Χ. Δερμεντζόπουλος: Στόχος μας είναι να μετατραπεί η Ελλάδα σε έναν κόμβο καινοτομίας και ψηφιακής ανθεκτικότητας στην Ευρώπη

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι στην καρδιά της στρατηγικής μας» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Χρήστος Δερμεντζόπουλος υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης μιλώντας στο ΙΤ Directors Forum που διοργάνωσε η Boussias events.

«Το Gov.gr με τις δισεκατομμύρια πλέον συναλλαγές, το κτηματολόγιο που προχωρά στην τελική του φάση και μετατρέπεται σε μια πλήρως ψηφιακή πλατφόρμα δεδομένων , το AI FACTORY “Φάρος» με τον υπερυπολογιστή Δαίδαλο που θα δημιουργήσει τις βάσεις για ένα οικοσύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης, είναι πρωτοβουλίες που αποδεικνύουν πως είναι μέρος μιας εθνικής στρατηγικής που έχουμε θεσπίσει, έτσι ώστε να μετατραπεί η Ελλάδα σε έναν κόμβο καινοτομίας και ψηφιακής ανθεκτικότητας στην Ευρώπη» ανέφερε ο ίδιος από το βήμα του Forum, το οποίο σήμερα συμπληρώνει 20 χρόνια παρουσίας.

Ο κ. Δερμεντζόπουλος στη συνέχεια αναφερόμενος στον ψηφιακό μετασχηματισμό τόνισε πως η διαδικασία ενισχύει ακόμα περισσότερο τη Δημοκρατία. «Για μας ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι ένα απλά εργαλείο βιωσιμότητας ή ένας όρος ανθεκτικότητας είναι μια δημοκρατική επιλογή γιατί όταν το κράτος παρέχει αξιόπιστες κι ασφαλείς υπηρεσίες, οι πολίτες εμπιστεύονται τους θεσμούς όταν τα δεδομένα γίνονται προσβάσιμα και διαφανή, τότε ενισχύεται η συμμετοχή στη δημόσια ζωή και φυσικά όταν η τεχνολογία λειτουργεί με λογοδοσία και διαφάνεια η Δημοκρατία θωρακίζεται» εξήγησε ο ίδιος.

Τέλος ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφέρθηκε και στην ηθική διάσταση της ΤΝ. «Στην εποχή της ΤΝ η πρόκληση είναι διπλή να αξιοποιήσουμε τη δυνατότητα για ανάπτυξη και πρόοδο για όλους και ταυτόχρονα να διασφαλίσουμε ότι υπηρετεί τον άνθρωπο και δεν τον υποκαθιστά» για να συμπληρώσει στη συνέχεια «η καινοτομία χωρίς ευθύνη δεν μπορεί να στηρίξει ούτε την κοινωνία, ούτε τη Δημοκρατία. Δεν είναι θέμα μόνο ανταγωνιστικότητας αλλά και δημοκρατικής ισότητας, γιατί εάν οι πολίτες δεν έχουν τα ψηφιακά εργαλεία και τις δεξιότητες, τότε δημιουργούνται κοινωνικές ανισότητες» κατέληξε ο ίδιος.