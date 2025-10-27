Gmail: Διέρρευσαν πάνω από 180 εκατ. κωδικοί - Πώς θα ελέγξετε αν παραβιάστηκε ο λογαριασμός σας

Οι χρήστες του Gmail καλούνται να ελέγξουν άμεσα τους λογαριασμούς τους, μετά την αποκάλυψη μιας από τις μεγαλύτερες παραβιάσεις δεδομένων των τελευταίων ετών, η οποία οδήγησε στη διαρροή 183 εκατομμυρίων κωδικών πρόσβασης.

Την ύπαρξη της παραβίασης αποκάλυψε ο Αυστραλός ειδικός στην κυβερνοασφάλεια Troy Hunt, ιδρυτής της γνωστής πλατφόρμας Have I Been Pwned (HIBP), που βοηθά τους χρήστες να ελέγξουν αν τα στοιχεία τους έχουν εκτεθεί.

Ο Hunt χαρακτήρισε το περιστατικό ως μια «τεράστια συλλογή» παραβιασμένων δεδομένων, συνολικού όγκου 3,5 τεραμπάιτ – ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου σε 875 ταινίες πλήρους μήκους σε ανάλυση HD, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Όπως ανέφερε ο Hunt, «όλοι οι μεγάλοι πάροχοι email περιλαμβάνονται σε αυτά τα δεδομένα» – όχι μόνο η Google (Gmail), αλλά και υπηρεσίες όπως το Outlook και το Yahoo.

«Προέρχονται από παντού που μπορεί να φανταστεί κανείς, αλλά το Gmail εμφανίζεται πάντα σε μεγάλο ποσοστό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η παραβίαση φέρεται να σημειώθηκε τον Απρίλιο του 2025, ωστόσο αποκαλύφθηκε μόλις πρόσφατα, όταν το dataset εντοπίστηκε και αναρτήθηκε στη βάση δεδομένων του HIBP.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ειδικού, τα παραβιασμένα δεδομένα περιλαμβάνουν 183 εκατομμύρια μοναδικές διευθύνσεις email, τους κωδικούς πρόσβασης που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τις ιστοσελίδες στις οποίες είχαν εισαχθεί τα στοιχεία αυτά.

Πώς θα ελέγξετε αν περιλαμβάνεται ο δικός σας λογαριασμός Gmail

Για να ελέγξετε αν έχετε επηρεαστεί, μεταβείτε στην ιστοσελίδα Have I Been Pwned και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email σας στη γραμμή αναζήτησης.

Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί «Check», και ο ιστότοπος θα σας εμφανίσει τη λίστα των παραβιάσεων δεδομένων που σχετίζονται με τη διεύθυνσή σας.

Ακόμα κι αν δεν περιλαμβάνεστε στη νέα παραβίαση του Gmail, η διεύθυνσή σας ενδέχεται να έχει εμπλακεί σε παλαιότερες παραβιάσεις που χρονολογούνται πάνω από μια δεκαετία πίσω.

Αν είστε ένας από τους 183 εκατομμύρια που επηρεάστηκαν από το τελευταίο περιστατικό, πρέπει να αλλάξετε αμέσως τον κωδικό πρόσβασης του email σας.

Αφού το κάνετε, ενεργοποιήστε την επαλήθευση δύο παραγόντων (2FA), εάν δεν το έχετε ήδη κάνει – μια λειτουργία που στέλνει κωδικό στο κινητό σας τηλέφωνο για την πρόσβαση στους διαδικτυακούς σας λογαριασμούς.