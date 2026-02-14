Η OpenAI καταργεί την πρόσβαση στο μοντέλο GPT-4o που θεωρείται επιρρεπές σε «συμμορφωτική» συμπεριφορά προς τους χρήστες του.

Σύμφωνα με το TechCrunch, από την Παρασκευή, η OpenAI έπαυσε να παρέχει πρόσβαση σε πέντε παλαιότερα μοντέλα του ChatGPT, μεταξύ των οποίων και το δημοφιλές αλλά αμφιλεγόμενο GPT-4o.

Το μοντέλο 4o έχει βρεθεί στο επίκεντρο σειράς αγωγών που σχετίζονται με αυτοτραυματισμό χρηστών, παραληρηματική συμπεριφορά και φαινόμενα «ψύχωσης» που αποδίδονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Παραμένει το μοντέλο της OpenAI με την υψηλότερη βαθμολογία σε συμπεριφορές «sycophancy», δηλαδή τάση υπερβολικής συμφωνίας και επιβεβαίωσης του χρήστη.

Πέρα από το GPT-4o, αποσύρονται επίσης τα μοντέλα GPT-5, GPT-4.1, GPT-4.1 mini και OpenAI o4-mini.

Η OpenAI σκόπευε να αποσύρει το GPT-4o τον Αύγουστο, όταν παρουσίασε το μοντέλο GPT-5. Ωστόσο, τότε υπήρξε έντονη αντίδραση, με αποτέλεσμα η εταιρεία να διατηρήσει το παλαιότερο μοντέλο διαθέσιμο για συνδρομητές επί πληρωμή, οι οποίοι μπορούσαν να επιλέγουν χειροκίνητα την αλληλεπίδραση με αυτό.

Σε πρόσφατη ανάρτηση στο ιστολόγιό της, η OpenAI σημείωσε ότι μόλις το 0,1% των πελατών χρησιμοποιεί το GPT-4o. Ωστόσο, για μια εταιρεία με 800 εκατομμύρια εβδομαδιαίους ενεργούς χρήστες, το μικρό αυτό ποσοστό αντιστοιχεί σε περίπου 800.000 ανθρώπους.