Τεχνητή Νοημοσύνη

Η China Unicom έχει κατασκευάσει ένα τεράστιο data center που τροφοδοτείται από τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης της Alibaba και άλλων εταιρειών, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση CCTV, καθώς το Πεκίνο επιδιώκει να απεξαρτηθεί από τις ξένες τεχνολογίες.

Η είδηση έρχεται καθώς Αμερικανοί αξιωματούχοι εξέφρασαν ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια κατά τις εμπορικές συνομιλίες με την Κίνα στη Μαδρίτη αυτή την εβδομάδα, με στόχο να εμποδίσουν τις αποστολές τσιπ και άλλων προηγμένων τεχνολογιών.

Εν μέσω της έντασης, η Κίνα έχει γίνει όλο και πιο πρόθυμη να προτρέψει τις εγχώριες εταιρείες να στραφούν σε εγχώρια τσιπ, προειδοποιώντας τις να μην χρησιμοποιούν αυτά που κατασκευάζει η αμερικανική Nvidia, για λόγους ασφαλείας.

Το κέντρο δεδομένων της China Unicom, αξίας 390 εκατομμυρίων δολαρίων, στο Σινίνγκ, την πρωτεύουσα της δυτικής επαρχίας του Κινγκχάι, θα διαθέτει υπολογιστική ισχύ 20.000 πεταφλόπς όταν ολοκληρωθεί, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της επαρχιακής κυβέρνησης.

Μέχρι στιγμής, το κέντρο έχει κατασκευάσει 3.579 πεταφλόπς χρησιμοποιώντας σχεδόν 23.000 εγχώρια τσιπ AI.

Η μονάδα τσιπ της Alibaba, T-Head, προμήθευσε περίπου το 72% των τσιπ που χρησιμοποιήθηκαν, ενώ τα υπόλοιπα προήλθαν από εταιρείες όπως MetaX, Biren Tech και Zhonghao Xinying.

Η εταιρεία σχεδιάζει να προμηθευτεί επιπλέον τσιπ από τις Tecorigin (Wuxi), Moore Threads και Enflame.

Η T-Head της Alibaba έχει επίσης αναπτύξει ένα τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης που ονομάζεται PPU και διαθέτει 96 gigabytes μνήμης και HBM2e, ένα είδος κάθετα στοιβαγμένου τσιπ DRAM ειδικά σχεδιασμένου για ημιαγωγούς Τεχνητής Νοημοσύνης.



Αυτό το τοποθετεί ως στενό ανταγωνιστή του H20 της Nvidia, του πιο προηγμένου προϊόντος που η αμερικανική εταιρεία έχει επί του παρόντος άδεια να πωλεί στην Κίνα.

Τη Δευτέρα, το Πεκίνο ανακοίνωσε ότι η προκαταρκτική έρευνα για την Nvidia διαπίστωσε ότι η εταιρεία είχε παραβιάσει τους αντιμονοπωλιακούς νόμους της Κίνας.