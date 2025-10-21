Η Nvidia συζητά την εγγύηση ορισμένων από τα δάνεια που η OpenAI σχεδιάζει να λάβει για την κατασκευή των δικών της data centers, μετέδωσε την Τρίτη η Wall Street Journal.

Το δημοσίευμα σημειώνει πως μια τέτοια κίνηση θα ενείχε κινδύνους για την Nvidia, καθώς ο γίγαντας των τσιπ θα μπορούσε να αντιμετωπίσει βαρύ χρέος αν η OpenAI δεν καταφέρει να αποπληρώσει τα δάνεια.

Η συζήτηση για την εγγύηση των δανείων είναι μέρος της ευρύτερης συνεργασίας της Nvidia με την OpenAI στον τομέα των data centers, στο πλαίσιο της οποίας η OpenAI θα μισθώσει τα τσιπ της Nvidia αντί να τα αγοράσει.

Η εξέλιξη δείχνει πώς η Nvidia αναζητά νέους τρόπους για να συνεργαστεί με σημαντικούς developers Τεχνητής Νοημοσύνης που, σε αντίθεση με τους πλούσιους παρόχους υπηρεσιών cloud, θα δυσκολευόντουσαν να χρηματοδοτήσουν μόνοι τους την αγορά τσιπ.

Τον περασμένο μήνα, οι δύο εταιρείες ανακοίνωσαν ότι η Nvidia θα παρέχει χρηματοδότηση έως 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να βοηθήσει την OpenAI να κατασκευάσει τα δικά της κέντρα δεδομένων, ξεκινώντας με την εισφορά 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά το 2026.