Το Κατάρ «ποντάρει» στο ενδιαφέρον ΗΠΑ και Βρετανίας για επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο υπουργός Οικονομικών του Κατάρ δήλωσε την Τρίτη ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αποτελέσει σημαντικό μέρος των προγραμματισμένων επενδύσεων του Κατάρ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Θα έλεγα ότι το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων θα αφορά την τεχνολογία και την Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς βλέπουμε ανάπτυξη σε αυτόν τον τομέα και πιστεύουμε ότι θα αποφέρει κέρδη», δήλωσε ο Αλί Αχμέντ Αλ-Κουβάρι, μιλώντας στο Ριάντ κατά τη διάρκεια της ετήσιας διάσκεψης Future Investment Initiative.

«Τώρα βλέπουμε ότι η τεράστια ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας προέρχεται από την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη και πιστεύουμε ότι αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο θα επικεντρωθούμε», πρόσθεσε.

Η Qatar Investment Authority, το κρατικό επενδυτικό ταμείο του Κατάρ, σχεδιάζει να διπλασιάσει τουλάχιστον τις ετήσιες επενδύσεις της στις ΗΠΑ την επόμενη δεκαετία, όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλός της τον Μάιο.

Το ταμείο είχε ήδη δεσμευτεί να επενδύσει 500 δισεκατομμύρια δολάρια στην οικονομία των ΗΠΑ τα επόμενα 10 χρόνια.

Ο Αλ-Κουβάριτόνισε επίσης τη σημασία του τομέα για τη διαφοροποίηση της οικονομίας του Κατάρ και τη μείωση της εξάρτησής του από τα έσοδα από υδρογονάνθρακες.

Σε δηλώσεις που έκανε μαζί με την Βρετανίδα υπουργό Οικονομικών, Ρέιτσε Ριβς, ο ίδιος είπε ότι η εμπορική συμφωνία μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου είναι «σχεδόν έτοιμη».

Η Ριβς δήλωσε τη Δευτέρα ότι είναι σίγουρη ότι η εμπορική συμφωνία με τις χώρες του Κόλπου θα ολοκληρωθεί γρήγορα, μετά από «πολύ καλές» συναντήσεις σχετικά με μια συμφωνία που θα μπορούσε να την βοηθήσει να επιταχύνει την οικονομική ανάπτυξη.