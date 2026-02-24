Τεχνητή Νοημοσύνη

Κανένα από τα δεύτερα πιο προηγμένα τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης της Nvidia γνωστά ως H200, δεν έχει πωληθεί ακόμη σε Κινέζους πελάτες, δήλωσε την Τρίτη αξιωματούχος του υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ.

«Από ό,τι γνωρίζω, κανένα μέχρι στιγμής», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εμπορίου για την Εφαρμογή των Εξαγωγών, Ντέιβιντ Πίτερς, σε ακρόαση του Κογκρέσου, όταν ρωτήθηκε σχετικά.

Το Reuters υπενθυμίζει πως η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έδωσε τον περασμένο μήνα το «πράσινο φως» για την πώληση των τσιπ H200 της Nvidia στην Κίνα, υπό ορισμένους όρους, προκαλώντας την αντίδραση των αμερικανών νομοθετών και πρώην αξιωματούχων, τόσο Δημοκρατικών όσο και Ρεπουμπλικάνων.

Ο Ντέβιντ Σακας, επικεφαλής για ζητήματα που άπτονται της AI στο Λευκό Οίκο, είπε ότι η αποστολή προηγμένων τσιπ στην Κίνα αποθαρρύνει τους Κινέζους ανταγωνιστές από το να εντείνουν τις προσπάθειές τους να καλύψουν τη διαφορά τους με τις αμερικανικές Nvidia και AMD.

Ορισμένοι αξιωματούχοι της Κίνας φοβούνται ότι τα τσιπ θα μπορούσαν εύκολα να εκτραπούν από εμπορικές χρήσεις για να ενισχύσουν τον στρατό της Κίνας και να απειλήσουν την κυριαρχία των ΗΠΑ στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.