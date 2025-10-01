Για μια αυξανόμενη τάση των χρηστών κινητών τηλεφώνων προς την «επιστροφή» τους σε μοντέλα τεχνολογίας προ των smartphone έκανε λόγο την Τρίτη δημοσίευμα από το αμερικανικό το CNN.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχουν καταγραφεί πολλοί καταναλωτές στρέφονται προς τα «dumbphones» — τα προ-smartphone ή τα νέα μοντέλα με περιορισμένες λειτουργίες, που μερικές φορές ονομάζονται feature phone ή brick phone.

Υπάρχει μια ζωντανή και πολύ ενεργή κοινότητα χρηστών που προσφέρει συμβουλές στο διαδίκτυο σχετικά με το πού να αγοράσουν «deadstock» (παλιά κινητά που δεν παράγονται πλέον) και λεπτομερείς συγκρίσεις προδιαγραφών των τρεχόντων μοντέλων, για όσους έχουν την τάση ή την πολυτέλεια να κάνουν την αλλαγή.

Η αγορά των feature phones παραμένει μεγάλη σύμφωνα με τον Γιανγκ Γουάνγκ, ανώτερο αναλυτή της Counterpoint Research, αν και μειώνεται σταδιακά, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι στις αναπτυσσόμενες χώρες αναβαθμίζουν σε smartphone.

Πέρυσι, περίπου το 15% των κινητών τηλεφώνων που πωλήθηκαν παγκοσμίως ήταν feature phones — σχεδόν 210 εκατομμύρια συσκευές, αξίας 3,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, είπε.

Ωστόσο, μόνο 1,7 εκατομμύρια από το σύνολο αυτό πωλήθηκαν στη Βόρεια Αμερική και μόνο 12 εκατομμύρια στην Ευρώπη, κυρίως στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, είπε ο Γουάνγκ.