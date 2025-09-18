Η Meta αποκάλυψε την Τετάρτη ένα νέο ζευγάρι «έξυπνων» γυαλιών Ray-Ban με ενσωματωμένη οθόνη στο δεξί φακό, που μπορεί να προβάλλει εφαρμογές, ειδοποιήσεις και οδηγίες πλοήγησης.

Σύμφωνα με το TechCrunch, τα γυαλιά ελέγχονται μέσω ενός βραχιολιού στον καρπό, του Meta Neural Band, που αναγνωρίζει κινήσεις του χεριού και είχε παρουσιαστεί πέρυσι ως μέρος του demo «Orion».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, παρουσίασε το νέο προϊόν – που ονομάζεται Meta Ray-Ban Display – στη σκηνή του ετήσιου συνεδρίου προγραμματιστών Meta Connect 2025. Σε αντίθεση με το Orion, το οποίο παραμένει σε ερευνητικό στάδιο, τα Ray-Ban Display θα κυκλοφορήσουν στην αγορά στις 30 Σεπτεμβρίου με τιμή 799 δολάρια.

Η Meta φιλοδοξεί με αυτό τον τρόπο να δημιουργήσει τη δική της κατηγορία συσκευών, πέρα από τα κινητά της Google και της Apple, μέσω των οποίων μέχρι σήμερα έφτανε στους χρήστες.

Ενώ έχει επενδύσει δισεκατομμύρια στα VR headsets, η εταιρεία θεωρεί ότι τα «έξυπνα» γυαλιά με Tεχνητή Nοημοσύνη είναι η πιο πολλά υποσχόμενη οδός για απευθείας επαφή με το κοινό.

Όπως και τα προηγούμενα Ray-Ban Meta, τα νέα γυαλιά ενσωματώνουν βοηθό Tεχνητής Nοημοσύνης, κάμερες, μικρόφωνα και ηχεία. Συνδέονται στο cloud και προσφέρουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης. Χάρη στην ενσωματωμένη οθόνη, οι χρήστες μπορούν να εμφανίζουν εφαρμογές όπως το Instagram, το WhatsApp και το Facebook, να βλέπουν οδηγίες πλοήγησης αλλά και ζωντανές μεταφράσεις.

Το Neural Band, που θυμίζει Fitbit χωρίς οθόνη, επιτρέπει τον έλεγχο εφαρμογών με μικρές κινήσεις του χεριού. Διαθέτει αυτονομία 18 ωρών και είναι αδιάβροχο. Χρησιμοποιεί ηλεκτρομυογραφία (EMG) για να καταγράφει σήματα που στέλνει ο εγκέφαλος στο χέρι κατά την εκτέλεση μιας χειρονομίας.

Αν και τα Ray-Ban Display δεν διαθέτουν τις προηγμένες δυνατότητες επαυξημένης πραγματικότητας και παρακολούθησης ματιών που είχε δείξει το πρωτότυπο Orion στο Connect 2024, η Meta φιλοδοξεί να κερδίσει πλεονέκτημα όντας η πρώτη που διαθέτει εμπορικό προϊόν.