Casus belli ή Casus Berlin;

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών επιχείρησε προχθές να παρουσιάσει το πρόβλημα της επίλυσης των διαφορών Ελλάδας - Τουρκίας στο Αιγαίο ως ζήτημα φόβου για το πολιτικό κόστος εκ μέρους του ελληνικού πολιτικού προσωπικού.

Μιλώντας στον τουρκικό τηλεοπτικό σταθμό Ulke TV, ο Χακάν Φιντάν, υποστήριξε ότι «στην Ελλάδα καμία πολιτική νομιμότητα δεν είναι αρκετά ισχυρή ώστε να τερματίσει τα προβλήματα με την Τουρκία», ισχυριζόμενος ότι «το χαρτί της Τουρκίας» γίνεται αντικείμενο εσωτερικής πολιτικής εκμετάλλευσης.

Ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Εγώ δεν αποδέχομαι τα 12 μίλια, εσύ δεν αποδέχεσαι τα 6 μίλια - αυτά μπορούν να συζητηθούν… σε ορισμένα σημεία… αυτά συζητήθηκαν με τις διερευνητικές επαφές, προχώρησαν σε κάποια σημεία. Το πρόβλημα στο Αιγαίο δεν είναι πρόβλημα που δεν μπορεί να επιλυθεί».

Και πρόσθεσε:

«Όλοι φοβούνται το εξής: Αν λύσω το τάδε πρόβλημα, θα έχει πολιτικό κόστος; Αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα. Ελπίζουμε ότι, όσο ο κ. Μητσοτάκης είναι στην εξουσία, θα έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε αυτό».

Δεν είναι διόλου τυχαίο πως δηλώσεις σαν κι αυτή προέκυψαν λίγες ώρες μετά την επίσκεψη του Γερμανού υπουργού Εξωτερικών σε Αθήνα και Άγκυρα, προκειμένου να ασκήσει πιέσεις για κινήσεις που θα παρακάμψουν το ελληνικό βέτο στη συμμετοχή της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE.

Υπό το πρίσμα αυτό, οι δηλώσεις του Τούρκου υπουργού - ο οποίος εμφανίζεται ως ένας από τους πιθανούς διαδόχους του Ερντογάν - απευθύνονται στους Ευρωπαίους, και ειδικά στους Γερμανούς, που είναι προφανές πως πιέζουν για κάποια κοινά αποδεκτή λύση, προκειμένου να δώσουν τα «κλειδιά» της ευρωπαϊκής άμυνας στους Τούρκους. Αυτό είναι άλλη ιστορία όμως...

Πρακτικά, αυτό που λέει στους Ευρωπαίους ο Φιντάν είναι: «Εμείς δεν δεχόμαστε τα 12 μίλια, οι Έλληνες δεν δέχονται τα 6 - ας τα βρούμε, π.χ., στα 9 και να άρουμε το casus belli».

Κάπως έτσι φαίνεται πως θα διαμορφωθεί το πλαίσιο των πιέσεων των Ευρωπαίων, προκειμένου η Ελλάδα να άρει το βέτο για τη συμμετοχή της Τουρκίας στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα.

Το δικαίωμα επέκτασης του ορίου της αιγιαλίτιδας ζώνης μέχρι τα 12 ν.μ. είναι κυριαρχικό και ασκείται μονομερώς· συνεπώς δεν υπόκειται σε κανενός είδους περιορισμό ή εξαίρεση, ούτε επιδέχεται αμφισβήτηση από τρίτα κράτη.

Είναι βέβαιο, λοιπόν, ότι στην Ελλάδα θα υπάρξουν αντιδράσεις σε έναν συμβιβασμό αυτού του επιπέδου - κυρίως από την πλευρά των «πατριδεμπόρων», για τους οποίους η άρνηση κάθε συμβιβαστικής λύσης αποτελεί υπαρξιακό πεδίο της πολιτικής τους παρουσίας.

Το διαφαινόμενο «σχέδιο Φιντάν» όμως αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις και στην Τουρκία, καθώς «κουρεύει» μεγάλο μέρος των σχεδίων της Γαλάζιας Πατρίδας.

Υπό το πρίσμα μιας γενικότερης θεώρησης, μια πιθανή συμφωνία οριοθέτησης στο Αιγαίο δεν θα λύσει οριστικά και αμετάκλητα τις ελληνοτουρκικές διαφορές. Η Τουρκία έχει εξελιχθεί σε μεγάλη χώρα, με πληθυσμό άνω των 80 εκατ. και ΑΕΠ πάνω από 1 τρισ. δολάρια. Έχει αποκτήσει δυναμική βιομηχανική υποδομή και ονειρεύεται να αναδειχθεί σε περιφερειακή δύναμη, ανασυστήνοντας κάποια μορφή οθωμανικής επιρροής.

