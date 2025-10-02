Οι αιτούντες εργασία σε όλους τους τομείς μπορούν να αναμένουν ότι σύντομα θα υποβάλλονται σε πολύ περισσότερες αρχικές συνεντεύξεις επιλογής. Αν και αυτό μπορεί να ακούγεται ως θετική είδηση, δεν σημαίνει ότι ξαφνικά θα υπάρχουν περισσότερες ανοιχτές θέσεις, ανέφερε το TechCrunch.

Αντίθετα, οι υπεύθυνοι προσλήψεων, που συχνά δυσκολεύονται να αποφασίσουν ποιοι υποψήφιοι είναι κατάλληλοι για τον επόμενο γύρο, θα αναθέσουν τις συνήθεις εργασίες επιλογής —όπως τον έλεγχο του ιστορικού, των μισθολογικών απαιτήσεων και της διαθεσιμότητας— στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η αμερικανικής Alex, εταιρεία που αναπτύσσει ένα πρόγραμμα ΑΙ για την πρόσληψη προσωπικού, λέει ότι ήδη βοηθά τις εταιρείες να διεξάγουν συνεντεύξεις μέσω βίντεο και τηλεφώνου.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το μοντέλο AI μπορεί να διεξάγει αυτόνομες συνεντεύξεις με τους υποψηφίους αμέσως μετά την υποβολή της αίτησής τους για μια θέση εργασίας. «Το AI recruiter μας πραγματοποιεί χιλιάδες συνεντεύξεις την ημέρα και βοηθά τους ανθρώπους να προσληφθούν σε μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο», είπε.

Η εταιρεία υποστηρίζει πως μεταξύ των πελατών της περιλαμβάνονται εταιρείες του Fortune 100, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εθνικές αλυσίδες εστιατορίων και οι 4 μεγαλύτερες λογιστικές εταιρείες (Big 4), δηλαδή οι Deloitte, PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY), and KPMG.