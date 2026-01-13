Η Τεχνητή Νοημοσύνη κυριάρχησε στη φετινή CES στο Λας Βέγκας, με τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες να παρουσιάζουν νέες εφαρμογές και συσκευές που επεκτείνουν τη χρήση της AI στην καθημερινότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, η Amazon παρουσίασε το Bee, ένα φορητό AI device που φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως προσωπικός ψηφιακός βοηθός εκτός σπιτιού, συμπληρώνοντας την Alexa και ενισχύοντας την παρουσία της εταιρείας στον ταχέως αναπτυσσόμενο χώρο των wearables.

Σύμφωνα με το TechCrunch, η Amazon διαθέτει ήδη παρουσία στην αγορά των καταναλωτικών συσκευών AI μέσω της Alexa, της οποίας η αναβαθμισμένη έκδοση Alexa+ μπορεί να λειτουργεί στο 97% των συσκευών που έχει διαθέσει η εταιρεία.

Με το Bee, ωστόσο, η Amazon αποκτά πρόσβαση σε μια φορητή συσκευή που μπορεί να επεκτείνει τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης πέρα από το σπίτι.

Σχεδιασμένο κυρίως για την καταγραφή συνομιλιών – όπως συνεντεύξεις, συναντήσεις ή μαθήματα – το Bee λειτουργεί και ως προσωπικός AI βοηθός. Διαθέτει πρόσβαση σε γενικές γνώσεις και «μαθαίνει» τον χρήστη μέσα από τις καταγραφές του, καθώς και από υπηρεσίες στις οποίες εκείνος επιλέγει να του δώσει πρόσβαση, όπως το Gmail, το Google Calendar, τις επαφές του τηλεφώνου και το Apple Health.

«Βλέπουμε ο ένας τον άλλον ως συμπληρωματικούς φίλους», δήλωσε η συνιδρύτρια του Bee, Maria de Lourdes Zollo, μιλώντας στο CES για τη σχέση του Bee με την Alexa. «Το Bee κατανοεί τι συμβαίνει εκτός σπιτιού, ενώ η Alexa τι συμβαίνει εντός σπιτιού. Φυσικά, στο μέλλον αυτά τα δύο θα συναντηθούν».

Η de Lourdes Zollo εξήγησε ότι το Bee μαθαίνει από τους χρήστες του, αποκτώντας εικόνα για τις συνήθειες, τις υποχρεώσεις και τα μοτίβα τους, γεγονός που του επιτρέπει να προτείνει λίστες εργασιών και υπενθυμίσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Στα πρώτα παραδείγματα χρήσης περιλαμβάνονται φοιτητές που καταγράφουν διαλέξεις, ηλικιωμένοι με προβλήματα μνήμης, αλλά και επαγγελματίες που μιλούν συχνά και δεν θέλουν να κρατούν συνεχώς χειρόγραφες σημειώσεις.

Όπως και η Alexa, το Bee χρησιμοποιεί συνδυασμό μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης, εξετάζοντας παράλληλα και την ενσωμάτωση της AI της Amazon. Μετά την απομαγνητοφώνηση, το Bee διαγράφει το ηχητικό αρχείο, κάτι που περιορίζει τη χρήση του σε ορισμένα επαγγελματικά περιβάλλοντα όπου απαιτείται επανέλεγχος της συνομιλίας.





