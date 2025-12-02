H Amazon «κόβει» τις τιμές πώλησης για την Ευρώπη, εν μέσω του «πολέμου» με τις Shein, Temu

Η Amazon ανακοίνωσε την Τρίτη πως θα μειώσει τις τιμές που χρεώνει για τις προμήθειες πωλήσεων στην Ευρώπη, ανταποκρινόμενη στον ανταγωνισμό από αγορές όπως η Shein και η Temu, που πωλούν ρούχα, είδη οικιακής χρήσης και gadget σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.

Η κίνηση αυτή, η οποία σύμφωνα με δήλωση της Amazon την Τρίτη αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις χρεώσεων που έχει πραγματοποιήσει ποτέ, εστιάζει πρώτα στη μείωση των χρεώσεων για τους πωλητές φθηνών ειδών μόδας.

O αμερικανικός «κολοσσός» θα μειώσει τις προμήθειες για ρούχα και αξεσουάρ από 7% σε 5% για προϊόντα αξίας έως 15 ευρώ ή 15 λίρες και από 15% σε 10% για προϊόντα αξίας μεταξύ 15 και 20 ευρώ ή λιρών, με ισχύ από τις 15 Δεκεμβρίου.

Η Shein χρεώνει στους πωλητές προμήθεια 10% για τους ιστότοπούς της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 12,24% για τη Βρετανία, σύμφωνα με τον ιστότοπό της, με μηδενική προμήθεια για τους νέους πωλητές για τις πρώτες 30 ημέρες.

«Καθώς συνεχίζουμε να μειώνουμε το κόστος εξυπηρέτησης μέσω λειτουργικών βελτιώσεων και καινοτομίας, μεταφέρουμε μεγαλύτερες εξοικονομήσεις στους συνεργάτες μας», δήλωσε η Amazon.

Η Shein, η οποία πωλεί μπλούζες για 3 ευρώ και τζιν για μόλις 8,20 ευρώ, έχει κατακτήσει μερίδιο αγοράς από τους ευρωπαίους λιανοπωλητές γρήγορης μόδας και έχει προκαλέσει την Amazon με την αγορά της που πωλεί τα πάντα, από παπλώματα μέχρι ηλεκτρικές σκούπες.

Η Amazon είναι η κυρίαρχη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου στη Γερμανία, τη Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σε μια αγορά όπου τα έσοδα αναμένεται να αυξηθούν κατά 7% και να φτάσουν τα 900 δισεκατομμύρια ευρώ φέτος, σύμφωνα με τις προβλέψεις της βιομηχανικής ένωσης Ecommerce Europe.

Επιπλέον, η Amazon ανακοίνωσε ότι από την 1η Φεβρουαρίου θα μειώσει τις προμήθειες για τα προϊόντα σπιτιού από 15% σε 8% για προϊόντα αξίας έως 20 ευρώ ή λίρες, καθώς και τις προμήθειες για ρούχα για κατοικίδια, είδη παντοπωλείου και βιταμίνες.

Από τις 15 Δεκεμβρίου θα μειώσει επίσης τις προμήθειες για την αποστολή δεμάτων κατά 0,32 ευρώ ή 0,26 λίρες κατά μέσο όρο στα καταστήματά της στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Βρετανία.