Υπόθεση Nexperia

Το Πεκίνο προέτρεψε την Πέμπτη την ολλανδική κυβέρνηση να πιέσει την Nexperia να στείλει αντιπροσωπεία στην Κίνα, καθώς η αντιπαράθεση μεταξύ της κατασκευάστριας μικροτσιπ και της κινεζικής μητρικής εταιρείας απειλεί εκ νέου να διαταράξει την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η Nexperia βρίσκεται σε διαμάχη με την κινεζική μητρική εταιρεία Wingtech και τις κινεζικές θυγατρικές της από τότε που η ολλανδική κυβέρνηση ανέλαβε τον έλεγχο της εταιρείας τον Σεπτέμβριο. Το Πεκίνο αντέδρασε σταματώντας τις εξαγωγές των τελικών προϊόντων της Nexperia, προκαλώντας έλλειψη τσιπ για τους παγκόσμιους κατασκευαστές αυτοκινήτων.

Και οι δύο κυβερνήσεις χαλάρωσαν τα μέτρα τους τον περασμένο μήνα, αλλά οι δικαστικές διαμάχες και η εσωτερική μάχη για τον έλεγχο της Nexperia συνεχίζονται, με το Πεκίνο και την Wingtech να προειδοποιούν ότι οι διαταραχές ενδέχεται να επανέλθουν εάν δεν βρεθεί σύντομα μια μακροπρόθεσμη λύση.

Η Κίνα ζήτησε από την ολλανδική κυβέρνηση να εφαρμόσει τη συναίνεση που επέτυχαν και να υποστηρίξει την Nexperia στην αποστολή εκπροσώπων στην Κίνα το συντομότερο δυνατό, δήλωσε ο Χε Γιαντόνγκ, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου την Πέμπτη

Η Κίνα υποστηρίζει ενεργά τις διαβουλεύσεις μεταξύ της Nexperia και της Wingtech για την επίλυση των διαφορών, είπε ο Χε προτρέποντας την Ολλανδία να δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για διαπραγματεύσεις εντός της εταιρείας.

Τα σχόλια του Χε ήρθαν μια μέρα μετά την ανακοίνωση της Wingtech ότι κάλεσε τους διορισμένους από το δικαστήριο διαχειριστές της Nexperia για συνομιλίες. Η Nexperia δήλωσε ότι ήταν ενήμερη για την πρόσκληση, αλλά δεν είχε δει «καμία ένδειξη προθυμίας για ουσιαστικές συζητήσεις σχετικά με την αποκατάσταση της εφοδιαστικής αλυσίδας».