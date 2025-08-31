Η Πιερία αλλάζει: Παρεμβάσεις 603 εκατ. ευρώ το «εισιτήριο» για το αύριο

Η Πιερία του σήμερα έχει το βλέμμα της στραμμένο στην Πιερία του αύριο στην οποία, σύμφωνα με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Ανάπτυξης, θα υλοποιηθεί σειρά σημαντικών έργων και θα χρησιμοποιηθούν πολλά από τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε η περιοχή να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της, να κινηθεί σε αναπτυξιακή τροχιά και να αναβαθμιστεί το επιχειρηματικό περιβάλλον, όπως και η καθημερινότητα των πολιτών.

Βάσει του τοπικού σχεδίου ανάπτυξης, 603 εκατ. ευρώ είναι ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση έργων και για τη στήριξη και ενίσχυση των επιχειρήσεων.

