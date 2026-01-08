Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Κίνα ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θα διερευνήσει την εξαγορά της startu-up Τεχνητής νοημοσύνης Manus από την Meta, αξίας 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να αξιολογήσει τη συμμόρφωσή της με τους νόμους περί ελέγχου των εξαγωγών.

Η Meta εξαγόρασε την Manus, με έδρα τη Σιγκαπούρη, τον περασμένο μήνα, καθώς επιδιώκει να ενσωματώσει προηγμένη αυτοματοποίηση στα καταναλωτικά και επιχειρηματικά προϊόντα του.

Οι όροι της εξαγοράς δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, αλλά η Wall Street Journal ανέφερε ότι η συμφωνία έκλεισε σε ποσό άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας δήλωσε ότι θα διενεργήσει αξιολόγηση και έρευνα σχετικά με τη συμμόρφωση της εξαγοράς με τους νόμους και τους κανονισμούς που αφορούν τον έλεγχο των εξαγωγών, την εισαγωγή και εξαγωγή τεχνολογίας και τις επενδύσεις στο εξωτερικό.

«Η κινεζική κυβέρνηση υποστηρίζει σταθερά τις επιχειρήσεις στη διεξαγωγή αμοιβαία επωφελών διακρατικών δραστηριοτήτων και διεθνούς τεχνολογικής συνεργασίας σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εμπορίου, Χε Γιανγκ.

Η Manus χαρακτηρίστηκε ως η επόμενη DeepSeek μετά την κυκλοφορία του πρώτου της AI agent τον Μάρτιο, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει σε εργασίες όπως έρευνα αγοράς, κωδικοποίηση και ανάλυση δεδομένων.

Η εταιρεία σύμφωνα με πληροφορίες απέλυσε το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού της στο Πεκίνο τον Ιούλιο, καθώς είχε στοχεύσει στην παγκόσμια επέκταση.

Υποστήριξε ακόμα ότι η εξαγορά από τη Meta θα επιτρέψει στην εταιρεία να συνεχίσει να λειτουργεί από τη Σιγκαπούρη. Η startup δήλωσε ότι τον Δεκέμβριο είχε 105 υπαλλήλους σε όλη τη χώρα της Νότιας Ασίας, το Τόκιο και το Σαν Φρανσίσκο.

Τον Δεκέμβριο η Mamus ανακοίνωσε πως ξεπέρασε τα 100 εκατομμύρια δολάρια σε ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα (ARR), οκτώ μήνες μετά την κυκλοφορία ενός προϊόντος, το οποίο, όπως ισχυρίστηκε, την έκανε την ταχύτερα αναπτυσσόμενη startup στον κόσμο που έφτασε στο ορόσημο.

«Το εξαιρετικό ταλέντο της Manus θα ενταχθεί στην ομάδα της Meta για να παρέχει γενικής χρήσης πράκτορες σε όλα τα καταναλωτικά και επιχειρηματικά προϊόντα μας, συμπεριλαμβανομένης της Meta AI», ανέφερε η Meta σε δήλωση τον Δεκέμβριο.

Η εξαγορά ακολουθεί τη συγκέντρωση 75 εκατομμυρίων δολαρίων από την εταιρεία σε έναν γύρο χρηματοδότησης υπό την ηγεσία της αμερικανικής VC Benchmark τον Απρίλιο.