Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις κινούνται προς αυστηρότερους περιορισμούς — ακόμη και απαγορεύσεις — της χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους, επικαλούμενες ανησυχίες για την ψυχική υγεία και την ασφάλεια των παιδιών, την ώρα που εντείνονται τα ερωτήματα για το πώς μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά τα μέτρα και αυξάνεται η ένταση με τους τεχνολογικούς κολοσσούς.

Σύμφωνα με τους Financial Times, με τη Γαλλία να πρωτοστατεί και να βρίσκεται κοντά στην ψήφιση σχετικού νόμου, η Ισπανία, η Ελλάδα, η Ολλανδία και η Δανία έχουν επίσης δηλώσει ότι θα αναλάβουν δράση για να κρατήσουν τους ανηλίκους μακριά από πλατφόρμες όπως το TikTok, το Instagram και το X. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ξεκινήσει συζητήσεις στο κοινοβούλιο και διαβουλεύσεις με εμπλεκόμενους φορείς.

Ωστόσο, προηγούμενες προσπάθειες ρύθμισης διαδικτυακών πλατφορμών προσέκρουσαν σε τεχνικά και πρακτικά εμπόδια. Μέτρα στη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο που περιόριζαν την πρόσβαση ανηλίκων σε ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου παρακάμφθηκαν ευρέως μέσω VPN, ενώ ορισμένες εταιρείες δεν συμμορφώθηκαν.

Η Κλάρα Σαπάζ, πρέσβης της Γαλλίας για ψηφιακά θέματα, δήλωσε στους FT ότι αν αρκετές χώρες θεσπίσουν ελέγχους στα social media, οι συνήθειες των παιδιών θα αλλάξουν, ακόμη κι αν τα μέτρα δεν είναι τέλεια.

Το κύμα περιορισμών έρχεται καθώς επιστημονικές μελέτες συνδέουν τη χρήση των social media με αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης, άγχους, μοναξιάς και διαταραχών εικόνας σώματος στους νέους. Γονείς εκφράζουν επίσης ανησυχίες για τον εκφοβισμό, που συχνά είναι δύσκολο να εντοπιστεί.

Καθώς εντείνεται η συζήτηση, οι τεχνολογικές εταιρείες όπως η Meta και η TikTok εντείνουν το lobbying κατά των οριζόντιων απαγορεύσεων, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για αμβλεία μέτρα και ότι οι υπάρχουσες δικλίδες, όπως οι «έφηβοι λογαριασμοί», επαρκούν.

Η αντιπαράθεση επεκτείνεται και σε διατλαντικό επίπεδο, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ να έχει απειλήσει με αντίμετρα αν η ΕΕ επιβάλει νέα πρόστιμα ή ρυθμίσεις σε αμερικανικές εταιρείες.