Εξαγορά Warner Bros: Το Netflix έτοιμο για «παράθυρο» 45ήμερης προβολής στους κινηματογράφους

Σε μια προσπάθεια για να προχωρήσει την εξαγορά της Warner Bros. Discovery και να απομακρύνει τις πιθανότητες για συμφωνία της τελευταίας με την Parmount Skydance, το Netflix διατίθεται να «κάνει χώρο» στη βιομηχανία του κινηματογράφου για τις παραγωγές της Warner.

Μιλώντας στους New York Time, ο επικεφαλής του Netflix, Τεντ Σαράντος, απάντησε σε ερώτηση σχετικά με τη δέσμευση της εταιρείας του στον κινηματογραφικό κλάδο, επιμένοντας ότι δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να τον τερματίσει γρήγορα. «Θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε αυτή την επιχείρηση όπως και σήμερα, με 45 ημέρες παράθυρο», είπε.

Πριν τις δηλώσεις του Σαράντος, το Deadline ανέφερε ότι είχε πληροφορηθεί από πηγές ότι η Netflix υποστήριζε ένα παράθυρο 17 ημερών, το οποίο προφανώς θα ήταν πολύ πιο επιζήμιο για τις κινηματογραφικές αίθουσες.

Αυτό συνέβη μετά την αναφορά ότι το φινάλε του Stranger Things απέφερε πάνω από 25 εκατομμύρια δολάρια κατά τη σύντομη προβολή του στις κινηματογραφικές αίθουσες την παραμονή και την ημέρα της Πρωτοχρονιάς.

Τα τελευταία σχόλια του συνδιευθύνοντος σύμβουλο του Netflix φαίνεται να έχουν ως στόχο να κατευνάσουν τόσο τους ιδιοκτήτες κινηματογραφικών αιθουσών όσο και το κινηματογραφικό κοινό, μετά την αντίθεση αρκετών αλυσίδων στην προτεινόμενη πώληση τη Warner Bros.

«Μια τέτοια εξαγορά θα ενισχύσει περαιτέρω τον έλεγχο της παραγωγής και της διανομής κινηματογραφικών ταινιών στα χέρια μιας μοναδικής, κυρίαρχης, παγκόσμιας πλατφόρμας streaming σε μια αγορά που είναι ήδη ιδιαίτερα συγκεντρωμένη», ανέφερε η εμπορική οργάνωση Cinema United σε επιστολή της προς το αμερικανικό Κογκρέσο.