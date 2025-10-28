Οι εθνικές επέτειοι ως γέφυρα μνήμης, αξιών και παιδείας

Σε κάθε λαό, οι εθνικές επέτειοι δεν είναι απλώς ημέρες τιμής ή αναμνήσεων. Είναι βαθιές ανάσες ιστορικής αυτογνωσίας, στιγμές όπου ο χρόνος συναντά την ψυχή του έθνους. Οι επέτειοι όπως η 28η Οκτωβρίου δεν μας θυμίζουν μόνο το «Όχι» των προγόνων μας σε έναν ξένο κατακτητή, αλλά το διαχρονικό «ναι» στις αξίες της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας, της ενότητας και της υπευθυνότητας απέναντι στην πατρίδα.

Το ουσιαστικότερο μήνυμα αυτών των ημερών είναι ότι η ιστορία δεν ανήκει στο παρελθόν αλλά είναι το θεμέλιο του παρόντος και ο οδηγός του μέλλοντος. Η μνήμη των αγώνων δεν είναι κάτι που «εορτάζουμε» απλώς, αλλά κάτι που καλούμαστε να μεταφράζουμε σε στάση ζωής. Να στεκόμαστε όρθιοι μπροστά στις δυσκολίες, με πίστη στις αξίες που κράτησαν το έθνος όρθιο μέσα στους αιώνες.

