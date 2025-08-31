Πώς ένα άγονο οικόπεδο μεταμορφώθηκε σε «ζωντανό πνεύμονα»: Το πρώτο βρώσιμο δάσος της Ελλάδας στη Νεάπολη

Στη Νεάπολη, σε μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της Θεσσαλονίκης με ελάχιστους ελεύθερους χώρους πρασίνου, ένα άγονο οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Στρεμπενιώτη μεταμορφώθηκε τον Μάρτιο του 2024 σε κάτι εντελώς πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα, στο πρώτο αστικό βρώσιμο δάσος της χώρας.

Περισσότεροι από 400 πολίτες, μαθητές και κάτοικοι, συμμετείχαν σ’ ένα εορταστικό διήμερο φύτευσης, φυτεύοντας περισσότερα από 700 δέντρα και φυτά -από κερασιές, καστανιές και μηλιές μέχρι βατόμουρα, σμέουρα και αρωματικά βότανα.

