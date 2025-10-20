Instagram: Ενισχύει τα γονικά φίλτρα για συνομιλίες των εφήβων με AI chatbots

Το Instagram θα λανσάρει νέες λειτουργίες ασφαλείας για εφήβους, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας των γονέων να εμποδίζουν τα παιδιά τους να συνομιλούν με τους χαρακτήρες τεχνητής νοημοσύνης της πλατφόρμας, όπως ανακοίνωσε η μητρική εταιρεία Meta.

Πρόκειται για μία από τις πολλές νέες λειτουργίες ασφαλείας της Meta και της OpenAI που αποσκοπούν στην καταπολέμηση των αυξανόμενων ανησυχιών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να επηρεάσει την ψυχική υγεία των εφήβων.

Οι γονείς θα μπορούν είτε να απενεργοποιήσουν την πρόσβαση των εφήβων σε ατομικές συνομιλίες με χαρακτήρες τεχνητής νοημοσύνης είτε να αποκλείσουν την πρόσβαση σε συγκεκριμένους χαρακτήρες, ανέφερε ο «κολοσσός» των κοινωνικών μέσων σε μια ανάρτηση στο blog του.

Η εφαρμογή θα εμφανίζει επίσης στους γονείς πληροφορίες σχετικά με τα θέματα που συζητούν οι έφηβοι με τους χαρακτήρες Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η εταιρεία δήλωσε ότι αναπτύσσει τα στοιχεία ελέγχου αυτή τη στιγμή και οι χρήστες θα αρχίσουν να τα βλέπουν στις αρχές του επόμενου έτους.

Η Meta προχώρησε επίσης σε περιορισμό του αριθμού των διαθέσιμων AI characters με τους οποίους μπορούν να συνομιλούν οι νεαροί χρήστες. Τα chatbots που επιτρέπονται πλέον εστιάζουν σε ασφαλή, εποικοδομητικά και ηλικιακά κατάλληλα θέματα, όπως η δημιουργικότητα, η εκπαίδευση ή η ψυχαγωγία χωρίς ρίσκο έκθεσης σε ευαίσθητο περιεχόμενο.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την κριτική που δέχτηκαν η Meta και η τεχνολογική βιομηχανία γενικότερα από γονείς και νομοθέτες ότι οι διαδικτυακές πλατφόρμες δεν κάνουν αρκετά για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο.

Έχουν επίσης εκφραστεί ανησυχίες σχετικά με το αν οι άνθρωποι βασίζονται στην Νεχνητή Νοημοσύνη για συναισθηματική υποστήριξη και συντροφιά. Μια σειρά αναφορών φέτος έδειξε ότι ορισμένοι άνθρωποι έχουν υποστεί συναισθηματική δυσφορία και έχουν απομονωθεί από τα μέλη της οικογένειάς τους μετά την ανάπτυξη στενών σχέσεων με chatbots όπως το ChatGPT.