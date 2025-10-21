Τελικώς, είχε δίκιο ο Άδωνις!

Ο κ. Τσακαλώτος έστειλε επιστολή «παράδοσης» στην Τρόικα πριν από την περίφημη... 17ωρη διαπραγμάτευση. Δεν υπήρξε ποτέ διαπραγμάτευση. Ο κ. Τσίπρας συμφώνησε αβίαστα να μας φορτώσει με ένα νέο μνημόνιο που το προκάλεσε ο ίδιος και στη συνέχεια προσπάθησε να το φορτώσει στην... αντιπολίτευση. Είχε απόλυτο δίκιο τότε ο Άδωνις Γεωργιάδης που διαφωνούσε με την ψήφο στήριξης της συμφωνίας στη Βουλή από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Έπρεπε το δράμα να παιχτεί μέχρι τέλους και να καθίσει από τότε κάθε κατεργάρης στον πάγκο του.

Τι έγινε στο μεταξύ; Με την ψήφο ΝΔ και ΠΑΣΟΚ πέρασαν από τη Βουλή τη συμφωνία του Τσίπρα με την Τρόικα και αυτό επέτρεψε σε πολλούς να το παίζουν τρελίτσα και επανάσταση. Και τη δουλειά κάνανε τότε και ο κ. Τσίπρας επιστρέφει και πάλι στην κεντρική πολιτική σκηνή με το φωτοστέφανο του αγίου.

Ότι έπεσε τότε κανονικό δούλεμα, έπεσε. Παίξανε τη χώρα στα ζάρια, δοκίμασαν να την μετακινήσουν από τον άξονα Ευρώπης - ΗΠΑ και όταν διαπίστωσαν ότι ήταν απελπιστικά μόνοι έκαναν την περίφημη κολωτούμπα. Την έκαναν δίχως να ιδρώσει το πρόσωπό τους, δίχως να παίξει καν η κόρη του ματιού τους. Αδίστακτα. Και τώρα θα δοκιμάσουν εκ νέου την «γεωπολιτική αλλαγή», όπως μας είπε και ο συγκυβερνήτης Πάνος Καμμένος. Επειδή πιστεύουν ότι τους ευνοούν οι συνθήκες μετά την εκλογή Τραμπ και την απειλή Πούτιν στην Ευρώπη.

Και κάπου εδώ σκέπτομαι πόσο δίκιο είχε τελικά ο Άδωνις Γεωργιάδης που το είχε επισημάνει τότε ότι ήταν λάθος. Ότι ΝΔ και ΠΑΣΟΚ έπρεπε να αφήσουν τον κ. Τσίπρα να βγάλει μόνος του τα κάστανα από τη φωτιά. Διότι τότε θα έπρεπε να βρει και τρόπο να εφαρμόσει την συμφωνία που ο ίδιος έκανε στο παρασκήνιο με την Τρόικα και όπως περίτρανα αποδεικνύεται με την επιστολή Τσακαλώτου. Αλλά τι συνέβη με τη βοήθεια που του πρόσφερε τότε η αντιπολίτευση; Αντί να πει ένα «ευχαριστώ», προσπάθησε να τους διασύρει και τους εξαφανίζει με την σκευωρία της Novartis. Προφανώς, για να μην υπάρχουν πειστήρια!

Ο Παύλος Μαρινάκης απαντώντας χθες σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου έδωσε την επίσημη κυβερνητική θέση για την ψηφοφορία στη Βουλή που επικύρωσε την συμφωνία Τσίπρα - Τσακαλώτου με την Τρόικα:

«Ήταν μια ψηφοφορία, που αν δεν ψήφιζαν οι τότε, κατά τους «συντρόφους της πλατείας», «προδότες» και «γερμανοτσολιάδες» βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη, η Ελλάδα δεν θα έμενε στην Ευρώπη. Άρα, ο κύριος Τσίπρας έφτασε τη χώρα σ’ ένα σημείο, όπου ήταν στο χέρι άλλων κομμάτων, εκείνων που έβριζε και ο ίδιος και οι σύντροφοί του, να κρατήσουν τη χώρα μας στην Ευρώπη. Κι επειδή ο κόσμος πρέπει να ακούει τα πράγματα απλά και κατανοητά, εάν οι τότε «κακοί», δήθεν προδότες και δήθεν γερμανοτσολιάδες βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, δεν έβαζαν την Πατρίδα πάνω από το κομματικό συμφέρον και δεν ψήφιζαν να μείνει η χώρα στην Ευρώπη, τότε, επί των ημερών του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάδα πιθανότατα θα ήταν εκτός Ευρώπης».

Και κάπως έτσι πορευτήκαμε μέχρι σήμερα. Χωρίς την Ευρώπη και τα χρήματά της δεν θα στεκόμασταν λεπτό. Θα ήμασταν υποτελείς σε Ρώσους και Τούρκους. Και όσοι αμφιβάλετε πώς παίζεται αυτό το παιχνίδι, μελετήστε τους όρους δανειοδότησης των Κινέζων απ' όσους ζητάνε τη βοήθειά τους. Και έπειτα μιλήστε για τους «τοκογλύφους της Ευρώπης». Για να καταλάβουμε τι πήγε να μας συμβεί το 2015. Και τι μπορεί να μας συμβεί το 2025.

Θανάσης Μαυρίδης

[email protected]