Google: Επενδύει 15 δισ. δολάρια σε AI data center στην Ινδία

Η Google θα επενδύσει 15 δισ. δολάρια σε διάστημα πέντε ετών για να δημιουργήσει ένα data center ΤΝ στο νότιο κρατίδιο Άντρα Πραντές της Ινδίας, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος της εταιρείας, όσον αφορά τη μεγαλύτερη επένδυση που έχει κάνει ποτέ ο τεχνολογικός κολοσσός στην πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο.

«Είναι ο μεγαλύτερος κόμβος ΤΝ στον οποίο πρόκειται να επενδύσουμε οπουδήποτε στον κόσμο εκτός των ΗΠΑ», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Google Cloud Τόμας Κούριαν σε εκδήλωση στο Νέο Δελχί, προσθέτοντας ότι η επένδυση αυτή θα γίνει στο διάστημα των επόμενων πέντε ετών.

"Αποτελεί μέρος ενός παγκοσμίου δικτύου κέντρων ΤΝ σε 12 διαφορετικές χώρες", πρόσθεσε.

Το συγκρότημα κτιρίων κέντρου δεδομένων στην πόλη-λιμάνι Βιζαχαπατνάμ θα έχει αρχικά δυνατότητες 1 γιγαβάτ, αλλά αυτή θα αυξηθεί σταδιακά σε "πολλαπλά γιγαβάτ", πρόσθεσε ο Κούριαν.

Νωρίτερα αξιωματούχοι του κρατιδίου Άντρα Πραντές είχαν τοποθετήσει στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια το ύψος της επένδυσης της Google για το κέντρο αυτό δεδομένων, το οποίο η κυβέρνηση του κρατιδίου έχει ανακοινώσει ότι αναμένεται να δημιουργήσει 188.000 θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης του ινδικού κρατιδίου, η εγκατάσταση αυτή θα συνδυάζει υποδομή ΤΝ, πηγές ενέργειας μεγάλης κλίμακας και ένα διευρυμένο δίκτυο οπτικών ινών.

Η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω εντεινόμενου ανταγωνισμού ανάμεσα στις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, οι οποίες κάνουν μεγάλες δαπάνες για την οικοδόμηση νέων υποδομών κέντρων δεδομένων για να ανταποκριθούν στην άνθηση της ζήτησης για υπηρεσίες ΤΝ. Η Google έχει δεσμευτεί να δαπανήσει περίπου 85 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος για την ανάπτυξη δυνατοτήτων κέντρου δεδομένων.

Η ΤΝ απαιτεί τεράστια υπολογιστική ισχύ, πράγμα το οποίο ωθεί τη ζήτηση για εξειδικευμένα κέντρα δεδομένων που επιτρέπουν στις εταιρείες τεχνολογίας να συνδέουν χιλιάδες τσιπ μαζί σε συστάδες.

Η Microsoft και η Amazon έχουν ήδη επενδύσει δισεκατομμύρια στην κατασκευή κέντρων δεδομένων στην Ινδία, μια βασική αγορά ανάπτυξης, στην οποία σχεδόν ένα δισεκατομμύριο χρήστες έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ.

«Σε μια εποχή στην οποία τα δεδομένα είναι το νέο πετρέλαιο, πρωτοβουλίες αυτού του είδους θα εξυπηρετήσουν ως στρατηγικό πλεονέκτημα», δήλωσε ο υπουργός Πληροφορικής του κρατιδίου Άντρα Πραντές, ο Νάρα Λόκες.