήσεις, η παραγωγή παραδοσιακά στηρίζονταν αποκλειστικά στην εμπειρία των παλιών εργαζόμενων, ενώ σήμερα, η λειτουργία τους καθοδηγείται από ακριβή δεδομένα επιστημονικών μετρήσεων, αποτελώντας τον πυρήνα του επιχειρούμενου ψηφιακού μετασχηματισμού της παραγωγικής διαδικασίας.

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός εξελίσσει την ικανότητα παραγωγής, αλλά και τη λειτουργικότητά μας σε ένα νέο επίπεδο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τσούο Τονγκμίνκ, ιδιοκτήτης της επιχείρησης παραγωγής ρουλεμάν Jingu που έχει την έδρα της στην ίδια περιοχή.

Σε μία διπλανή μονάδα βιομηχανικής παραγωγής, όλα τα δεδομένα ελέγχου των προϊόντων αποθηκεύονται και ενημερώνονται με νέα στοιχεία σε πραγματικό χρόνο, με τις συνολικές αναφορές δεδομένων παραγωγής, να είναι διαθέσιμες για περαιτέρω ανάλυση.