Μια περιφερειακή δύναμη αυτού του μεγέθους δεν μπορεί να σταθεί αν δεν διαθέτει καθοριστική επιρροή στις εσωτερικές εξελίξεις των γειτονικών χωρών, τις οποίες χρησιμοποιεί ως δορυφόρους. Μοιραία, οποιαδήποτε συμβιβαστική λύση δεν θα επιλύσει οριστικά τις διαφορές μεταξύ των δύο χωρών, ούτε θα εκτρέψει την τροχιά σύγκρουσης στην οποία έχουν τεθεί.

📬🖊️ Επιστολές αναγνωστών

Ποιον προειδοποιούν ο Βενιζέλος και ο Καραμανλής

Καλημέρα σας κ. Στούπα

Ονομάζομαι Δημήτρης είμαι 21 ετών(2004 γέννηση) και σας στέλνω αυτό το email για να σας παραθέσω την άποψη μου για το σημερινό σας άρθρο <<Ποιον προειδοποιούν ο Βενιζέλος και ο Καραμανλής>>.

Θέλω να σταθώ κυρίως σε κομμάτια του άρθρου που μιλάτε για την παρακμή της δύσης ενώ βρίσκεται σε περίοδο ευημερίας(αναφέροντας σαν παράδειγμα ότι η νέα γενιά αντί να κάνει παιδιά κάνει σκυλιά και γατιά).

Θεωρώ ότι βλέποντας από ανθρώπους στην ηλικία μου και γυναίκες το κυριότερο πλέον είναι ότι πλέον οι γυναίκες είναι ανεξάρτητες και ορθώς.

Παλιά υπήρχε όλη αυτή η τάση για τεκνοποίηση δυστυχώς γιατί οι γυναίκες δεν ήταν ελεύθερες. Σήμερα που είναι πραγματικά ελεύθερες και συνήθως οικονομικά ανεξάρτητες βλέπουμε ότι ο στόχος τους δεν είναι αυτός δηλαδή η τεκνοποίηση.

Εγώ διαφωνώ με τη φράση σας αντί να κάνουν παιδιά κάνουν σκυλιά και γατιά. Την θεωρώ στερεοτυπική. Γιατί να βάζουμε ταμπέλες στους ανθρώπους; Να τους εξηγήσουμε με όμορφο τρόπο και όχι με την επιβολή την αξία της οικογένειας προφανώς. Αν όμως επιλέξουν να μην κάνουν παιδιά δεν σημαίνει ότι είναι αποτυχημένοι.

Λογικά θα ζήσουμε μια ζωή στην καλύτερη περίπτωση 80-85 χρόνια. Δεύτερη ζωή δεν υπάρχει. Οπότε ας ζήσει ο καθένας με σεβασμό προς τον εαυτό του και στους άλλους όπως επιθυμεί. Προφανώς, και είναι ένα μεγάλο ζήτημα το δημογραφικό αλλά δεν μπορεί να λυθεί λέγοντας οι νέοι αντί να κάνουν παιδιά ζουν με σκυλιά και γατιά.

Όσον αφορά την άποψη σας ότι η μακροχρόνια ειρήνη και ευημερία χαλαρώνει την κοινωνία ισχύει. Βέβαια, η άλλη λύση ποια είναι; Να έρθει ένας πόλεμος και να επανέλθουμε σε εργοστασιακές ρυθμίσεις;

Κλείνοντας θέλω να πω ότι η κάθε εποχή έχει τα πλεονεκτήματα της και τα μειονεκτήματα της. Νιώθω ότι νοσταλγείτε τις παλιές εποχές του 1980-1990. Όμως και αυτές πέρα από τα θετικά τους είχαν τα αρνητικά τους. Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι όλα όσα ζούμε σήμερα είναι αποτέλεσμα της τότε καταπίεσης. Αν και η τότε εποχή επικροτούσε αρετές διαφορετικές από τη σημερινή το έκανε με καταπιεστικό τρόπο και με αντιδημοκρατικές μεθόδους.

Με εκτίμηση

Δημήτρης Α φοιτητής μηχανικών (ασχολούμενος με πωλήσεις marketing επιχειρηματικότητα παράλληλα)

