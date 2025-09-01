Η OpenAI επιδιώκει να κατασκευάσει ένα τεράστιο νέο data center στην Ινδία, το οποίο θα μπορούσε να σηματοδοτήσει ένα σημαντικό βήμα προόδου στην Ασία για την προώθηση του Stargate

Όπως μετέδωσε τη Δευτέρα το Bloomberg, η εταιρεία του ChatGPT αναζητά επί του παρόντος τοπικούς συνεργάτες για τη δημιουργία ενός κέντρου δεδομένων με χωρητικότητα τουλάχιστον 1 γιγαβάτ στην πιο πυκνοκατοικημένη χώρα του κόσμου, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα.

Ο χώρος θα μπορούσε να είναι ένας από τους μεγαλύτερους στην Ινδία, όπου τεχνολογικοί «κολοσσοί» όπως η Microsoft και η Google έχουν επίσης επενδύσει σε τέτοιες εγκαταστάσεις.

Η ακριβής τοποθεσία και το χρονοδιάγραμμα του ενδεχόμενου έργου της OpenAI παραμένουν ασαφή.

Ο διευθύνων σύμβουλος Σαμ Άλτμαν θα μπορούσε να ανακοινώσει την εγκατάσταση κατά την επίσκεψή του στη χώρα της Νότιας Ασίας αυτό το μήνα, ανέφεραν οι πηγές, αν και τα σχέδια αυτά παραμένουν σε εξέλιξη.

Η εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνιας έχει ξεκινήσει μια σειρά επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης στην αμερικανική επικράτεια και στο εξωτερικό.

Για το χ έργο Stargate αξίας 500 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ, η OpenAI έχει συνεργαστεί με την SoftBank και την Oracle για την κατασκευή περίπου 4,5 γιγαβάτ ισχύος, μια άνευ προηγουμένου επέκταση που επαινέθηκε από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η εταιρεία του ChatGPT συνεργάζεται επίσης με την αμερικανική κυβέρνηση στο OpenAI for Countries, μια παγκόσμια πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην κατασκευή υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης με δημοκρατικές αξίες.

Η OpenAI έχει παρουσιάσει την προσπάθεια ως έναν τρόπο για τις ΗΠΑ να ηγηθούν της παγκόσμιας ανάπτυξης της ΑΙ και να αντιμετωπίσουν τις προσπάθειες της Κίνας σε ένα κρίσιμο τεχνολογικό πεδίο.