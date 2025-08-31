Το Υπερταμείο επιταχύνει τα έργα στη Θεσσαλονίκη – Τα χρονοδιαγράμματα για υποδομές και αναπλάσεις

Σε στρατηγικό κόμβο για τις παρεμβάσεις του Υπερταμείου αναδεικνύεται η Θεσσαλονίκη, με μια σειρά έργων υποδομών, αναπλάσεων και ενίσχυσης της δημόσιας υγείας να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Με μότο «λίγα λόγια, πολλά έργα», το Υπερταμείο, όπως τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο διευθύνων σύμβουλος Γιάννης Παπαχρήστου, μετατρέπεται από απλό διαχειριστή της δημόσιας περιουσίας σε στρατηγικό εταίρο της Πολιτείας με ουσιαστικό οικονομικό, κοινωνικό και περιφερειακό αποτύπωμα. «Το Υπερταμείο αγαπάει τη Θεσσαλονίκη και κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει την ανάπτυξή της», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι όλα τα έργα συνοδεύονται από σαφή χρονοδιαγράμματα και προχωρούν με θεσμική αξιοπιστία και επιχειρησιακή ταχύτητα.

