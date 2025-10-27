Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Amazon σχεδιάζει να επενδύσει 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ολλανδία τα επόμενα τρία χρόνια, ανακοίνωσε η εταιρεία τη Δευτέρα.

Η επένδυση αυτή είναι η μεγαλύτερη στην πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης από τότε που ξεκίνησε τις δραστηριότητές της εκεί το 2020, ανέφερε η εταιρεία.

Η Amazon απασχολεί περίπου 1.000 υπαλλήλους στην Ολλανδία, όπου οι διαδικτυακές της πωλήσεις ακολουθούν αυτές του ηγέτη της αγοράς Bol.com, θυγατρικής της εταιρείας λιανικής Ahold Delhaize.

«Η Ολλανδία είναι μια σημαντική αναπτυσσόμενη αγορά για εμάς», δήλωσε η επικεφαλής της Amazon για το Βέλγιο και την Ολλανδία, Έβα Φάικτ.

«Αυτές οι επενδύσεις θα μας επιτρέψουν να εξυπηρετούμε καλύτερα τους πελάτες μας και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας».

Σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα στην ολλανδική οικονομική εφημερίδα FD, η Φάικτ δήλωσε ότι οι επενδύσεις αποσκοπούν εν μέρει στην ανάπτυξη Τεχνητής Νοημοσύνης για επιχειρηματίες που πωλούν τα προϊόντα τους στην πλατφόρμα της Amazon.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ανακοίνωσε επένδυση 1,16 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις δραστηριότητες της Amazon στο Βέλγιο.