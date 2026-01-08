Εντολή της ΕΕ προς το Χ για τη διατήρηση εσωτερικών εγγράφων και δεδομένων του Grok μέχρι το τέλος του 2026

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέταξε την πλατφόρμα X του Ίλον Μασκ να διατηρήσει όλα τα εσωτερικά έγγραφα και δεδομένα που σχετίζονται με το ενσωματωμένο chatbot Τεχνητής Νοημοσύνης, Grok, μέχρι το τέλος του 2026, δήλωσε την Πέμπτη εκπρόσωπος της Επιτροπής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι εικόνες γυμνών γυναικών και παιδιών που μοιράζονται στο X είναι παράνομες και αποτρόπαιες, προσχωρώντας σε έναν αυξανόμενο αριθμό αξιωματούχων σε όλο τον κόσμο που έχουν καταδικάσει την αύξηση των μη συναινετικών εικόνων στην πλατφόρμα.

Η Επιτροπή αποφάσισε τώρα να παρατείνει την εντολή διατήρησης που έστειλε στο X πέρυσι, η οποία αφορούσε αλγόριθμους και διάδοση παράνομου περιεχομένου, δήλωσε ο εκπρόσωπος Τόμας Ρενιέ στους δημοσιογράφους την Πέμπτη.

«Αυτό σημαίνει ότι λέμε σε μια πλατφόρμα: κρατήστε τα εσωτερικά σας έγγραφα, μην τα καταστρέψετε, γιατί έχουμε αμφιβολίες για τη συμμόρφωσή σας... και πρέπει να έχουμε πρόσβαση σε αυτά αν το ζητήσουμε ρητά», είπε ο Ρενιέ.

Είπε ότι η κίνηση αυτή δεν σημαίνει ότι η Επιτροπή άνοιξε μια νέα επίσημη έρευνα βάσει του νόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA).