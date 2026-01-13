Η Nvidia δεν απαιτεί προκαταβολή για τα τσιπ H200, δήλωσε εκπρόσωπος της αμερικανικής εταιρείας κατασκευής τσιπ σε δήλωση προς το Reuters την Τρίτη.

Η εταιρεία δήλωσε ότι «ποτέ δεν θα απαιτούσε από τους πελάτες να πληρώσουν για προϊόντα που δεν λαμβάνουν», απαντώντας σε δημοσίευμα του Reuters στις 8 Ιανουαρίου σχετικά με το ότι η εταιρεία είχε επιβάλει ασυνήθιστα αυστηρούς όρους που απαιτούσαν πλήρη προκαταβολή από τους Κινέζους πελάτες που ζητούσαν τα τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης της.

Μια πηγή ανέφερε στο Reuters ότι οι τυπικοί όροι της Nvidia για τους Κινέζους πελάτες περιλάμβαναν στο παρελθόν απαιτήσεις προκαταβολής, αλλά μερικές φορές τους επιτρεπόταν να καταθέσουν εγγύηση αντί να προπληρώσουν το σύνολο του ποσού.

Ωστόσο, για τα H200, η εταιρεία ήταν ιδιαίτερα αυστηρή στην επιβολή των όρων, δεδομένης της αβεβαιότητας σχετικά με το αν οι κινεζικές ρυθμιστικές αρχές θα έδιναν το πράσινο φως για τις αποστολές, πρόσθεσε η πηγή.

Μια τέτοια δομή πληρωμών για τα H200 θα μετέφερε ουσιαστικά τον οικονομικό κίνδυνο από την Nvidia στους πελάτες της, οι οποίοι πρέπει να δεσμεύσουν κεφάλαια χωρίς να έχουν τη βεβαιότητα ότι το Πεκίνο θα εγκρίνει τις εισαγωγές τσιπ ή ότι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία όπως έχει προγραμματιστεί.