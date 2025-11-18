Οι δημιουργοί στο Facebook αποκτούν ένα νέο εργαλείο που θα τους βοηθήσει να προστατεύουν τη δουλειά τους από το να αντιγράφεται από άλλους.

Σύμφωνα με το TechCrunch, τη Δευτέρα, η Meta παρουσίασε το Facebook content protection, ένα εργαλείο για κινητές συσκευές που έχει σχεδιαστεί ώστε να ανιχνεύει πότε τα πρωτότυπα Reels ενός δημιουργού, τα οποία έχουν αναρτηθεί στο Facebook, χρησιμοποιούνται χωρίς την άδειά του.

Αν ο δημιουργός ειδοποιηθεί ότι κάποιος άλλος χρησιμοποιεί τα Reels του, θα έχει τη δυνατότητα να μπλοκάρει την προβολή τους τόσο στο Facebook όσο και στο Instagram ή να παρακολουθήσει την απόδοσή τους και, προαιρετικά, να προσθέσει συνδέσμους απόδοσης (attribution) στο έργο του.

Εναλλακτικά, μπορεί να επιλέξει να αποσύρει την αξίωση για το Reel, επιτρέποντας να παραμείνει ορατό στις πλατφόρμες της Meta.

Η Meta αναφέρει ότι η προσθήκη της λειτουργίας προστασίας περιεχομένου αποτελεί μέρος των προσπαθειών της να βοηθήσει τους πρωτότυπους δημιουργούς να ξεχωρίζουν στο Facebook, χωρίς να «χάνονται» μέσα σε αντιγραφές.

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, η εταιρεία είπε τον Ιούλιο ότι κατέβασε περίπου 10 εκατομμύρια προφίλ που υποδύονταν μεγάλους δημιουργούς και έλαβε μέτρα κατά 500.000 λογαριασμών που εμπλέκονταν σε spam συμπεριφορές ή ψεύτικη αλληλεπίδραση.

Αν και το νέο σύστημα προστατεύει επίσης πρωτότυπο περιεχόμενο που αναρτάται στο Instagram, απαιτεί οι δημιουργοί να δημοσιεύουν τα Reels τους στο Facebook ώστε να μπορούν να παρακολουθούνται. Αυτό ισχύει και όταν ο δημιουργός χρησιμοποιεί την επιλογή διασταυρούμενης δημοσίευσης από το Instagram για «Κοινοποίηση στο Facebook».

Η κίνηση αυτή θα μπορούσε, ως αποτέλεσμα, να ενθαρρύνει περισσότερους δημιουργούς να μοιράζονται τη δουλειά τους και στο Facebook.

Το νέο σύστημα προστασίας περιεχομένου παρέχεται αυτόματα στους δημιουργούς του Facebook που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Facebook Content Monetization και πληρούν αυξημένα κριτήρια ακεραιότητας και πρωτοτυπίας, σύμφωνα με την εταιρεία. Επιπλέον, πρόσβαση αρχίζει να δίνεται σταδιακά και σε δημιουργούς που χρησιμοποιούν το Rights Manager.