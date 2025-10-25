H Mondelez «ρίχνει» την Τεχνητή Νοημοσύνη στις διαφημίσεις για να μειώσει το κόστος

Η εταιρεία παραγωγής σνακ Mondelez χρησιμοποιεί ένα νέο εργαλείο γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης για να μειώσει το κόστος παραγωγής περιεχομένου μάρκετινγκ κατά 30% έως 50%, όπως δήλωσε ανώτερο στέλεχος της εταιρείας στο Reuters.

Η Mondelez άρχισε να αναπτύσσει το εργαλείο πέρυσι σε συνεργασία με την εταιρεία πληροφορικής Accenture και αναμένει ότι θα είναι σε θέση να δημιουργήσει σύντομα τηλεοπτικά διαφημιστικά σποτ που θα είναι έτοιμα να προβληθούν ήδη από την εορταστική περίοδο του επόμενου έτους και, ενδεχομένως, για το Super Bowl του 2027, δήλωσε ο Τζον Χάλβορσον, ανώτερος αντιπρόεδρος για την παγκόσμια εμπειρία των καταναλωτών.

Ο παραγωγός σοκολάτας Cadbury έχει επενδύσει περισσότερα από 40 εκατομμύρια δολάρια στο εργαλείο, δήλωσε ο Χάλβορσον, προσθέτοντας ότι η εξοικονόμηση θα αυξηθεί εάν το εργαλείο είναι σε θέση να δημιουργεί πιο περίτεχνα βίντεο.

Αντιμετωπίζοντας δασμούς και συρρίκνωση των προϋπολογισμών των αγοραστών, η Mondelez, όπως και άλλες εταιρείες καταναλωτικών αγαθών, επιδιώκει να υιοθετήσει την Τεχνητή Νοημοσύνη για να μειώσει τα τέλη που καταβάλλονται στις διαφημιστικές εταιρείες και να επιταχύνει τον χρόνο που απαιτείται για την ανάπτυξη και πώληση νέων προϊόντων.



Ανταγωνιστές όπως η Kraft Heinz και η Coca Cola έχουν επίσης δοκιμάσει την AI για διαφημίσεις. Το 2024, η Coca-Cola δημοσίευσε διαφημίσεις για τις διακοπές που δημιουργήθηκαν με Tεχνητή Nοημοσύνη, αν και οι άνθρωποι που δημιουργήθηκαν από υπολογιστή σε αυτές τις διαφημίσεις μπήκαν στο επίκεντρο κριτικής από ορισμένους καταναλωτές επειδή δεν έδειχναν πραγματικά συναισθήματα.

Η Mondelez δεν έχει ακόμη ενσωματώσει ανθρώπινες ομοιότητες στο περιεχόμενο που δημιουργείται με AI.

Χρησιμοποιεί περιεχόμενο που δημιουργείται από το νέο εργαλείο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα μπισκότα Chips Ahoy στις ΗΠΑ και τη σοκολάτα Milka στη Γερμανία. Ένα βίντεο οκτώ δευτερολέπτων της Milka δείχνει κύματα σοκολάτας να κυματίζουν πάνω σε μια γκοφρέτα, μαζί με διαφορετικά φόντα ανάλογα με τον καταναλωτή στον οποίο στοχεύει η Mondelez.

Στις ΗΠΑ, η Oreo θα χρησιμοποιήσει το εργαλείο για τις σελίδες προϊόντων στην Amazon και την Walmart τον Νοέμβριο. Η Mondelez σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει το εργαλείο τους επόμενους μήνες για τη σοκολάτα Lacta και την Oreo στη Βραζιλία, καθώς και για την Cadbury στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Τίνα Βασβάνι, αντιπρόεδρος ψηφιακής ενεργοποίησης και δεδομένων της εταιρείας, δήλωσε ότι οι άνθρωποι θα ελέγχουν πάντα τα αποτελέσματα του εργαλείου για να αποφεύγονται τυχόν ατυχήματα.