Η AWS επενδύει 50 δισ. δολάρια στην κατασκευή υποδομών AI για την αμερικανική κυβέρνηση

Η Amazon Web Services (AWS) ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι προχωρά σε επένδυση 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την κατασκευή υποδομών υψηλής απόδοσης στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ειδικά σχεδιασμένων για τις ανάγκες των ομοσπονδιακών οργανισμών των ΗΠΑ. Το έργο στοχεύει στην επέκταση της πρόσβασης των κυβερνητικών υπηρεσιών στις υπηρεσίες AI της AWS.

Όπως αναφέρει το TechCeunch, το σχέδιο θα προσθέσει 1,3 γιγαβάτ υπολογιστικής ισχύος και θα διευρύνει την πρόσβαση σε προϊόντα όπως τα Amazon SageMaker AI, προσαρμογή μοντέλων, Amazon Bedrock, ανάπτυξη μοντέλων και το chatbot Claude της Anthropic, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με την εταιρεία.

Η AWS αναμένει να ξεκινήσει τις εργασίες για τα νέα κέντρα δεδομένων το 2026.

«Η επένδυσή μας σε υποδομές AI και cloud ειδικά σχεδιασμένες για την κυβέρνηση θα μετασχηματίσει ριζικά τον τρόπο που οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες αξιοποιούν την υπερυπολογιστική ισχύ», δήλωσε ο CEO της AWS, Matt Garman, σε δελτίο Τύπου.

«Δίνουμε στις υπηρεσίες πρόσβαση σε προηγμένες δυνατότητες AI που θα τους επιτρέψουν να επιταχύνουν κρίσιμες αποστολές, από την κυβερνοασφάλεια έως την ανακάλυψη φαρμάκων. Αυτή η επένδυση αφαιρεί τα τεχνολογικά εμπόδια που έχουν περιορίσει την κυβέρνηση και ενισχύει τη θέση της Αμερικής στην εποχή της AI».

Η AWS συνεργάζεται με την αμερικανική κυβέρνηση από το 2011, όταν ξεκίνησε την κατασκευή υποδομών cloud για κυβερνητικές υπηρεσίες.

Τα τελευταία χρόνια, οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες προσφέρουν ολοένα περισσότερες υπηρεσίες AI στο ομοσπονδιακό κράτος.

Τον Ιανουάριο, η OpenAI παρουσίασε μια έκδοση του ChatGPT αποκλειστικά για κυβερνητικές υπηρεσίες, ενώ τον Αύγουστο συμφώνησε να δώσει πρόσβαση στο enterprise tier του ChatGPT με 1 δολάριο το χρόνο.

Τον ίδιο μήνα, η Anthropic προσέφερε την enterprise έκδοση του Claude στον αμερικανικό δημόσιο τομέα με 1 δολάριο το χρόνο, ενώ η Google λάνσαρε το «Google for Government» με 0,47 δολάρια για τον πρώτο χρόνο.